Как таможенник Сергей Светлаков стал комиком и нашел личное счастье со второй попытки

Юморист Сергей Светлаков в рамках своего творчества сыграл множество персонажей, среди которых есть Сергей Беляков. Обычный житель Таганрога стал известен россиянам еще двадцать лет назад благодаря передаче «Наша Russia»: образ типичного жителя российского региона перед телевизором прочно закрепился в памяти зрителей.. О секретах своего брака комик рассказал в недавнем интервью.
Семья, детство и начало карьеры Сергея Светлакова
Сергей Светлаков стал вторым ребенком в семье обычных рабочих, у него есть старший брат Дмитрий. С детства мальчик увлекался спортом и рыбалкой, даже долгое время мечтал стать профессиональным спортсменом. Сергей регулярно посещал тренировки по баскетболу, футболу и гандболу, причем в последнем виде спорта добился немалого успеха: к 13 годам он уже играл в команде Свердловской области и получил предложение играть в Первой Лиге. В случае соглашения Светлаков бы даже получил квартиру, однако родители выступили против данной затеи из-за постоянных травм на тренировках.
Сергей Светлаков в детстве./Фото: 24smi.org
Тогда Сергей сконцентрировался на учебе. В школе он не мог похвастаться выдающимися успехами, учился на четверки. Однако будущего комика все равно знали все ученики и учителя из-за его активного характера и любви к розыгрышам. Довольно часто Светлаков выступал инициатором массовых прогулов уроков и шуток над учительским составом. Несмотря на это, общеобразовательное учреждение он окончил без проблем.
После этого Сергей по желанию родителей поступил в местный университет на «Коммерцию». Во время обучения в высшем учебном заведении, не испытав интереса к данной специальности, Светлаков вернулся к своей мечте связать жизнь со спортом и после пар подрабатывал тренером гандбольной команды. Однако после проигрыша своих учеников оставил данную затею, посчитав, что это не его призвание.
В юности Сергей Светлаков занимался спортом./Фото: meme-arsenal.com
На первом курсе Сергей вступил в университетскую команду КВН и вскоре стал ее лидером. Регулярные выступления студентов принесли им популярность в родном городе, а Светлакова даже попросили стать автором шуток для команды «Уральские пельмени». Позже талант Сергея придумывать шутки и сценарии пригодился ему неоднократно.
После окончания университета Светлаков устроился на железнодорожную таможню, как и хотели его родители. Однако вскоре ему поступило предложение стать полноправным участником «Уральских пельменей» и отправиться покорять этапы КВН по всей России. После долгих раздумий Сергей решил рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет. Данное решение привело команду к победе в Высшей лиге КВН в 2000 году, а спустя год участники команды переехали в Москву.
Сергей Светлаков в роли Сергея Белякова./Фото: bryansktoday.ru
В столице Сергей Светлаков долгое время писал сценарии и шутки для команд КВН и «Comedy Club», а в 2004 году попал на Первый канал в качестве сценариста. Дебютным проектом творческого деятеля стала «Наша Russia» на телеканале ТНТ. После этого работа Светлакова пошла в гору: к настоящему времени он выпустил несколько фильмов и программ, в которых выступал сценаристом, продюсером, актером и ведущим. Самыми популярными стали «Прожекторперисхилтон», «Елки», «Горько!» и «Жених».
Первый брак Сергея Светлакова: университет, дочь и развод
Со своей первой супругой, Юлией Маликовой, Сергей познакомился еще в университете. Первокурсницу Светлаков встретил во время дискотеки, она ему сразу понравилась. Роман длился три года, после чего последовало предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием, влюбленные съехались. Для того чтобы Сергей и Юлия жили вместе, родители Светлакова разменяли свою трёхкомнатную квартиру на три «однушки»: одну молодоженам, вторую старшему сыну и третью себе.
Сергей Светлаков с первой супругой, Юлией./Фото: vokrug.tv
Сергей Светлаков в университете не особо серьезно относился к учебе, поэтому нередко в квартире проходили различные вечеринки. Финансовое положение молодой семьи оставляло желать лучшего, но им всячески помогали родители. Юлия же к обучению относилась со всей ответственностью и после выпуска должна была занять хорошую должность в ведомстве. Однако к тому моменту Сергей получил предложение от «Уральских пельменей».
Светлакова, выросшая в многодетной семье с патриархальными устоями, довольно быстро отказалась от собственных амбиций и последовала за мужем сначала по различным городам России, а после – в Москву. В столице они довольно быстро переехали в собственную квартиру.
Сергей Светлаков с дочкой Настей./Фото: kp.ru
В 2008 году в день рождения Сергея у пары родилась дочь, получившая имя Анастасия. Сергей Светлаков неоднократно признавался в безумной любви к ребенку и отмечал, что проводит с ней все свое свободное время. Однако оставаться в тени успешного супруга и жить в роли домохозяйки Юлии не нравилось, поэтому довольно часто супруги ссорились. Из-за разных взглядов на строение семьи Светлаковы развелись в 2012 году.
Сергей Светлаков поддерживает теплые отношения с дочкой от первого брака./Фото: 7days.ru
Дочь осталась жить с мамой, однако связь с отцом не потеряла. Сергей Светлаков все также часто с ней общается, Настя нередко проводит время в его новой семье. Юлия же повторно вышла замуж, ее новым избранником стал бизнесмен Владимир Васильев, и начала изготавливать ювелирные украшения. С бывшей супругой Сергей поддерживает хорошие отношения, они вместе занимаются воспитанием Анастасии. Кроме того, с Васильевым Светлаков также знаком лично и иногда пересекается с ним по работе.
Второй брак: любовь с первого взгляда и два сына
Премьера фильма «Камень» в Краснодаре завершилась для Сергея Светлакова новой страницей в личной жизни. Антонина Чеботарева, занимающая пост заместителя директора сети кинотеатров, должна была встретить актера и сопровождать его на протяжении всей поездки. Светлаков признался, что влюбился в Антонину с первого взгляда, а больше всего его зацепили руки Чеботаревой. У нее была родинка на том же месте, что и у него. На тот момент Сергей уже расстался с Юлией, однако развод оформить не успел.
Сергей Светлаков со второй супругой, Антониной Чеботаревой./Фото: letidor.ru
Всю поездку они с Антониной общались, не переставая, а перед возвращением в Москву артист попросил ее номер телефона. Позже общение продолжилось на расстоянии. Вскоре Сергей пригласил девушку к себе в столицу, однако та отказалась и заявила, что тот может прилететь в Краснодар, если соскучился. Светлаков так и сделал, неожиданно для всех пропав на несколько дней.
Пара начала часто путешествовать вместе, а Антонина неоднократно прилетала к возлюбленному в Москву. После того как Сергей развелся с Юлией, Чеботарева переехала к нему окончательно. Спустя некоторое время Антонина узнала, что беременна и рассказала новость Светлакову. Тот сделал ей предложение, а во время очередного путешествия пара заключила брак в одном из российских посольств.
Сергей Светлаков с супругой и сыновьями./Фото: hdmulty.ru
В 2013 году у них родился сын, которого назвали Иваном. Еще спустя четыре года на свет появился второй мальчик, Максим. Семья Сергея Светлакова проживает в Юрмале, чтобы дети росли рядом с природой в хорошей экологической обстановке. Актер признался, что позже, когда они подрастут, он перевезет родных в Москву. Старшая дочь Сергея Светлакова, Анастасия, нередко гостит в доме второй семьи сценариста, у нее хорошие отношения с братьями.
Секрет семейного счастья
Многие пары спустя несколько лет брака теряют чувство любви и обожания, однако у Светлаковых такого не произошло. Даже после одиннадцати лет совместной жизни Сергей и Антонина, посещая различные мероприятия, крепко держатся за руки с восхищением смотрят друг на друга. Главным секретом семейного счастья Сергей Светлаков называет умение договариваться.
Сергей Светлаков с родителями, детьми и женой./Фото: dom2.ru
Он подчеркнул, что они с Антониной нередко сталкиваются с трудностями, однако всегда стараются понять друг друга и прийти к компромиссу. По словам артиста, данная информация – вовсе не секрет, да и на протяжении веков такой подход к отношениям был самым лучшим.
Данное лето у Сергея выдалось самым загруженным за последние десять лет. По словам Светлакова, за три месяца ему удалось отдохнуть лишь пару недель. Свой отпуск шоумен провел на даче, наслаждаясь обществом семьи.
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