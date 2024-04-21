Пролейте орхидею этим раствором

Заметили, что орхидея перестала цвести? Тогда скорее подкормите её натуральным удобрением! Цветок получит питание и преобразится на глазах: выпустит новые корешки и даже ветки-цветоносы! Удобрение очень простое, но от этого не менее эффективное.







Натуральная подкормка для орхидей

Возьмите любой чёрный чай без добавок. Понадобится всего 3 ч. л. Залейте 1 л кипятка. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Процедите. Разбавьте до 5 л чистой водой.Добавьте 1 ч. л. с горкой пищевой соды. Размешайте до полного растворения.Поливайте орхидеи обильно полученным удобрением. Дождитесь, пока вся жидкость выльется из горшка.Ещё один способ — опрыскивание. Перелейте подкормку в пульверизатор и разбрызгайте по листьям. Также можно протереть их ватным диском, смоченным в удобрении.Повторяйте эту процедуру не чаще 1 раза в месяц. Орхидея будет активно расти, развиваться и цвести!