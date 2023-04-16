Секреты тысячелетней мумии, спрятанной внутри статуи Будды

С нами не соскучишься!

«Самый старый пациент» — так прозвали статую в одном из голландских медицинских центров. Пожалуй, древняя статуя — один из немногих экспонатов, побывавших в компьютерном томографе. Почему учёные проводили исследования в клинике?









Монах внутри статуи

В 1996 году обычный, но чрезвычайно богатый голландский коллекционер решил отреставрировать уникальный экспонат. На статуе Будды золотого цвета появились маленькие трещины и сколы. Когда реставратор снял постамент, ему предстало странное зрелище. Взгляд коллекционера упёрся в неопознанный объект, обмотанный чем-то вроде древнего бинта. Внутри постамента реставратор обнаружил две



У владельца артефакта было два выхода: разломать статую и убедиться в подлинности мумии или выбрать тонкие методы изучения. В итоге коллекционер пожалел предмет древности и обратился в местную клинику. Правда, провести нормальные исследования удалось лишь в 2013 году. Тогда статую поместили внутрь обычного компьютерного томографа. Того самого, с помощью которого проводят комплексную диагностику живых людей. Причём статуя побывала не в одном, а в двух томографах в разных странах. Сначала экспертизу провели немцы в Манхейме. Затем статуя попала в руки учёных в голландском городе Амерсфорте. Европейским учёным хотелось лично убедиться, что внутри статуи спрятан настоящий человек.







К счастью исследователей, артефакт полностью поместился в томографы. В результате аппараты выдали чёткое изображение. На снимке ясно проступил человеческий

Секрет мумифицированных останков

После длительной диагностики в томографах исследователи взялись за эндоскопы. Приборы с длинной шеей-трубкой и камерой на конце — отличный способ проверить, что внутри статуи. При этом артефакт даже не нужно вскрывать. Процесс диагностики осложнялся тем, что мумия сидела в позе лотоса. В медитации эта поза — классическая. Однако для того, чтобы не







Пустоты внутри мумии опровергли доводы о самомумификации. Очевидно, органы специально извлекли, а монаха замуровали внутри статуи. Кроме того, исследователям удалось обнаружить в пустотах ветхие бумаги с иероглифами. Архелоги не сразу распознали, чем являются ветхие, рассыпающиеся на части клочки:

Нам показалось, что мы смотрим на фрагменты лёгочной ткани, но выяснилось, что это не она — это были мелкие части бумаги с фразами из китайских текстов.

Свитки нельзя вытащить, так как они слишком хрупкие. Несмотря на это, кое-что учёным удалось прочесть. Именно из записок они поняли, что монаха зовут Лю Цюань. Согласно свиткам, буддист умер в 1100 году. При этом монах был довольно видным и уважаемым человеком. Скорее всего, замуровали его для того, чтобы сделать своеобразную священную реликвию. И молиться ей.

Мы обнаружили в основании коврик, который на 200 лет моложе мумии, и решили, что сначала мумии просто поклонялись в течение ста лет, а потом (может быть, оттого, что она «помогла» при неурожае или еще каком бедствии) для почёта облекли её в саркофаг-статую из папье-маше.



Святой Лю Цюань

Когда в 2015 году известие о древней находке прогремело на весь мир, разразился скандал. Не совсем скандал, просто китайские крестьяне направили голландскому правительству письмо с требованием вернуть мумию на родину. Они подчёркивали, что монах при жизни служил в одном из храмов небольшой деревеньки Янчунь. Таким образом, статуя, которая сейчас хранится в запасниках Музея Дренте в Нидерландах, — похищенная реликвия. И китайские буддисты настойчиво просят вернуть священный артефакт. По словам жителей деревни Янчунь, монах — уважаемый предок. Упоминания о нём встречаются во многих местных традициях. Долгое



Записи о мастере можно найти в древних китайских архивах. При жизни монах занимался травяной медициной и лечил местное население. Если верить архивам, Лю Цюань прожил невероятно долгую жизнь — более 300 лет. В благодарность за врачевание жители деревеньки решили мумифицировать монаха и превратили его в священную реликвию. Долгое время статуя представляла собой объект поклонения и располагалась в небольшом храме. Внезапно статуя бесследно пропала. А потом простые жители небольшой китайской деревушки увидели своего «монаха» по телевизору. Как сообщало центральное китайское телевидение, жители восприняли новость по-разному. Кто-то радовался, кого-то известие привело в бешенство.



Новость о том, что статуя — древняя реликвия китайской деревушки, поставило голландских учёных в тупик. Вернуть реликвию быстро не получится. Более того, статуя, скорее всего, надолго переехала в Европу. Дело в том, что в 1996 году европейский коллекционер купил статую совершенно легально. У реставратора, который предпочёл остаться анонимным, даже сохранились все документы на реликвию. После многочисленных тестов и анализов мумия в саркофаге переехала в музей. По словам археологов, лучшие условия хранения хрупкой реликвии представить сложно. После полного восстановления статуя находится в идеальном состоянии.



Вместе с этим голландцы подчеркнули, что китайские крестьяне могут подать иск в Нидерландский суд или обратиться к властям с дипломатическим прошением. Однако шансы на удовлетворение требований невелики. Конвенция ЮНЕСКО, согласно которой Европа обязана возвращать ценности на родину, была подписана в 2009 году. Всё, что нашли до 2009 года, не попадает под действие этого документа.



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram В 1996 году обычный, но чрезвычайно богатый голландский коллекционер решил отреставрировать уникальный экспонат. На статуе Будды золотого цвета появились маленькие трещины и сколы. Когда реставратор снял постамент, ему предстало странное зрелище. Взгляд коллекционера упёрся в неопознанный объект, обмотанный чем-то вроде древнего бинта. Внутри постамента реставратор обнаружил две подушки и свиток, который покоился между ними. Записка сообщала, что находка — мумия просвещённого монаха, мастера Лю Цюаня. При жизни он руководил китайской школой медитации. Свиток также говорил о том, что Лю Цюань достиг высшего просвещения — прикоснулся к нирване. В этой позе его и замуровали внутри статуи. Конечно, опытный реставратор сначала не поверил записке.У владельца артефакта было два выхода: разломать статую и убедиться в подлинности мумии или выбрать тонкие методы изучения. В итоге коллекционер пожалел предмет древности и обратился в местную клинику. Правда, провести нормальные исследования удалось лишь в 2013 году. Тогда статую поместили внутрь обычного компьютерного томографа. Того самого, с помощью которого проводят комплексную диагностику живых людей. Причём статуя побывала не в одном, а в двух томографах в разных странах. Сначала экспертизу провели немцы в Манхейме. Затем статуя попала в руки учёных в голландском городе Амерсфорте. Европейским учёным хотелось лично убедиться, что внутри статуи спрятан настоящий человек.К счастью исследователей, артефакт полностью поместился в томографы. В результате аппараты выдали чёткое изображение. На снимке ясно проступил человеческий скелет и человеческий череп. Мумия замерла в позе лотоса. Ни у кого не осталось сомнений, что «начинка» статуи — монах, которого замуровали две тысячи лет назад. Голландский коллекционер уже готов был поверить, что буддист и правда достиг нирваны, после чего его замуровали. Однако детальное изучение статуи с помощью эндоскопов разочаровало реставратора.После длительной диагностики в томографах исследователи взялись за эндоскопы. Приборы с длинной шеей-трубкой и камерой на конце — отличный способ проверить, что внутри статуи. При этом артефакт даже не нужно вскрывать. Процесс диагностики осложнялся тем, что мумия сидела в позе лотоса. В медитации эта поза — классическая. Однако для того, чтобы не повредить ни один сантиметр, учёным пришлось попотеть. Наконец, эндоскопы проникли в брюшную и грудную полости мумии. И не обнаружили там ничего. Внутри монах был абсолютно пуст. Открытие полностью отвергало теорию о самомумификации. Согласно верованиям буддистов, особо просвещённые монахи способны достигать самадхи — высшего состояния сознания. В этот момент жизненные процессы в теле человека замирают. Разум же уносится в другое измерение. После этого просвещённый превращается в каменную мумию.Пустоты внутри мумии опровергли доводы о самомумификации. Очевидно, органы специально извлекли, а монаха замуровали внутри статуи. Кроме того, исследователям удалось обнаружить в пустотах ветхие бумаги с иероглифами. Архелоги не сразу распознали, чем являются ветхие, рассыпающиеся на части клочки:Свитки нельзя вытащить, так как они слишком хрупкие. Несмотря на это, кое-что учёным удалось прочесть. Именно из записок они поняли, что монаха зовут Лю Цюань. Согласно свиткам, буддист умер в 1100 году. При этом монах был довольно видным и уважаемым человеком. Скорее всего, замуровали его для того, чтобы сделать своеобразную священную реликвию. И молиться ей.Когда в 2015 году известие о древней находке прогремело на весь мир, разразился скандал. Не совсем скандал, просто китайские крестьяне направили голландскому правительству письмо с требованием вернуть мумию на родину. Они подчёркивали, что монах при жизни служил в одном из храмов небольшой деревеньки Янчунь. Таким образом, статуя, которая сейчас хранится в запасниках Музея Дренте в Нидерландах, — похищенная реликвия. И китайские буддисты настойчиво просят вернуть священный артефакт. По словам жителей деревни Янчунь, монах — уважаемый предок. Упоминания о нём встречаются во многих местных традициях. Долгое время его статуя стояла в храме. Однако в 1995 году её украли. Теперь, по словам китайских буддистов, мастер Лю Цюань выставляется на всеобщее обозрение, что противоречит священным традициям.Записи о мастере можно найти в древних китайских архивах. При жизни монах занимался травяной медициной и лечил местное население. Если верить архивам, Лю Цюань прожил невероятно долгую жизнь — более 300 лет. В благодарность за врачевание жители деревеньки решили мумифицировать монаха и превратили его в священную реликвию. Долгое время статуя представляла собой объект поклонения и располагалась в небольшом храме. Внезапно статуя бесследно пропала. А потом простые жители небольшой китайской деревушки увидели своего «монаха» по телевизору. Как сообщало центральное китайское телевидение, жители восприняли новость по-разному. Кто-то радовался, кого-то известие привело в бешенство.Новость о том, что статуя — древняя реликвия китайской деревушки, поставило голландских учёных в тупик. Вернуть реликвию быстро не получится. Более того, статуя, скорее всего, надолго переехала в Европу. Дело в том, что в 1996 году европейский коллекционер купил статую совершенно легально. У реставратора, который предпочёл остаться анонимным, даже сохранились все документы на реликвию. После многочисленных тестов и анализов мумия в саркофаге переехала в музей. По словам археологов, лучшие условия хранения хрупкой реликвии представить сложно. После полного восстановления статуя находится в идеальном состоянии. Хранят и перевозят драгоценность в специальном ящике. Артефакту ничто не угрожает. И возвращать её в плохо охраняемый храм — жуткое расточительство.Вместе с этим голландцы подчеркнули, что китайские крестьяне могут подать иск в Нидерландский суд или обратиться к властям с дипломатическим прошением. Однако шансы на удовлетворение требований невелики. Конвенция ЮНЕСКО, согласно которой Европа обязана возвращать ценности на родину, была подписана в 2009 году. Всё, что нашли до 2009 года, не попадает под действие этого документа.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

Китайские буддисты остро отреагировали на действия реставраторов. По их словам, учёные обращаются со святыней ненадлежащим образом. Однако исследователи просто хотят понять, как внутри статуи оказалась человеческая мумия?