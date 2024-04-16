7 вкуснейших блюд из курицы для тех, кому надоело просто мясо на сковородке

Куриное мясо – продукт уникальный и отчасти универсальный, ведь существует масса рецептов с ним, начиная от супов и заканчивая основными блюдами и даже закусками. А потому сегодня мы расскажем, как приготовить любимую курочку так, чтобы захотелось попробовать её снова. Ведь для этого понадобится совсем немного времени, капелька вдохновения и самые простые ингредиенты.
1. Курица по-мексикански
Сочная и пикантная курочка. \ Фото: realfood.tesco.com.
Все мексиканские блюда невероятно острые и пикантные, а потому они помогут разнообразить привычную, немного пресную и обыденную кухню.
Ингредиенты:
• Филе – 4 шт;
• Сыр твёрдый – 150 г;
• Соус сальса – 1 чашка;
• Тмин, соль, перец – по вкусу;
• Чеснок – 1 зубочек.
Остро и необычно. \ Фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru.
Способ приготовления:
• Филе промыть и просушить полотенцами;
• Тщательно натереть специями по вкусу;
• Отправить на сковородку на 15 минут до образования корочки;
• Снять с огня, выложить на смазанный противень;
• Отправить в духовку, предварительно посыпав сыром и полив соусом;
• Печь при 200 градусах до готовности;
• Периодически переворачивать и подливать соус;
• Подавать горячим к основным блюдам.
2. Грудка в сырной корочке с картофелем
Просто пальчики оближешь. \ Фото: inspiredtaste.net.
Сочетание куриной грудки с нежным, тертым сыром – то, что нужно, чтобы не только домочадцы, но и гости облизывали пальчики и смело просили добавки, наслаждаясь нежнейшим вкусом.
Ингредиенты:
• Картошка – пара больших штук;
• Перец красный – 1 шт;
• Зеленый перец – 1 шт;
• Луковица – 1 шт;
• Чеснок – 4 зубочка;
• Филе – 4 шт;
• Сыр – 200 г;
• Помидоры – несколько штук;
• Оливковое масло;
• Специи – по вкусу.
Просто добавьте немного сыра. \ Фото: cloudinary.com.
Способ приготовления:
• Разогреть духовку до 200 градусов;
• Противень застелить бумагой или фольгой, промазать маслом;
• Выложить сверху кусочки картошки, красный перец, лук и чеснок;
• Отправить тушиться;
• Разогреть сковородку, плеснув на неё масло;
• Курицу обмыть и отправить жариться;
• Втереть туда же сыр;
• Добавить специи и перемешать;
• Жарить до готовности;
• Вытащить из духовки картошку, выложить на блюдо вместе с курицей;
• Подавать с готовым салатом, украсив помидорами.
3. Куриный суп с лимоном
Ароматный суп с кислинкой. \ Фото: myjewishlearning.com.
Такое мясо, как курица, идеально подходит для приготовления постных супчиков, которые могут быть весьма необычными. А чтобы попробовать новый, интересный вариант – просто добавьте к нему лимон.
Ингредиенты:
• Чеснок – 1 головка;
• Бульон куриный – 6 стаканов;
• Сок лимонный – полчашки;
• Лимон – 1 шт;
• Эстрагон, морская соль и перец – по вкусу;
• Филе – 2 шт.
Обязательно попробуйте такой вариант супчика. \ Фото: hgofarms.com.
Способ приготовления:
• На форме расстелить фольгу, смазать маслом;
• Выложить чеснок, добавить немного бульона, завернуть и прижать шпажкой;
• Запекать до мягкости;
• Дать остыть, после чего перемешать до состояния пюре;
• Влить к нему бульон в миску, специи и лимонный сок;
• Курицу выложить в получившийся соус;
• Варить её вместе с ним до мягкости;
• Подавать с кусочками лимона и веточками эстрагона.
4. Курица в соусе из клюквы
Невероятное сочетание мяса и ягод. \ Фото: safeway.ca.
Не секрет, что любое мясо, к которому добавили ягодный или фруктовый соус, приобретает совершенно иной вкус. Так почему бы не попробовать поэкспериментировать с любимой куриной грудкой?
Ингредиенты:
• Филе – 4 шт;
• Клюква свежая – 2 стакана;
• Специи – по вкусу;
• Масло оливковое.
Слюнки так и текут. \ Фото: jamiegeller.com.
Способ приготовления:
• Филе промыть и просушить;
• Отправить на разогретую сковородку;
• Обжаривать до корочки;
• Накрыть крышкой и дать протушиться мясу;
• Всыпать к нему специи;
• Клюкву натереть любым способом, разбавить сахаром;
• Курицу снять с огня, выложить на тарелку;
• Залить соусом и дать пропитаться;
• Подавать с ягодами или зеленью.
5. Грудка, фаршированная шпинатом
Блюдо, которое съедят даже дети. \ Фото: kinstacdn.com.
Овощи и зелень – это не просто полезно, но ещё и очень вкусно. А если детишки и домочадцы не хотят пробовать шпинат в привычном виде, то попросту приготовьте его вместе с кусочками сытной курицы, которая никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
• Майонез натуральный – полпачки;
• Шпинат замороженный – 1 упаковка;
• Фета или любой сыр – полчашки;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Филе – 4 шт;
• Бекон – пара полосок.
Настоящая феерия вкуса и аромата. \ Фото: myfoodstory.com.
Способ приготовления:
• Между собой смешать все специи;
• Куриное филе обмыть и высушить;
• Разрезать на половинки;
• Внутрь положить смесь из специй;
• Завернуть в бекон;
• Проткнуть шпажкой для фиксации;
• Выложить на блюдо, смазанное маслом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку и печь около часа;
• Подавать горячей с любым соусом.
6. Курица со спагетти капеллини
Классическая итальянская паста. \ Фото: hellofresh.com.
И, конечно же, невозможно обойти вниманием традиционную для итальянцев пасту, которая не просто быстро и легко готовится, но и может похвастаться обилием вкусов и интересных сочетаний.
Ингредиенты:
• Спагетти – 250 г;
• Оливковое масло;
• Филе – 300 г;
• Соус песто – 2 стакана;
• Оливки – по вкусу;
• Каперсы – 1 ст.л;
• Сыр твёрдый – 70 г;
• Соль, перец, специи – по вкусу.
Вкуснее не бывает! \ Фото: ytimg.com.
Способ приготовления:
• Спагетти приготовить согласно инструкции на упаковке;
• Курицу нарезать небольшими брусочками или кубиком;
• На сковороду плеснуть масло, поставить на огонь;
• Обжарить курицу, добавляя туда специи;
• Выложить на тарелку к спагетти;
• Добавить каперсы с оливками;
• Полить соусом песто;
• Перемешать;
• Украсить сыром и свежей зеленью.
7. Рулет из курицы
Нет ничего лучше куриного рулета. \ Фото: simplyrecipes.com.
Такое блюдо, как рулет, готовится невероятно быстро и легко, не требует особых навыков и может быть освоено даже начинающим поваром. А потому вооружайтесь вкуснейшим рецептом и обязательно подавайте его на стол.
Ингредиенты:
• Филе – 4 шт;
• Сыр (лучше фета) – 100 г;
• Орегано – 2 ст.л;
• Чеснок – 4 зубочка;
• Цедра лимона – ½ ч.л;
• Белое сухое вино – полстакана;
• Лимонный сок – 2 ст.л;
• Лимон – 1 шт;
• Масло оливковое.
Еда для всей семьи. \ Фото: fresh.ru.
Способ приготовления:
• Филе промыть и тщательно просушить;
• Выложить на доску и отбить молотком;
• Сверху посыпать сыром, орегано, добавить специи и цедру лимона;
• Добавить к этому чеснок так, чтобы края филе оставались нетронутыми;
• Свернуть в рулеты, закрепляя шпажкой;
• Жарить на сковороде до образования золотой корочки;
• Снять с огня, переложить в кастрюлю или форму;
• Тушить до готовности на среднем или мелком огне;
• Добавить вино, сок лимона;
• Прокипятить;
• Снять с огня, когда жидкость испарится;
• Выложить на тарелку и дать остыть;
• Нарезать и подавать с овощами и зеленью.
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