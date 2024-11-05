Как изменилось нижнее женское бельё за последние 100 лет: 35 пикантных примеров
Мода на нижнее женское бельё никогда не стоит на месте и постоянно меняется. Это можно заметить, если провести чёткую параллель между тем, какие комплекты носили сотню лет назад и тем, что надевают сейчас. Мы совершили небольшой экскурс в историю и сделали обзор главных трендов за последние 100 лет.
Милые платьица: 1910-1920 годы
Милые платьица: 1910-1920 годы
Нижнее бельё начала прошлого века вообще не имеет ничего общего с тем, что привыкли носить современные девушки. Тогда в моде были приталенные кружевные платьица до колена, которые чем-то напоминают теперешние комбинации. Ещё одним горячим трендом было ношение чулок не выше коленной чашечки.
Чулки до колена
Удобные шортики: 1920-1930 годы
Удобные шортики: 1920-1930 годы
Настало время горячих вечеринок и танцев до потери пульса. Поэтому платья постепенно преобразовали в удобные лифы и высокие облегающие шорты, которые отлично подчёркивали фигуру и выглядели довольно мило.
Начинается разработка бюстгальтеров
Эксперименты с бюстгальтерами: 1930-е годы
Эксперименты с бюстгальтерами: 1930-е годы
Примерно с 20-х годов прошлого века дизайнеры всерьёз задумались над удобной формой бюстгальтера. Ранее, когда были корсеты, необходимости в таком белье не возникало. Но одежда стала проще и стали искать выход из ситуации. Первые бюстгальтеры с поддержкой груди выпустили в 30-е годы.
Путь к совершенству: 1940-1950 годы
Путь к совершенству: 1940-1950 годы
В 40-е годы, несмотря на все сложности, дизайнеры продолжают экспериментировать с формами бюстгальтеров. Их значительно улучшают, разрабатывают модели с металлической основой, а также конусовидные модели из плотной ткани. Новинкой становятся бюстгальтеры без бретелей. Они позволяют носить платья с открытыми плечами и открытой спиной.
Разнообразие материалов: 1950-1960 годы
Разнообразие материалов: 1950-1960 годы
Послевоенное время отличается новым всплеском в мире дизайна одежды. Нижнее бельё становится очень нежным, красивым и сексуальным. Теперь экспериментируют не только с формой, но и с материалами. На актрисах и моделях того времени можно наблюдать лёгкие кружевные, шёлковые, атласные, шифоновые комплекты.
Время для кокетства: 1960-е годы
Время для кокетства: 1960-е годы
Мода 60-х годов отличается особой игривостью. Бельё того времени можно назвать кокетливым. В нём встречаются романтичные складки, декор цветами и бантиками.
Кружевные комплекты: 1970-е годы
Кружевные комплекты: 1970-е годы
В 70-е годы бельё становится очень лёгким и откровенно прозрачным. По дизайну оно довольно простое, тут украшениями выступают сами кружева.
Линия бёдер: 1980-1990 годы
Линия бёдер: 1980-1990 годы
В период с 80-х до 90-х годов прошлого столетия акцент стали делать на бёдра. Материалы для изготовления использовали самые разнообразные, не боялись экспериментировать и с цветом.
Подчёркнутая сексуальность: 1990-е годы
Подчёркнутая сексуальность: 1990-е годы
В 90-е годы бельё стало агрессивно сексуальным, но при этом грациозным и элегантным. Оно здорово подчёркивало все женские прелести и не смотрелось вульгарно.
Без стеснения: 2000-е годы
Без стеснения: 2000-е годы
В 2000-е годы становится модным выставлять напоказ своё нижнее бельё. Звёзды то и дело ходят в джинсах с низкой посадкой, демонстрируя миру часть своих трусиков. Другие же носят полупрозрачные рубашки, специально не застёгнутые на несколько пуговиц.
Стирая грани: 2010-е годы
Стирая грани: 2010-е годы
Сейчас мода диктует стирать грани между нижним бельём и привычной одеждой. Вполне нормально выйти на уличу в прозрачной рубашке или платье, типа комбинации, а под низ надеть красивый комплект белья. Границы стираются и в отношении фигуры, теперь в моде девушки с пышными формами.
Эшли Грэхем (Ashley Graham)
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