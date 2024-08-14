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Великолепные платья, аксессуары и скульптуры из бумаги


Необычные бумажные наряды от дизайнера Аси Козиной.

Необычные бумажные наряды от дизайнера Аси Козиной.

 

Ася Козина – не просто талантливый художник из Петербурга, а настоящий волшебник. В её руках обычные листы бумаги как по мановению волшебной палочки превращаются в удивительных кукол, а так же в роскошные платья, будто сотканные из тончайших кружев, костюмы и головные уборы, глядя на которые, понимаешь, что в умелых руках мастера даже на первый взгляд самые банальные вещи становятся поистине шедеврами...


Шаман. Автор: Ася Козина.

Шаман. Автор: Ася Козина.

 
Шахматные кони. Автор: Ася Козина.

Шахматные кони. Автор: Ася Козина.

 
Замечательная серия работ Барокко. Автор: Ася Козина.

Замечательная серия работ Барокко. Автор: Ася Козина.

 
Серия работ «Шахматные кони» была создана специально для компании «Дикая Орхидея», специализирующейся на выпуске нижнего белья. Автор: Ася Козина.

Серия работ «Шахматные кони» была создана специально для компании «Дикая Орхидея», специализирующейся на выпуске нижнего белья. Автор: Ася Козина.

 
Ася специально выбрала для работы чёрную и белую бумагу, чтобы эти бумажные кони походили как можно больше на шахматные фигуры.

Ася специально выбрала для работы чёрную и белую бумагу, чтобы эти бумажные кони походили как можно больше на шахматные фигуры.

 

Трудно поверить в то, что все эти работы сделаны из бумаги. Ведь благодаря кропотливому труду, усидчивости, незаурядному таланту и безудержной фантазии, Ася создаёт потрясающей красоты платья и костюмы, где каждая, даже самая мелкая деталь выполнена на высшем уровне. Мастер специализируется не только на нарядах, но и на бумажных скульптурах, аксессуарах, масках, куклах, а так же дизайне интерьера и витрин.
Потрясающее сочетание красоты и грации. Автор: Ася Козина.

Потрясающее сочетание красоты и грации. Автор: Ася Козина.

 
Детализация костюма из серии работ Шаман. Автор: Ася Козина.

Детализация костюма из серии работ Шаман. Автор: Ася Козина.

 
Потрясающее бумажное платье из серии работ Бумажные куклы. Автор: Ася Козина.

Потрясающее бумажное платье из серии работ Бумажные куклы. Автор: Ася Козина.

 
Трудно поверить в то, что это роскошное платье выполнено из бумаги. Автор: Ася Козина.

Трудно поверить в то, что это роскошное платье выполнено из бумаги. Автор: Ася Козина.

 
Бумажные костюмы Аси Козиной.

Бумажные костюмы Аси Козиной.

 
Бумажные парики в стиле барокко. Автор: Ася Козина.

Бумажные парики в стиле барокко. Автор: Ася Козина.

 

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