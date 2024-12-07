Ошибки, которые совершают автомобилисты зимой

Зима традиционно приносит водителям дополнительные сложности. Эксплуатация транспортного средства становится дороже, а ситуация на дорогах – опасней. Впрочем, мелкие и не очень неприятности подстерегают водителя в самых неожиданных местах, включая парковку.







Зимой можно не только легко «улететь» в занос, но и банально не завести любимую ласточку с утра, только потому что ночью неожиданно прихватили морозы.

1. Поворачивают руль не туда

2. Забывают о дистанции

3. Давят педаль в пол

4. Забывают о смазке

5. Пытаются оторвать щетки

Крутим руль в сторону движения.Зимой качество сцепления колес и дорожного покрытия резко падает. Возрастает риск заноса. Падение в последний чревато серьезными последствиями, вплоть до дорожно-транспортного происшествия со всеми вытекающими для целостности транспортного средства и здоровья людей участвующих в дорожном движении. Для того, чтобы выйти из заноса, достаточно придерживаться простого правила. Так, вне зависимости от места расположения ведущих колес автомобиля (привода), настоятельно рекомендуется поворачивать руль в сторону заноса.Поток автомобилей зимой.Как уже было отмечено выше, управляемость автомобилей в зимнее время серьезно сокращается: ухудшается маневренность, растет тормозная дистанция. Все это замечательный повод для того, чтобы еще раз вспомнить о необходимости держать дистанцию! Впрочем, одного только этого для повышения безопасности скорее всего будет недостаточно. Настоятельно рекомендуется также снизить среднюю «привычную» скорость движения на 10-15 км/ч. Кроме того, опытные водители советуют по возможности не совершать в зимнее время как резких разгонов, так и спонтанных торможений.Лучше не давить.Давить педаль в пол в зимнее время настоятельно рекомендуется лишь в одном единственном случае.Представим себе ситуацию: ночью ударили морозы и на утро машина с «впрысковым» мотором отказывается заводиться. После нескольких попыток старт все также отсутствует, зато появляется легкий запах бензина. Это красноречивый признак того, что свечи уже залиты… Однако, справиться с ситуацией все еще можно. Пытать стартер в таком положении уже бесполезно. Поэтому резко давим педаль в пол. Это перекроет подачу горючего в цилиндры и поможет осуществить просушку (продувку) свечей, после чего мотор скорее всего заведется.Поможет силиконовая смазка.Резиновые уплотнители имеют плохую привычку намертво примерзать к металлу. Особенно плохо ситуация складывается, когда днем была оттепель, а ночью вновь ударили морозы. После такого с открыванием багажника и дверей любимой «ласточки» могут появиться некоторые проблемы. Не допустить подобных эксцессов позволит своевременная обработка уплотнителей силиконовой смазкой. Само собой, процедуру придется повторять время от времени для обновления защитного слоя. Если же дверь уже примерзла, то рекомендуется использовать специальный состав для разморозки (продаются в автомобильных магазинах). Использовать кипяток настоятельно рекомендуется только в самом крайнем случае, так как если открыть дверь не получится, горячая вода быстро остынет и замерзнет, тем самым еще больше усугубив ситуацию.Могут быть проблемы.Средство для разморозки пригодится не только в хозяйстве, но и в багажнике автомобиля. Например, только специальная химия может помочь оперативно освободить щетки стеклоочистителей из ледяного плена. Конечно, можно использовать скребок, однако пользоваться столь «варварским» способом следует с повышенной осторожностью. В противном случае есть риск что-нибудь порвать или сломать. В самом крайне случаев освободить щетки поможет обычный прогрев стекла при помощи обдува. Однако, нужно быть готовым к тому, что подобное мероприятие займет немало времени.