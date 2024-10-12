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Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Действительно ли мясо настолько вредно, как говорят? Давайте развеем мифы о пользе вегетарианства и вреде мяса раз и навсегда!

Благодаря вегетарианству человек обретает просветление


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства


Судя по этому убеждению, те кто ест мясо априори не могут быть посвящёнными. Видимо животный белок блокирует в нашем организме свойство к просветлению.
На самом деле просвещение не имеет никакого отношению к виду питания, потому что это состояние души. Кто-то возможно может достигнуть просветления и благодаря сочному куску мяса.

Пищеварительная система человека не предназначена для переваривания мяса


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Ученые не одно десятилетие спорят о том, кто же мы на самом деле – травоядные или хищники? Они объясняют это длинной кишечника. У травоядных он вытянут, а у хищников – нет. Наша пищеварительная система намного сложнее, чем у животных. Человек – всеядный. Наш организм устроен так, что мы способны переваривать и растительную пищу, и пищу животного происхождения.

Мясо может перерабатываться и даже гнить в желудке вплоть до 36 часов, забирая при этом у человека его энергию


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

В нашем желудке содержатся ферменты, и соляная кислота, которая помогает переваривать мясо, до тонкого кишечника доходят только аминокислоты, поэтому ни о какой задерживающейся и гниющей пище здесь и речи быть не может. Тем более, гниль – это отмершие клетки, и если бы внутри человека происходило гниение, то просто напросто бы отравился, и то и умер. Если бы человек не мог есть мясо, то наши предки бы не выжили в жестоком мире хищников, питаясь одной травой да листочками.

Вегетарианская диета полезнее


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Безусловно, правильно продуманный рацион, в котором есть место продуктам, содержащим все макро- и микроэлементы, способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рака и прочего.
Но, во-первых, в реальности придерживаются его далеко не все. А, во-вторых, существуют еще и научные исследования доказывающие обратное.
Так, например, в Британии установили, что у мясоедов реже развивается рак мозга, шейки матки и прямой кишки, по сравнению с вегетарианцами.

Приверженцы вегетарианской диеты живут дольше


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Родился этот миф, скорее всего, тогда, когда было доказано, что вегетарианство помогает предотвратить некоторые заболевания. Но самое интересное, что подтвержденных статистических данных о жизни людей с разным рационом ни у кого нет. А если вспомнить о том, что в Индии – на родине вегетарианства – люди живут в среднем до 63 лет, а в странах Скандинавии, где сложно себе представить день без мяса и жирной рыбы – до 75 лет, на ум приходит обратное.

Вегетарианство позволяет быстро сбросить лишний вес


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Согласно исследованиям, индекс массы тела у вегетарианцев ниже, чем у мясоедов. Но не стоит забывать о том, что этот показатель может свидетельствовать не только об отсутствии подкожного жира, но и о дефиците мышечной массы. Кроме того, имеет значение вегетарианский рацион.

Растительный белок аналогичен животному


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Дело в том, что в растительном белке нет полного набора аминокислот. К тому же, он хуже усваивается, нежели животный. А получая его полностью из сои, человек рискует «обогатить» свой организм еще и фитоэстрогенами, которые негативно сказываются на гормональном обмене мужчин.

Животные — живые существа. Их убийство сродни убийству человека


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

На самом деле, растения, грибы, микроорганизмы — тоже живые, поскольку у них есть жизненный цикл, они рождаются, размножаются, умирают. Поэтому с точки зрения морали, резать сельдерей на салат так же аморально, как и забивать кроликов на скотобойне. Кроме того, любое, даже самое малейшее действие человека (например, мытье рук) может привести к гибели сотен тысяч микроорганизмов, которые обитают на коже или в окружающей среде. Одна таблетка любого антибиотика совершает настоящий геноцид микрофлоры кишечника, но это ведь не значит, что антибиотики нужно запретить по идеологическим причинам?

Горрилы травоядные и при этом отлично себя чувствуют!


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Ну и что? Человек не горилла. В качестве обратного примера можно сказать, что волк ест только мясо и вегетарианство ему не нужно. Кстати, гориллы, живущие в неволе, за милую душу едят мясо, если им его дают. И проблем с пищеварением у них не возникает. Кроме того, они живут дольше своих диких собратьев.

Вегетарианство намного дешевле производства мяса


Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Наоборот. Для того, чтобы прокормить человека и попытаться обеспечить его нужными аминокислотами и витаминами, нужно ежедневно съедать большое количество разнообразных фруктов и овощей. Можете посчитать сколько финансов будет уходить в день на полноценную вегетарианскую диету. Вдобавок, просто не хватит площади полей, чтобы прокормить все человечество растениями.

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