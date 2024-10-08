Советы, как превратить балкон в жилое помещение

При правильной организации интерьера балкона, он станет площадкой для отдыха и вдохновения, где можно с удовольствием выпить чашечку кофе утром или проводить закат после очередного трудового дня.

Вместе с экспертом разбираемся, как грамотно освоить и оформить пространство.







Надоело хранить «очень нужные» ненужные вещи на балконе?

Конечно, столько пространства пропадает зря! Предлагаем превратить балкон в жилое помещение. Конечно, самый очевидный вариант — объединить его с комнатой, добавив тем самым масштаба уже обжитому пространству. Однако объединение балкона с жилым помещением требует сложного согласования (читайте также: По фэн-шуй: как привлечь в дом здоровье и благополучие). Если такой процесс не входит в ваши планы, то балкон можно задействовать как отдельную зону отдыха, предварительно утеплив его и сменив остекление. Также необходимо предусмотреть размещение электрических приборов, света, розеток и т. п.Если балкон будет часто открыт, то необходимо проверить степень влагозащиты светильников. Предусмотреть влагозащитные розетки и влагоустойчивые материалы.Создавая жилое помещение в этом месте, не стоит относиться к балкону, как к самостоятельной комнате: организовывать тренажерный зал, кабинет. Лучше, если он станет своеобразной «зоной отдыха», которая легко выполнит роль столовой, офиса (уверены, вы уже давно обзавелись компактным ноутбуком или планшетом!), но без которой в экстренной ситуации можно будет обойтись.Разместите на балконе мягкое кресло и небольшой столик. Как вариант — поставить уютную плетенную или кованую мебель, которая подчеркнет стиль не только балкона, но и всего дома.Или организуйте подиум с подушками для отдыха. Сделайте ниши с подсветками, в которых модно будет разместить растения или любимые антикварные статуэтки. Такое помещение может служить дополнительным местом для времяпрепровождения с друзьями. Или местом для романтических встреч и дружеских бесед.Открытый балкон — хорошее место для отдыха на свежем воздухе. Не всегда есть возможность уехать за город. А удачно оформленный балкон станет неплохой компенсацией!В хорошую погоду можно наслаждаться природой, разместив по периметру кадки или ящики с цветами. Плохой погоды бояться тоже не стоит. На этот случай кадки имеют систему слива. Поэтому не стоит волноваться, что земля вместе с водой будет падать в низ.И обязательно стоит помнить о планомерной реконструкции балконов: вовремя подкрашивать и производить ремонтные работы.