Художник создал серию картин о том, как тяжело терять любимых

Мы живём очень часто не задумываясь о том, что будет завтра. Тратим время впустую, а ведь ни единой секунды вернуть не сможем. Часто не ценим простых радостей... Но самое страшное, когда мы теряем любимого человека. Эту потерю можно пережить, но невозможно принять. Один художник написал серию картин о том, как больно, когда самый дорогой человек в твоей жизни, уходит навсегда.
Жаль, что мгновенье не бесконечно...
В размерах космоса мы пылинки,
Никто не вечен... Ничто не вечно,
В пустых глазницах жизни картинки...
Эдельвейс Нинель
Все же мы прекрасно осознаём, что смертны, никто не вечен и ничто не вечно. Но как же тяжело смириться и принимать как должное, когда нас покидает тот, кого мы любим. Мы не можем с этим справиться. Нам невероятно тяжело это пережить. Всё чего мы будем хотеть, это хоть раз ещё, всего лишь, взять за руку, хоть раз обнять, посмотреть в дорогие глаза, сказать «люблю» и «прости».
Художник-иллюстратор из Филадельфии, Том Бут, в серии своих картин отобразил просто душераздирающую историю любви и смерти.
Дровосек не может смириться с потерей любимой.
Дровосек вырезает фигуру свой любимой из дерева.
Память и боль потери могут быть вдохновением.
Том Бут (Tom Booth) - автор, иллюстратор и дизайнер персонажей. Он родился и рос в Пенсильвании. Том начал рисовать когда ему было 5 лет. Свои первые работы талантливый художник рисовал на кухонном столе в доме своих родителей. Маленький Том мечтал быть похожим на своего старшего брата и во всём ему подражал.
Когда пришло время выбирать свою дорогу в этой жизни, Том Бут поступил в Гамильтонский колледж. Там он изучал историю искусств. Но свою любовь к рисованию молодой человек не забыл. Во время обучения он начал рисовать карикатуры на жизнь в колледже и сюжеты для мультфильмов.
После окончания учёбы он переехал в Нью-Йорк. Там он устроился на работу в Scholastic. За время работы он приобрёл достаточно опыта и отличных рекомендаций, чтобы убедить издателей в Simon & Schuster издать его книгу. Ею была книга с картинками «Дерек Джетер проводит ночь на стадионе». Эта книга стала бестселлером.
В основном Том Бут больше занимается иллюстрацией. Он работал над анимацией и публикацией в Macmillan, Scholastic, Simon & Schuster, Workman Publishing и Nicktoons.
В данный момент Том живет в Бруклине, Нью-Йорк со своей невестой и двумя кошками. Он работает над несколькими собственными книгами. Последний его проект сентиментальная история о дровосеке и его любимой женщине.
Том Бут рассказывает об этом проекте: «Это глубокая, очень личная история, которую я намерен опубликовать. Я ещё не знаю в каком формате это будет. И не хочу преждевременно раскрывать все секреты. Просто скажу, что это история о потере».
Потеря любимого человека опустошает нашу душу.
Ничто и никто не в состоянии заменить её.
Как живая.
Иллюстрации этого проекта повествуют о печальной истории любви дровосека. Его любимая умерла и он вырезает её фигуру из дерева. Каждый день, снова и снова. Потому что не может смириться с тем, что её больше нет. Дровосек делает это до тех пор пока не сможет опять обнять её.
Фигуры оживают под грубым топором дровосека.
Ещё хоть раз ощутить прикосновение дорогого человека.
Каждый день, снова и снова...
До тех пор, пока не сможет опять обнять её ...
Художник в этих картинах показал настоящую магию искусства, которое может родиться и от грубого топора дровосека. Главное — уметь любить. Ведь любовь — это тоже искусство.
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