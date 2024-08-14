Великолепные платья, аксессуары и скульптуры из бумаги

Необычные бумажные наряды от дизайнера Аси Козиной.
Ася Козина – не просто талантливый художник из Петербурга, а настоящий волшебник. В её руках обычные листы бумаги как по мановению волшебной палочки превращаются в удивительных кукол, а так же в роскошные платья, будто сотканные из тончайших кружев, костюмы и головные уборы, глядя на которые, понимаешь, что в умелых руках мастера даже на первый взгляд самые банальные вещи становятся поистине шедеврами...
Шаман. Автор: Ася Козина.
Шахматные кони. Автор: Ася Козина.
Замечательная серия работ Барокко. Автор: Ася Козина.
Серия работ «Шахматные кони» была создана специально для компании «Дикая Орхидея», специализирующейся на выпуске нижнего белья. Автор: Ася Козина.
Ася специально выбрала для работы чёрную и белую бумагу, чтобы эти бумажные кони походили как можно больше на шахматные фигуры.
Трудно поверить в то, что все эти работы сделаны из бумаги. Ведь благодаря кропотливому труду, усидчивости, незаурядному таланту и безудержной фантазии, Ася создаёт потрясающей красоты платья и костюмы, где каждая, даже самая мелкая деталь выполнена на высшем уровне. Мастер специализируется не только на нарядах, но и на бумажных скульптурах, аксессуарах, масках, куклах, а так же дизайне интерьера и витрин.
Потрясающее сочетание красоты и грации. Автор: Ася Козина.
Детализация костюма из серии работ Шаман. Автор: Ася Козина.
Потрясающее бумажное платье из серии работ Бумажные куклы. Автор: Ася Козина.
Трудно поверить в то, что это роскошное платье выполнено из бумаги. Автор: Ася Козина.
Бумажные костюмы Аси Козиной.
Бумажные парики в стиле барокко. Автор: Ася Козина.
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