Как быстро вернуть первозданный вид белым носкам

Белые вещи требуют особого ухода, исключением не стали и носки, которые занашиваются быстрее обычного, поскольку с каждой последующей стиркой они обретают то желтоватый, то сероватый оттенок.







Согласитесь, выглядит это, мягко говоря, неопрятно, да и мало кому понравится. Однако это совсем не повод отправить их в мусорную корзину.

1. Подготовка к стирке

2. Используйте порошок горчицы

3. Используйте марсельское мыло

4. Используйте соду

5. Используйте лимонный сок или кислоту

6. Используйте кислородный отбеливатель и масло растительное

7. Используйте зубную пасту и перекись водорода

8. Используйте перекись

Рассказываем о том, как вернуть носочкам первозданный белоснежный вид, используя доступные средства.А вы знаете как правильно стирать белые носки?Залог чистых и свежих вещей – своевременна стирка. Поэтому ни в коем случае не занашивайте носки до такой степени, чтобы их пришлось тереть нещадно щёткой или замачивать на несколько часов. Лучше всего стирать их ежедневно, а не накапливать в течение недели\месяца, а потом закидывать в машинку с остальными вещами, это облегчит уход. Запомните, что носки лучше всего стирать с лицевой стороны, поскольку именно к поверхности цепляется грязь и красители. Соответственно, всё это въедается в волокна, поэтому придётся приложить некоторые усилия, чтобы отстирать загрязнения со светлой ткани. Также важно подбирать правильный температурный режим в зависимости от состава. Но если белоснежные носки всё-таки поменяли свой цвет и выглядят заношено, пришло время реанимировать их с помощью подручных средств.Горчичный порошок поможет вернуть первозданную белизну носкам.А вы знали, что горчичный порошок можно использовать в качестве отбеливающего средства? Нет? Тогда поспешите проверить этот способ на деле, чтобы вернуть носочкам первозданный белоснежный вид. Возьмите столовую ложку горчичного порошка, смешайте с жидким средством для стирки и разведите в горячей воде до полного растворения. Выложите носки в таз или рукомойник, залейте получившимся раствором и замочите часа на полтора. После переходите к обычной стирке и тщательному полосканию.Благодаря марсельскому мылу, носочки вновь станут белоснежными.Про чудеса марсельского мыла слышала практически каждая хозяйка, да вот только пользуются им единицы, а зря. Оно ведь в самом деле справляется с большей частью загрязнений, избавляя даже от въевшихся пятен. Чтобы вернуть носкам белизну, используйте максимально жирное хозяйственное мыло. Смочите его тёплой водой, как следует вспеньте и хорошенько намыльте носочки. Оставьте их на час-полтора. После потрите и постирайте привычным способом. Отожмите и просушите на свежем воздухе или батарее (чтобы избежать разводов от металла, подстелите по носки марлевый отрез или белое полотенце).Чтобы отстирать белые носки, используйте пищевую соду.Ещё один эффективный способ отбелить носки – использовать пищевую соду. Для этого нужно развести две-три столовые ложки соды с тёплой водой и получившейся смесью залить носки, оставив их замоченными примерно на пять-шесть часов. После их следует отдать и постирать. Если у вас скопилось достаточное количество белой одежды и вы запланировали стирку, то сложите носочки в специальный мешок и отправьте их вместе с остальными вещами в стиральную машину. Затем насыпьте в барабан пять-шесть столовых ложек соды и стиральный порошок. Выберите подходящий цикл и наслаждайтесь полученным результатом.Лимонный сок или лимонная кислота способны творить чудеса.Здесь всё также просто, как и с остальными подручными средствами. В литре тёплой воды разведите лимонную кислоту или полстакана лимонного сока. В получившейся смеси замачивают носки на два-три часика. После стирают привычным способом, отжимают и просушивают на свежем воздухе или батареи. Так же есть и второй способ. Лимонную кислоту смешивают с небольшим количеством воды так, чтобы получилась пастообразная кашица. Затем ею тщательно натирают носки и оставляют на два-три часа. Дальше всё, как обычно– стирка, сушка.Смесь растительного масла с кислородным отбеливателем вернёт носкам белый цвет.Согласитесь, на первый взгляд подобное сочетание звучит весьма странно, но на деле работает настолько эффективно, что в итоге, вы приятно удивитесь. Так что поскорее записывайте «рецепт». В глубокой миске или тазике смешайте столовую ложку отбеливателя со столовой ложкой кипятка. Хорошенько размешайте и как только пройдёт шипение и осядет пена, влейте пару столовых ложек масла растительного. Перемешайте, залейте двумя литрами кипятка и в получившемся растворе замочите носки на несколько часов. Важно! Накройте миску или таз какой-нибудь крышкой или доской, чтобы как можно дольше сохранить тепло. Как только вода остынет, переходите к стирке.Смесь из зубной пасты и перекиси также преобразит носки.И снова зубная паста в сочетании с перекисью водорода приходит на помощь, на этот раз, чтобы вернуть носочкам белизну. В подходящей для стирки ёмкости смешайте восемьдесят миллилитров перекиси с парой горошин белой зубной пасты (никаких цветных вкраплений в ней не должно быть). Хорошенько перемешайте до консистенции кашицы. Затем с помощью щётки (можно использовать зубную) нанесите получившуюся смесь на носки, равномерно распределив её по всей поверхности аккуратно вотрите. Оставьте где-то на тридцать минут. Прополосните как следует и постирайте.Чтобы носки вновь стали белоснежными — замочите их в перекиси водорода.Как вы уже могли догадаться, перекись прекрасно справляется с большей частью загрязнений, а также служит в качестве отбеливающего средства. Поэтому, если вы хотите вернуть носкам белый цвет – разведите в ёмкости сто миллилитров перекиси с тремя литрами тёплой воды и замочите в получившемся растворе носки на двенадцать-пятнадцать часов. Дальше стирайте как обычно.