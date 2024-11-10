«Картина Репина «Приплыли»: о какой картине идёт речь, и кто действительно её автор

С нами не соскучишься!

Выражение «картина Репина «Приплыли» стало настоящей идиомой, которой характеризуют патовую ситуацию. Картина, ставшая частью фольклора, действительно существует. Вот только Илья Репин никакого отношения к ней не имеет.



Картину, которую народная молва приписывает Репину, создал художник Соловьев Лев Григорьевич (1839-1919).