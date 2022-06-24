Идея, которая понравится всем любителям пионов

Красотой пионов невозможно не восхищаться. Насколько же красиво смотрятся кустики, покрытые нежнейшими цветами!

Чтобы даже большие и размашистые кусты пионов выглядели аккуратно, их необходимо правильно подвязать. Без проблем справиться с задачей помогут обычные капроновые колготки, которые с легкостью заменят различные сетки и другие дорогостоящие и некрасивые приспособления для фиксации пионов.







Нет более простого и дешевого способа, чем подвязывание пионов колготками.







Просто оберните раскидистый кустик колготками и плотно завяжите узел на предмете женского гардероба. Благодаря колготкам кусты пионов будут очень аккуратными и красивыми.







Подробнее о том, как подвязать пионы колготками, смотрите в видео:



