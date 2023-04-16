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Как жест «коза» стал символом рок-культуры

«Коза» — культовый жест в рок-культуре, который по известности и популярности может по праву встать в один ряд с римским «классом» и неприличным «факом». Но что он вообще значит? Защиту от потусторонних сил и злых духов? Символ объединения? Показатель крутости и приближённости к воровскому сообществу? Признание в любви на языке глухонемых?
Жест «коза»


Великий Дио


Традиционно «козу» ассоциируют с рок-сообществом: музыканты и поклонники их творчества то и дело вскидывают руку с прижатыми к ладони большим, средним и безымянным пальцами. Этот жест популяризировал Ронни Джеймс Дио — величайший вокалист, знаменитый прежде всего по работам в таких группах, как Rainbow, Black Sabbath и Dio.
«Вряд ли я первый человек, который сложил так пальцы. Это всё равно, что изобрести колесо, — рассказывал Дио. — Но, наверное, можно сказать, что я ввёл его в моду. Это был символ, который отражал всё, что связано с нашей группой. В нём нет ничего „дьявольского“, как некоторые говорят. Моя бабушка-итальянка говорила, что это отпугивает „malocchio“ (мальоккьо), то есть защищает от сглаза. Всего лишь символ, но у него магическое значение, и, мне кажется, это отлично сочеталось с Black Sabbath. Теперь его используют все подряд, и он как будто потерял своё первоначальное значение».


Вокалист группы Black Sabbath – Ронни Джеймс Дио
Ронни Джеймс Дио


Вкупе с текстами и музыкой Black Sabbath это действительно работало.

Стоит заметить, что с течением времени и с укреплением позиций новых жанров в рок-музыке, «коза» трансформировалась. Больше всего это заметно в субкультуре «металлистов», которые не прижимают большой палец к ладони и показывают жест тыльной стороной ладони к зрителю. Если обратить внимание, то даже в наборе эмодзи-смайлов есть и тот и другой варианты «козы».

«Коза»-защита


На самом деле, «коза» в рокерском исполнении действительно во многих культурах мира используется как защита от потусторонних сил, способных навредить человеку. В России в этом случае три раза сплёвывают через плечо. Жест нашёл отражение в мировой художественной литературе. В том же «Дракуле» Брэма Стокера можно встретить «…в толпе у дверей гостиницы все перекрестились и наставили на меня два растопыренных пальца. Не без труда я добился от одного из своих спутников объяснения, что всё это значит; … он сказал, что жест служит как бы амулетом и защитой от дурного глаза». В русской литературе «коза» тоже нашла отражение — в рассказе «Словоохотливый домовой» Александра Грина, где он называет жест «джеттатурой», сравнивая с рожками улитки. И называет по ошибке, потому что джеттатура в буквальном переводе с немецкого, французского и итальянского означает «дурной глаз».

«Коза» на самом деле похожа на рога. Итальянцы сравнивали это с рогами Асмодея — князя демонов или, попросту говоря, Сатаной. В Средние века, когда вера в ведьм и волшебников была культом, превратившимся в паранойю, стоившей жизни тысячам обычных людей на кострах инквизиции, ходил слух, что «коза» — знак приветствия демонов и другой нечести, а также их служителей. Поэтому жест был запрещён.

В индуистской культуре есть жест, максимально похожий на «козу»,
— карана-мудра, сакральное значение которого заключается в том же — в отпугивании злых духов.

В христианстве выставленные указательный палец и мизинец также нашли отражение. На фресках и мозаиках можно встретить святых, показывающих такой жест, но интересно, что вариация ближе к «козе» металлистов: демонстрируется тыльной стороной ладони к смотрящему. Назначение несколько иное — благая весть, или же банально — призыв ко вниманию.

Жест <nobr>коза</nobr> мозаичной иконе XII века» class=»wp-image-224750″/></figure></div> <p>В христианскую культуру такой вариант сложенных пальцев пришёл из Византии, которая в свою очередь являлась наследником Римской империи. Жест описан в книге по ораторскому искусству и мастерству Фабия Марка Квинтилиана, который, как он пишет, не используется при повествовании, а показывается в начале речей, то есть <nobr>опять-таки</nobr> призывает слушателей обратить внимание на выступающего. Кроме этого, согласно хиромантской практике, указательный палец находится в ведении Юпитера, а мизинец — Меркурия, поэтому, показывая «козу», человек просит покровительства и наказания для своих врагов.</p> <h2>Коза в России и мире</h2> <p>Популяризация тюремной культуры в СССР, пусть и в шутливой форме, но <nobr>всё-таки</nobr> произошла не без фильма «Джентльмены удачи», в котором герой Леонова, притворяющийся Доцентом, хочет сокамернику «пасть порвать» и «моргала выколоть». Последняя угроза сопровождается жестом, который сейчас трактуется как знак победы — Victory. На самом деле угроза лишить зрения должна сопровождаться демонстрацией «козы», но не в том варианте, в котором её используют музыканты и суеверные. Пальцы должны быть выставлены не вверх, а вперёд — так называемая распальцовка. В девяностые она перестала трактоваться настолько однозначно и стала элементом подражания и жестикуляции. </p> <div class=
Итальянская распальцовка во время разговора



Стоит обратить внимание, что темпераментные итальянцы в жарком споре или просто рассказывая что-то эмоционально, складывают пальцы в «козу» и активно ею жестикулируют. И у итальянцев, в частности, у представителей мафиозных структур, и у новых русских есть кое-что общее: страсть к украшению пальцев печатками и дорогими перстнями, в том числе и мизинца — это показывает состоятельность и успешность. То есть «козу» в данном случае необходимо рассматривать ещё и как стремление продемонстрировать своё положение.

У жеста явно итальянские корни, что не мешает ему быть многозначным. Например, там и в ряде других южноевропейских стран «коза» может быть истолкована как оскорбление: показав её человеку, можно считать, что назвали его рогоносцем, но тут, вероятно, всё зависит от контекста. В Колумбии же наоборот: это будет считаться пожеланием добра, удачи и всех благ.

И здесь нельзя не вспомнить то, что в американском языке жестов «коза» означает букву Y, которая используется в словосочетании «I Love You», поэтому некоторые могут трактовать такое перстосложение как признание в любви. К слову, в русском аналогичный жест заменяет Ы.

Если вспоминать массовую культуру, то «коза» тоже эксплуатировалась. Например, в фильме «Данди по прозвищу Крокодил» герой использует её при встрече с буйволом, таким образом усмиряя его. А Человек-паук использует такое сочетание пальцев для выстрела паутиной.

При всей своей многозначности «коза» стала действительно культовым жестом, который поймут во многих странах мира. Разумеется, что использовать его нужно с осторожностью.

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Как жест «коза» стал символом рок-культуры

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Как жест «коза» стал символом рок-культурыПодписаться на мой Instagram
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