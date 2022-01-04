Оригинальные идеи из резиновых шин

Очень стильный вариант, особенно понравилась задумка с ножками и то, что чехол с кармашками.
Можно использовать для пультов от телевизора и музыкального центра.
Смотрим
И это вариант — весьма креативный и стильный. Тут уже не пуфик, а журнальный столик с зеркальной столешницей
А здесь уже шины выступают в роли кашпо для цветов. Особенно мне нравится цвет. Для работы нужно вымыть шины, затем взять грунтовку, смешанную со скипидаром, смазать ею шины и дождаться полного высыхания. Красить шины нужно акриловой краской, причем несколькими слоями (после нанесения каждого слоя оставлять на час для высыхания). И еще, желательно просверлить диски и скрепить их в местах соединения гайками с болтами.
Посмотрим, как можно сделать вот такой пуфик. Пуфиков можно сделать несколько, в комплекте с зеркальным журнальным столиком, что выше, и в теплой дружеской компании играть в домино, шашки, шахматы, карты и другие азартные игры.
Итак, вымыть шины, хорошенько, с порошком или мылом. С помощью канцелярского ножа вырезать четыре квадрата на верхней шине, как показано на фото
Из листа МДФ вырезать круг, диаметром 53 см и отшлифовать края
Вырезать такой же круг, 52 см в диаметре, из поролона
Обтянуть тканью и закрепить мебельными скрепками
Места соединения ткани с деревом залепить скотчем
Ремень зафиксировать на шинах с помощью винтов
Собрать пуфик, перетянуть ремнем.
Для фиксации шин с верхушкой использовать резиновый шланг
По краям сидушки протянуть шланг, понадобится около 1,70 см.
от автомобильного ремня 38 см и сделать ручку для пуфика
И еще один способ. Декорирование шины веревкой
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