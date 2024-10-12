15 восхитительных нетуристических уголков, где можно уловить настоящий дух страны

Давайте оставим в стороне рекламные проспекты и созданные Голливудом штампы и заглянем туда, куда туристы обычно не заглядывают — чтобы почувствовать душу страны и увидеть её настоящую жизнь.
Публикуем подборку восхитительных нетуристических мест в популярных среди туристов странах.
1. Ивуар, Франция
Красочной деревне Ивуар уже более 700 лет.цветники… Такое место не могло не войти в Ассоциацию самых красивых деревень Франции!
2. Остров Кенгуру, Австралия
Остров Кенгуру можно смело отнести к местам, где мечтают оказаться взрослые и дети. Треть территории тут занимают заповедники и национальные парки. Вас впечатлят грандиозные пейзажи на фоне гигантских скал и зеленые просторы. Здесь на прогулке можно встретить кенгуру, варанов, коал, утконосов, а также множество птиц: карликовых пингвинов, черных какаду, амбарных сов и пр. А в океанских водах резвятся дельфины и тюлени. Австралия в этом месте откроется перед вами как свободолюбивая и полная невиданных красот страна.
3. Крепость Буртанж, Нидерланды
Крепость Буртанж, или «Звездная крепость», находится в Нидерландах. Ее построили в период Восьмидесятилетней войны, когда страна боролась за независимость от Испанской империи. Архитекторы придумали новый вид фортификации для защиты от артиллерии. После войны бастион был заброшен, потом его снова укрепляли и расширяли, а с XIX века Буртанж принадлежит местной общине.
4. Альбаррасин, Испания
Философ Ортега-и-Гассет писал, что этот город имеет сказочный силуэт. А еще Альбаррасин часто называют «розовым городом». Красивое название поселение получило при мусульманах (IX—XII вв.). Здесь все прекрасно: и старые извилистые улочки, и горы Сьерра-де-Альбаррасин, и зеленые луга, и реки. Здесь можно увидеть также 18-километровый акведук, который соорудили еще при римлянах. Прогуливаясь по брусчатке, вы незаметно для себя погрузитесь в испанский колорит прошлых столетий.
5. Девоншир, Англия
Девон — живописное графство в Англии, омываемое Бристольским заливом и Ла-Маншем. Некогда здесь была Думнония, которую населял кельтский народ. В заливах Девона расположены курорты, рыбацкие поселки и порты. Именно в Девоне родились великие моряки сэр Фрэнсис Дрейк и Уолтер Рейли, а также «королева детективов» Агата Кристи. Да и события, описанные в книге А. К. Дойла «Собака Баскервилей», тоже происходят в Девоне. Здесь перед вами откроется истинное лицо страны, в образе которой переплелись суровая сдержанность, колоритные ландшафты, уютные дома и таинственные дороги.
6. Остров Хоккайдо, Япония
Если вам доведется побывать в Японии, не забудьте посетить остров Хоккайдо. Здесь перфекционисты японцы создали множество мест, которые дарят гостям яркие впечатления: терраса Ункай на вершине горы, дивный аромат и красочность лавандовых полей, горнолыжные спуски и Голубое озеро. А еще здесь можно увидеть невероятно очаровательное животное — эдзо момонга, которое обитает только здесь. И, несомненно, вас удивит синтез бережного отношения к природе и современных технологий.
7. Монсанто, Португалия
Колоритный городок Монсанто спрятался среди гранитных валунов. Панорама открывается удивительная: горы, зелень, черепичные крыши, каменные улочки. Некогда Монсанто был центром провинции Бейра-Байша. За восемь столетий местный ландшафт мало изменился, поэтому городок в 1938 году был признан «самой португальской деревней». Бродить здесь — одно удовольствие, а насладиться традиционными блюдами можно в ресторане, расположенном по гигантским камнем (на фото выше).
8. Пернатый Каньон, Исландия
Каньон Фьядрарглйуфур на юго-востоке Исландии — невероятное творение природы. От первозданных пейзажей этой страны просто захватывает дух. Каньон реки Фьядра образовался после ледникового периода. Длина его примерно 2 км, а глубина около 100 м. Вас ждет не просто прогулка по берегу реки, а настоящее приключение!
9. Альберобелло, Италия
Миниатюрный Альберобелло полон очарования. Его чудесные домики-трулли сразу покоряют сердца путешественников. Здесь построено примерно полторы тысячи волшебных домиков с конусообразными крышами. Кстати, многим из них уже более 7 веков. Город назван в честь разросшегося некогда поблизости леса — Arboris Belli («красивые деревья»). Мир провинциальной Италии откроется перед вами в этом необычном городке, наполненном солнечным светом и украшенном вдохновенными мастерами.
10. Буковая аллея, Ирландия
Темная аллея (Dark Hedges) — необычное место. Расположена она близ деревни Армой в Северной Ирландии. Эта потрясающая «буковая авеню» была посажена семейством Стюарт 3 века назад. Их замысел был впечатлить всех въезжающих в поместье, которое в наши дни является гольф-клубом. А еще, согласно старинной легенде, под древними деревьями можно встретить призрака некой Серой леди… Местные жители ценят традиции и обожают загадки.
11. Кандован, Иран
Деревня Кандован издалека похожа на гигантский муравейник. В домах, созданных в каменистых породах, живет около тысячи человек. Но древний вид поселения не должен вводить вас в заблуждение: местные жители уже давно знакомы с современным комфортом. Образовался причудливый рельеф в давние века в ходе извержения вулкана Саханд. Кстати, дословный перевод названия поселения — «пчелиные улья». Попав сюда, вы непременно почувствуете себя героями персидкой сказки.
12. Хоббитон, Новая Зеландия
Деревня-фэнтези была создана на овечьей ферме за один год усилиями 400 человек для съемок знаменитой трилогии «Властелин колец». После окончания работы над фильмом деревушка некоторое время пустовала. Но уже вскоре сюда начали призжать все поклонники произведения, чтобы увидеть воочию норы хоббитов, паб «Зеленый дракон», арочный мост, мельницу и прочие красочные объекты, воплощенные в реальность.
13. Озеро Титикака, Перу/Боливия
Для местных жителей озеро Титикака — священно. Его название по-индейски означает «горная пума». По мнению ученых, озеро миллионы лет назад было древним морем: в его водах до сих плавают морские рыбы, ракообразные и даже акулы, а на склонах гор сохранились следы прибоя. В Титикаку впадает около 300 рек. А еще на озере можно увидеть необычные плавучие острова из тростника, заселенные индейцами уру. Уклад жизни в этих мобильных поселениях за последний век особо не изменился. Вам даже покажется, что вы совершили путешествие во времени.
14. Остров Гастелугаче, Испания
Остров Сан Хуан де Гастелугаче расположен у берегов Бискайского залива. Его соединяет с материком узкая тропа-лестница из 237 ступенек. На острове расположен скит, которому уже около 11 веков. Дивная панорама Гастегулаче запоминается навсегда, а брызги лазурных волн и свежий ветер наполняют каждого, кто побывал здесь, особой энергией.
15. Шефшауэн, Марокко
«Синий городок» Шефшауэн раскинулся на склонах Рифских гор. Здесь все радует глаз: красивые пейзажи, древняя архитектура, творения искусства. Но все же самая главная достопримечательность — дивный цвет! Оттенки синего варьируются от светло-голубого до насыщенного лазурного. Оказавшись в этом марокканском городе, вы постоянно будете загадывать желания. Ведь это настоящая восточная сказка!
