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Оригинальные идеи из резиновых шин

Оригинальные идеи из резиновых шин

Очень стильный вариант, особенно понравилась задумка с ножками и то, что чехол с кармашками. 

Можно использовать для пультов от телевизора и музыкального центра. 

Смотрим

Оригинальные идеи из резиновых шин
Оригинальные идеи из резиновых шин


И это вариант — весьма креативный и стильный. Тут уже не пуфик, а журнальный столик с зеркальной столешницей

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин



А здесь уже шины выступают в роли кашпо для цветов. Особенно мне нравится цвет. Для работы нужно вымыть шины, затем взять грунтовку, смешанную со скипидаром, смазать ею шины и дождаться полного высыхания. Красить шины нужно акриловой краской, причем несколькими слоями (после нанесения каждого слоя оставлять на час для высыхания). И еще, желательно просверлить диски и скрепить их в местах соединения гайками с болтами.

Оригинальные идеи из резиновых шин


Посмотрим, как можно сделать вот такой пуфик. Пуфиков можно сделать несколько, в комплекте с зеркальным журнальным столиком, что выше, и в теплой дружеской компании играть в домино, шашки, шахматы, карты и другие азартные игры.

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин


Итак, вымыть шины, хорошенько, с порошком или мылом. С помощью канцелярского ножа вырезать четыре квадрата на верхней шине, как показано на фото

Оригинальные идеи из резиновых шин
Оригинальные идеи из резиновых шин


Из листа МДФ вырезать круг, диаметром 53 см и отшлифовать края

Оригинальные идеи из резиновых шин


Вырезать такой же круг, 52 см в диаметре, из поролона

Оригинальные идеи из резиновых шин


Обтянуть тканью и закрепить мебельными скрепками

Оригинальные идеи из резиновых шин


Места соединения ткани с деревом залепить скотчем

Оригинальные идеи из резиновых шин


Собрать пуфик, перетянуть ремнем.

Ремень зафиксировать на шинах с помощью винтов

Оригинальные идеи из резиновых шин


Для фиксации шин с верхушкой использовать резиновый шланг

Оригинальные идеи из резиновых шин


По краям сидушки протянуть шланг, понадобится около 1,70 см.

Оригинальные идеи из резиновых шин


от автомобильного ремня 38 см и сделать ручку для пуфика

Оригинальные идеи из резиновых шин


И еще один способ. Декорирование шины веревкой

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин

 

Оригинальные идеи из резиновых шин

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