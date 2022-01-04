Оригинальные идеи из резиновых шин

Очень стильный вариант, особенно понравилась задумка с ножками и то, что чехол с кармашками.

Можно использовать для пультов от телевизора и музыкального центра.

Смотрим



И это вариант — весьма креативный и стильный. Тут уже не пуфик, а журнальный столик с зеркальной столешницей





А здесь уже шины выступают в роли кашпо для цветов. Особенно мне нравится цвет. Для работы нужно вымыть шины, затем взять грунтовку, смешанную со скипидаром, смазать ею шины и дождаться полного высыхания. Красить шины нужно акриловой краской, причем несколькими слоями (после нанесения каждого слоя оставлять на час для высыхания). И еще, желательно просверлить диски и скрепить их в местах соединения гайками с болтами.



Посмотрим, как можно сделать вот такой пуфик. Пуфиков можно сделать несколько, в комплекте с зеркальным журнальным столиком, что выше, и в теплой дружеской компании играть в домино, шашки, шахматы, карты и другие азартные игры.



Итак, вымыть шины, хорошенько, с порошком или мылом. С помощью канцелярского ножа вырезать четыре квадрата на верхней шине, как показано на фото



Из листа МДФ вырезать круг, диаметром 53 см и отшлифовать края



Вырезать такой же круг, 52 см в диаметре, из поролона



Обтянуть тканью и закрепить мебельными скрепками



Места соединения ткани с деревом залепить скотчем



Собрать пуфик, перетянуть ремнем.

Ремень зафиксировать на шинах с помощью винтов



Для фиксации шин с верхушкой использовать резиновый шланг



По краям сидушки протянуть шланг, понадобится около 1,70 см.



от автомобильного ремня 38 см и сделать ручку для пуфика



И еще один способ. Декорирование шины веревкой

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