6 подземных домов со скрытыми сюрпризами и неординарной эстетикой

1. Дом-бункер Earthouse в Спрингфилде (штат Миссури, США)

Земляной ретрит Earthhouse сочетает в себе природу и архитектуру (Спрингфилд, США).

Earthhouse – место, где можно наслаждаться роскошной обстановкой и единением с природой (Спрингфилд, США).

2. «Дом-пузырь» в Мурбаде (Махараштра, Индия)

Фантастический «Дом-пузырь» во всей своей красе (Махараштра, Индия).

Органические формы и причудливый дизайн интерьера подземного «Дома-пузыря» (Махараштра, Индия).

В крайнем павильоне «Дома-пузыря» спрятан бассейн и лаундж-зона (Махараштра, Индия).

3. «Земляной купол» в Гессене (Германия)

Дом-курган в идиллической сельской местности земли Гессен (Германия).

Куполообразная структура основного жилого пространства «Земляного купола» (Гессен, Германия).

4. «Невидимая» Villa Aa в Осло (Норвегия)

«Невидимая» Villa Aa, интегрированная в пологий зеленый холм (Осло, Норвегия).

Из огромных окон Villa Aa и ее заднего двора открывается умиротворяющий вид на Осло-фьорд (Норвегия).

5. «Дом хоббита» в Кундинамарке (Колумбия)

«Дом хоббита», затерянный среди дикой природы Колумбии (Кундинамарк). | Фото: travelandleisure.com.

Перед дверью «Дома хоббита» предусмотрена терраса, а на заднем дворе – джакузи (Кундинамарк, Колумбия).

Колоритный деревенский дизайн интерьера гостевого «Дом хоббита» в Кундинамарке (Колумбия).

6. Подземная резиденция Edgeland House в Техасе (США)

Удивительная подземная резиденция Edgeland House надежно спрятана среди буйной растительности (Техас, США). | Фото: loveproperty.com.

Разделение на две половины Edgeland House позволило сделать подземное пространство светлым и просторным (Техас, США).

Обилие света и естественного тепла делают Edgeland House энергоэффективным и безопасным (Техас, США).