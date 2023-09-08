Почему красавица Филлис ездила на великом Аристотеле, как на лошади: Вымысел или унижение

Филлис и Аристотель

Ёмкость для воды в образе Аристотеля и Филлис.

Аристотель и Филлис, изображение около 1485 года.

Филлис и Аристотель, изоражение около 1500 года.

Популярная история всплыла в средние века

Филлис и Аристотель, около 1515 года.

Филлис и Аристотель, около 1530 года.

На стыке эпох

История с Филлис и Аристотелем - выдумка.