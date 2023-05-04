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Подкормите этим клубнику во время цветения

Внесите одну важную подкормку для клубники в период цветения, и она порадует вас большим количеством завязей! Эта подкормка, помимо питания, также обеспечивает растение и защитой от вредителей.
В 0,5 л воды разведите 5 гр. марганцовки. Для подкормки на 10 л воды добавьте совсем немного разведённой марганцовки, чтобы цвет был розовым, но не тёмным! Оставшуюся марганцовку используйте весь сезон для других растений.

Подкормите этим клубнику во время цветения

Потихоньку добавляйте, размешивайте и следите за цветом. Он должен получиться примерно следующим:

Подкормите этим клубнику во время цветения

Также сюда же добавьте 0,5 ч. л. борной кислоты, заранее разведённой в небольшом количестве (50 мл) горячей воды — так борная кислота лучше растворится.

Подкормите этим клубнику во время цветения

Последний компонент — это йод, ещё одна важная добавка-подкормка для клубники. Добавьте на 10 л воды не более 10 капель.

Подкормите этим клубнику во время цветения

Размешайте всё ещё раз и опрыскайте клубнику готовым полезным раствором. На следующий день хорошо будет опрыскать клубнику по цветкам 1 л воды с 1 ч. л. мёда — это быстрее привлечёт пчёл, которые помогут завязаться большему количеству ягод!

Подкормите этим клубнику во время цветения
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Клубникаподкормка

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