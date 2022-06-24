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Чем подкормить кабачки

Если в вашей семье любят кабачок, то обязательно подкормите культуру простой, но очень эффективной домашней подкормкой на основе крапивы и некоторых дешёвых аптечных препаратов.
Кабачки получат мощный запас важных питательных веществ, которые позволят ему набрать силу и дать большой урожай.

Чем подкормить кабачки

На 1/3 заполните ведро крапивой, залейте водой. Сюда же можно отправить, по желанию, луковую шелуху и банановую кожуру, чтобы увеличить итоговое количество питательных элементов. Настаивать раствор нужно 5-7 дней. Состав должен запениться, и у него появится характерный запах. Это значит, что раствор готов.

Чем подкормить кабачки

Каждые 2 литра маточного настоя следует разбавить 10 л воды. Сюда же добавляем 1 ст. л. аммиака (нашатырного спирта) + 0,5 ч. л. борной кислоты (порошок из аптеки). Все компоненты вместе не только ускоряют рост растения, но и дают ему огромный запас питательных элементов. Кабачки будут крупные, сочные и вкусные! Под одно растение следует вылить 2 л готовой подкормки. Подкармливать таким образом можно 2-3 раза за сезон.

Чем подкормить кабачки
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подкормкаКабачки
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