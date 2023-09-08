Если раньше бытовые хитрости приходилось искать в газетах и журналах, уговаривать поделиться секретами соседку, подругу или свекровь, то сейчас все гораздо проще.







Достаточно найти в интернете какой-нибудь форум или ввести нужный поисковой запрос, как сеть сразу же предложит десятки вариантов. Мы собрали лайфхаки, которые могут заинтересовать даже продвинутых хозяек.

Лайфхак 1: Охладить бутылку с помощью салфетки

Лайфхак 2: Привести в порядок занавески с помощью соли

Лайфхак 3: Использовать воду из-под макарон как удобрение для цветов

Лайфхак 4: Мыть полы маслом чайного дерева

Лайфхак 5: Чистить сантехнику содой

Лайфхак 6: Продлить жизнь рисункам лаком для волос

Лайфхак 7: Сделать кондиционер для белья своими руками

Лайфхак 8: Класть ложку на кастрюлю, чтобы вода не сбегала

Лайфхак 9: Сделать освежитель для туалета из зубной пасты

Лайфхак 10: Замораживать свечи, чтобы увеличить срок горения

Обмотайте бутылку с напитком бумажной салфеткой.Несмотря на то, что на календаре уже осень, столбики термометров не торопятся опускаться. Если в вашем городе лето тоже задержалось, предлагаем взять на заметку лайфхак, который поможет остудить бутылку с напитком. Обычно приходится отправлять ее в холодильник минимум на час, чтобы добиться хотя бы какого-то охлаждающего эффекта, но, если сильно захотеть, процесс можно существенно ускорить.Для этого возьмите бумажное полотенце или салфетку, смочите его водой, полностью оберните бутылку и отправьте ее в морозилку примерно на 15 минут. По истечении времени достаньте емкость и наслаждайтесь вкусом холодного напитка. Кстати, если хотите, чтобы он еще некоторое время сохранял температуру, не снимайте бумажное полотенце.Замочите тюль в соляном растворе.Обычно для декора окон хозяйки выбирают светлый тюль. Он смотрится свежо, легко, воздушно, не перегружает интерьер, пропускает в комнату много солнечного света. Но в плане практичности все не так радужно. Занавески быстро покрываются пылью, грязью, особенно в теплое время года, когда окна практически круглосуточно стоят на проветривании.Если вы уже устали искать способ, как вернуть тюлю первоначальный внешний вид, попробуйте взять на заметку следующую хитрость: после стирки замочите ткань в соленой воде. Для этого налейте в таз несколько литров воды, добавьте одну столовую ложку соли и подержите тюль в полученном растворе полчаса. По истечении времени вы увидите, что занавески посветлели, приобрели неповторимый блеск и красоту.Поливайте комнатные растения водой из-под макаронБольшинство хозяек сливают воду из-под макарон в раковину, искренне считая, что она абсолютно бесполезна. Но на самом деле ее смело можно использовать в быту для решения самых разных проблем. Например, жидкость идеально подходит для полива комнатных растений, благодаря своему богатому составу. В воде из-под макарон содержится много крахмала и минералов, которые питают корни цветов и стимулируют их рост. Поэтому в следующий раз сливайте воду не в раковину, а в лейку.Добавьте в ведро с водой несколько капель эфирного маслаЭфирные масла можно использовать не только для ароматизации помещения – у них есть большое количество других, не менее полезных функций. Так, например, они могут стать прекрасными помощниками в процессе уборки.В следующий раз, когда соберетесь мыть полы в квартире, обязательно добавьте в ведро с водой несколько капель масла чайного дерева. Оно поможет справиться с бактериями и продезинфицировать поверхность, а также освежит воздух и наполнит комнаты приятным ароматом.Сделать чистящее средство можно из трех компонентовЕсли по плану уборка в ванной, а средство для чистки сантехники как назло закончилось, не обязательно бежать в магазин бытовой химии. Порядок можно навести при помощи самых простых подручных средств.Возьмите подходящую миску и смешайте в ней по три столовых ложки соды и моющего средства для посуды (можно использовать жидкое мыло). Тщательно перемешайте, после чего добавьте три столовых ложки уксуса. Дождитесь, пока начнется реакция, и нанесите шипящую смесь на загрязненные участки сантехники. Оставьте средство на 15-20 минут, после чего хорошо протрите поверхность губкой или тряпкой. Смойте состав водой и вытрите насухо. Сантехника будет блестеть – на ней не останется даже следа от известкового налета.Нанесите на детские рисунки немного лака для волос.Если у вас есть ребенок, наверняка он часто радует вас своими рисунками, которые хочется хранить как можно дольше. К сожалению, со временем краски, фломастеры и карандаши выгорают, осыпаются, и рисунки становятся менее яркими и четкими. Но не время расстраиваться – ситуацию поможет исправить обычный лак для волос. Наносите его на свежие рисунки и давайте некоторое время, чтобы он хорошо застыл. Лак создаст своеобразный защитный барьер, благодаря которому цвета будут оставаться яркими долгое время.Для стирки хватит одного колпачка кондиционера.Часто бывает так, что кондиционер для волос, который мы так долго и тщательно выбирали, изучая десятки составов и отзывов, не подходит для наших локонов. Но это не повод его выбрасывать или думать, кому подарить. Оказывается, из средства можно сделать кондиционер для белья.Теплую воду необходимо смешать с кондиционером в пропорции 4:1, добавить столовый уксус (половину от количества воды) и хорошо перемешать. Если готовое средство будет недостаточно пахнуть, добавьте еще немного бальзама. Перелейте кондиционер в подходящую бутылку и активно используйте в процессе стирки. Для одного цикла будет достаточно одного колпачка.Деревянная ложка не даст воде убежать.Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда молоко или кипящая вода убегали из кастрюли. Казалось бы, отвлеклись на две минуты, и вот уже приходится бежать к плите с тряпкой. К счастью, есть способ, который поможет избежать этой проблемы. К данной хитрости обычно прибегают профессиональные повара, которые вынуждены работать над приготовлением сразу нескольких блюд.Все, что вам нужно сделать – положить поперек кастрюли деревянную ложку. После этого вода перестанет убегать, и вы сможете без страха отлучаться с кухни. В чем секрет этого лайфхака? Образовавшиеся пузырьки будут лопаться от соприкосновения с ложкой, а пена – оседать.Зубную пасту нужно положить в бачок унитаза.В магазинах бытовой химии можно найти огромное количество средств, предназначенных для поддержания свежести в туалете. Но у всех есть общий минус – они очень быстро заканчиваются. Согласитесь, смывать несколько сотен рублей в унитаз каждый месяц (в прямом смысле этого слова) – не очень радужная перспектива. К счастью, у нас есть способ, как сделать освежитель своими руками из подручных средств. Он получится не менее эффективным, чем магазинный, зато гораздо дешевле.Возьмите тюбик обычной мятной зубной пасты, сделайте в нем несколько дырочек при помощи иглы или шила, а затем поместите в бачок унитаза. Теперь при каждом смыве вы будете чувствовать приятный освежающий запах, который станет распространяться по всей ванной комнате.Низкая температура сделает воск более твердым.Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что свечи помогают создать в доме особенную атмосферу, особенно ароматические. Если вы часто используете их, когда принимаете ванну, или устраиваете романтический ужин, тогда вас наверняка заинтересует вопрос, как заставить их дольше гореть. Обидно, но иногда свечи «исчезают» даже до десерта, не говоря уже о том, чтобы радовать красивым пламенем весь вечер.Предлагаем воспользоваться следующей хитростью: кладите свечи в морозилку на несколько часов. Благодаря воздействию низкой температуры воск станет более твердым, и свечи будут гореть медленнее и равномернее. Лишнее доказательство того, что все гениальное просто!