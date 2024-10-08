Как мода на «тотальное расхламление» влияет на наше психическое здоровье

Рассказываем, какой тренд на уборку только навредит дому (и вашей психике).







Многие из нас подтвердят — каждый раз, когда мы заходим в социальные сети, мы видим картину «идеальной» жизни других людей. Только вот теперь блогеры и инфлюенсеры показывают нам не только высокий заработок, гармоничные отношения и безупречный гардероб, но и свои дома, натертые до блеска.

Это привело к популяризации тренда на тотальную уборку дома. Люди наконец стали разбирать свои балконы и полки в шкафах, на которые годами никто не обращал внимания. И кажется, что все к лучшему — ведь интернет наконец «учит» нас не плохому, а хорошему. Однако сейчас тренд на образцово-показательный дом перешел все границы и стал навязчивой идеей для пользователей социальных сетей.Итак, девушки делятся тем, как они чуть ли не с лупой вычищают ванные комнаты и кухонные гарнитуры. И все для того, чтобы их дом соответствовал безупречной картинке, которую транслируют другие трендсеттеры в интернете.Другая опасная тенденция — это «тотальное расхламление» жилища. В ходе нее люди избавляются от одежды, обуви, посуды, предметов декора и других вещей, которые не нужны им прямо сейчас. И, опять же, кажется, что это хороший тренд — ведь многим не помешает освободить пространство в ящиках и шкафах от предметов, которые можно назвать не иначе как «мусором». Однако такая зацикленность на том, чтобы выкинуть из дома все следы «старой жизни» приводит к тому, что мы лишаем себя вещей, которые могут понадобиться в будущем.Не говоря уже о том, что такая любовь к уборке может превратиться в одержимость. Все потому, что всегда держать дом в идеальном порядке невозможно. Но пользователи социальных сетей не всегда это понимают и тратят по несколько часов в день, чтобы избавиться от малейшей пыли на подоконнике и сразу выкинуть те вещи, которые не нужны им в данный момент.Поэтому важно соблюдать разумный баланс в своем подходе к чистоте дома. Нужно проводить уборку дома и разгружать шкафы от вещей, которые объективно не понадобятся. Но не превращать это в идею-фикс, которая может превратиться в перфекционизм — а это совсем не «модная» болезнь