17 чудовищных снимков, которые заставят зашевелиться волосы на голове

Снимки, которые вызывают неподдельный страх.
В этом обзоре были собраны снимки невероятные в своей чудовищности. Смотреть их людям слабонервным, впечатлительным или боящимся крови определенно не стоит. Просматривать материалы детям без родителей и подросткам, также крайне не рекомендуется!
1. «А я-то думала, что коалы - это милые плюшевые зверьки.
Мокрая коала.
2. «Я больше никогда не смогу спокойно купаться в реке...»
Рыба-монстр.
3. «Я уже мысленно представляю, как из этого тоннеля выглядывает клоун из романа Стивена Кинга!»
Бесплатные объятия.
4. «А я на самом деле то совсем и не голоден...»
Суп из зародыша.
5. «Ой-ой-ой! Порыбачу в другой раз!»
Змеи на мосту.
6. Когда на твоем апельсиновом дереве вырос персонаж кинофильма «Чужой»
Чудовищный плод.
7. «Мужчина прекратите! Оно того не стоит!»
Любитель острых ощущений.
8. О том, как избавить человека от интернет-зависимости за две секунды
Тарантул на клавиатуре.
9. Доченька накрасилась - мама упала в обморок
Пугающий макияж.
10. «Кому кусочек пирога?»
Пирог «Лицо».
11. «Ну, если так нравится, забирай!»
Зубная щетка-заложник.
12. «Пойдем на природу», - говорили они! «Будет весело», - говорили они!
Нашествие пауков.
13. «Спасибо, я лучше в машине посплю!»
Отель «Клоун».
14. «Ку-ку! Не звали, а я пришла!»
Незваная гостья.
15. «Горыныч, ты ли это?»
Трехголовая змея.
16. «А ведь я вчера здесь перекусил...»
Антисанитария.
17. Это всего лишь стулья... Но выглядят пугающе!
Свалка стульев.
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