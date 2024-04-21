Заблуждения о высокой или низкой калорийности продуктов, которые заставляют нас верить стереотипам

Заблуждение №1: орехи и сухофрукты - это диетическая пища

Не ожидали?

Заблуждение №2: мороженое - диетический десерт

Так-так... / Фото: iz.ru

Заблуждение №3: кофе не считается

Мальчишки и девчонки, а также их родители, триста калорий увидеть не хотите ли? / Фото: coffeetrees.ru

Заблуждение №4: запеченные мясные отбивные - это всегда диетическая пища

Давайте-ка разберемся... / Фото: 1000.menu

Заблуждение #5: кефирно-яблочная диета - это чудо из чудес

Стоп! / Фото: evehealth.ru

Заблуждение №6: бананы - путь к здоровью и стройности, а про сельдерей я вообще ничего не знаю

Мотайте на ус.

Заблуждение №7: квашенная капуста - это всегда самое низкокалорийное блюдо

Давайте-ка разбираться по поводу квашенной капусты...