Советы, как превратить балкон в жилое помещение

При правильной организации интерьера балкона, он станет площадкой для отдыха и вдохновения, где можно с удовольствием выпить чашечку кофе утром или проводить закат после очередного трудового дня.
Вместе с экспертом разбираемся, как грамотно освоить и оформить пространство.
Надоело хранить «очень нужные» ненужные вещи на балконе?
Если балкон будет часто открыт, то необходимо проверить степень влагозащиты светильников. Предусмотреть влагозащитные розетки и влагоустойчивые материалы.
Создавая жилое помещение в этом месте, не стоит относиться к балкону, как к самостоятельной комнате: организовывать тренажерный зал, кабинет. Лучше, если он станет своеобразной «зоной отдыха», которая легко выполнит роль столовой, офиса (уверены, вы уже давно обзавелись компактным ноутбуком или планшетом!), но без которой в экстренной ситуации можно будет обойтись.
Разместите на балконе мягкое кресло и небольшой столик. Как вариант — поставить уютную плетенную или кованую мебель, которая подчеркнет стиль не только балкона, но и всего дома.
Открытый балкон — хорошее место для отдыха на свежем воздухе. Не всегда есть возможность уехать за город. А удачно оформленный балкон станет неплохой компенсацией!
В хорошую погоду можно наслаждаться природой, разместив по периметру кадки или ящики с цветами. Плохой погоды бояться тоже не стоит. На этот случай кадки имеют систему слива. Поэтому не стоит волноваться, что земля вместе с водой будет падать в низ.
И обязательно стоит помнить о планомерной реконструкции балконов: вовремя подкрашивать и производить ремонтные работы.
