Как быстро вернуть первозданный вид белым носкам

Белые вещи требуют особого ухода, исключением не стали и носки, которые занашиваются быстрее обычного, поскольку с каждой последующей стиркой они обретают то желтоватый, то сероватый оттенок.
Согласитесь, выглядит это, мягко говоря, неопрятно, да и мало кому понравится. Однако это совсем не повод отправить их в мусорную корзину.
1. Подготовка к стирке
А вы знаете как правильно стирать белые носки?
Залог чистых и свежих вещей – своевременна стирка. Поэтому ни в коем случае не занашивайте носки до такой степени, чтобы их пришлось тереть нещадно щёткой или замачивать на несколько часов. Лучше всего стирать их ежедневно, а не накапливать в течение недели\месяца, а потом закидывать в машинку с остальными вещами, это облегчит уход. Запомните, что носки лучше всего стирать с лицевой стороны, поскольку именно к поверхности цепляется грязь и красители. Соответственно, всё это въедается в волокна, поэтому придётся приложить некоторые усилия, чтобы отстирать загрязнения со светлой ткани. Также важно подбирать правильный температурный режим в зависимости от состава. Но если белоснежные носки всё-таки поменяли свой цвет и выглядят заношено, пришло время реанимировать их с помощью подручных средств.
2. Используйте порошок горчицы
Горчичный порошок поможет вернуть первозданную белизну носкам.
А вы знали, что горчичный порошок можно использовать в качестве отбеливающего средства? Нет? Тогда поспешите проверить этот способ на деле, чтобы вернуть носочкам первозданный белоснежный вид. Возьмите столовую ложку горчичного порошка, смешайте с жидким средством для стирки и разведите в горячей воде до полного растворения. Выложите носки в таз или рукомойник, залейте получившимся раствором и замочите часа на полтора. После переходите к обычной стирке и тщательному полосканию.
3. Используйте марсельское мыло
Благодаря марсельскому мылу, носочки вновь станут белоснежными.
Про чудеса марсельского мыла слышала практически каждая хозяйка, да вот только пользуются им единицы, а зря. Оно ведь в самом деле справляется с большей частью загрязнений, избавляя даже от въевшихся пятен. Чтобы вернуть носкам белизну, используйте максимально жирное хозяйственное мыло. Смочите его тёплой водой, как следует вспеньте и хорошенько намыльте носочки. Оставьте их на час-полтора. После потрите и постирайте привычным способом. Отожмите и просушите на свежем воздухе или батарее (чтобы избежать разводов от металла, подстелите по носки марлевый отрез или белое полотенце).
4. Используйте соду
Чтобы отстирать белые носки, используйте пищевую соду.
Ещё один эффективный способ отбелить носки – использовать пищевую соду. Для этого нужно развести две-три столовые ложки соды с тёплой водой и получившейся смесью залить носки, оставив их замоченными примерно на пять-шесть часов. После их следует отдать и постирать. Если у вас скопилось достаточное количество белой одежды и вы запланировали стирку, то сложите носочки в специальный мешок и отправьте их вместе с остальными вещами в стиральную машину. Затем насыпьте в барабан пять-шесть столовых ложек соды и стиральный порошок. Выберите подходящий цикл и наслаждайтесь полученным результатом.
5. Используйте лимонный сок или кислоту
Лимонный сок или лимонная кислота способны творить чудеса.
Здесь всё также просто, как и с остальными подручными средствами. В литре тёплой воды разведите лимонную кислоту или полстакана лимонного сока. В получившейся смеси замачивают носки на два-три часика. После стирают привычным способом, отжимают и просушивают на свежем воздухе или батареи. Так же есть и второй способ. Лимонную кислоту смешивают с небольшим количеством воды так, чтобы получилась пастообразная кашица. Затем ею тщательно натирают носки и оставляют на два-три часа. Дальше всё, как обычно– стирка, сушка.
6. Используйте кислородный отбеливатель и масло растительное
Смесь растительного масла с кислородным отбеливателем вернёт носкам белый цвет.
Согласитесь, на первый взгляд подобное сочетание звучит весьма странно, но на деле работает настолько эффективно, что в итоге, вы приятно удивитесь. Так что поскорее записывайте «рецепт». В глубокой миске или тазике смешайте столовую ложку отбеливателя со столовой ложкой кипятка. Хорошенько размешайте и как только пройдёт шипение и осядет пена, влейте пару столовых ложек масла растительного. Перемешайте, залейте двумя литрами кипятка и в получившемся растворе замочите носки на несколько часов. Важно! Накройте миску или таз какой-нибудь крышкой или доской, чтобы как можно дольше сохранить тепло. Как только вода остынет, переходите к стирке.
7. Используйте зубную пасту и перекись водорода
Смесь из зубной пасты и перекиси также преобразит носки.
И снова зубная паста в сочетании с перекисью водорода приходит на помощь, на этот раз, чтобы вернуть носочкам белизну. В подходящей для стирки ёмкости смешайте восемьдесят миллилитров перекиси с парой горошин белой зубной пасты (никаких цветных вкраплений в ней не должно быть). Хорошенько перемешайте до консистенции кашицы. Затем с помощью щётки (можно использовать зубную) нанесите получившуюся смесь на носки, равномерно распределив её по всей поверхности аккуратно вотрите. Оставьте где-то на тридцать минут. Прополосните как следует и постирайте.
8. Используйте перекись
Чтобы носки вновь стали белоснежными — замочите их в перекиси водорода.
Как вы уже могли догадаться, перекись прекрасно справляется с большей частью загрязнений, а также служит в качестве отбеливающего средства. Поэтому, если вы хотите вернуть носкам белый цвет – разведите в ёмкости сто миллилитров перекиси с тремя литрами тёплой воды и замочите в получившемся растворе носки на двенадцать-пятнадцать часов. Дальше стирайте как обычно.
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