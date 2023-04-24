Рецепт национального аргентинского блюда асадо от Лионеля Месси!

В самом начале мая Лионель Месси подтвердил, что вернется в родную «Барселону» этим летом. Дела «Барсы», впрочем, и так идут неплохо — команда идет на первом месте в чемпионате Испании и считается главным фаворитом на победу в Примере.







Многие болельщики не только следят за матчами «Барсы», но и заключают пари на поединки с участием каталонцев. Тем более, что фрибеты за регистрацию можно забрать на страницах портала Bookmaker Ratings .



На радостях Лионель Месси поделился с подписчиками рецептом приготовления асадо. Асадо — это национальное аргентинское блюдо из говядины, которое обычно готовят на гриле. Простой рецепт Эль Лео для приготовления асадо:





Ингредиенты:

— 1 кг говядины (лучше всего использовать мясо с костью, такое как нога или ребра)— 2 лимона— 1 лук— 2 зубчика чеснока— 1/4 стакана оливкового масла— 1 чайная ложка молотого орегано— 1 чайная ложка молотого кумина— 1/2 чайной ложки красного перца— Соль и перец по вкусуНужно подготовить мясо, удалив лишний жир и нарезав на тонкие кусочки. Затем следует положить кусочки мяса в большую миску, туда же выжать лимонный сок, нарезанный лук и измельченный чеснок, добавить оливковое масло, молотый орегано, кумин, красный перец, соль и перец.Нужно хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрыли мясо.Миску затем нужно поставить в холодильник на 2-3 часа.Затем следует выложить кусочки мяса на гриль и обжаривать до готовности, переворачивая с обеих сторон. Готовность мяса можно проверить, разрезав один из кусочков — мясо должно быть розовым внутри.Это и есть рецепт асадо от Лионеля Месси.