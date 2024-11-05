6 подземных домов со скрытыми сюрпризами и неординарной эстетикой

Увидеть потрясающие образцы частной архитектуры можно не только в элитных районах, на побережьях и среди живописной природы. Как оказалось, под землей находится мир замечательной недвижимости, которая остается в значительной степени скрытой от любопытствующих глаз. Встроенные в склоны зеленых холмов и скрытые под толстым слоем дерна, многие подземные дома могут похвастаться ультрасовременным комфортом, неожиданными сюрпризами и очень неординарной обстановкой.
1. Дом-бункер Earthouse в Спрингфилде (штат Миссури, США)
Земляной ретрит Earthhouse сочетает в себе природу и архитектуру (Спрингфилд, США).
Дом в стиле бункера, имеющий площадь 232 кв. м сложно заметить с вершины холма и огибающей его дороги, но с другой его стороны открываются все скрытые возможности удачной интеграции необычного жилища вглубь земли. Используя бетон, стекло, саму почву и зеленый ковер из дерна и растительности, удалось обустроить прекрасное убежище под названием Earthouse, которое используется для кратковременной сдачи в аренду через Airbnb. И пусть постояльцев не пугает расположение резиденции, обилие бесконечных окон и достаточная высота потолков, делают ее интерьер удивительно светлым и привлекательным.
Earthhouse – место, где можно наслаждаться роскошной обстановкой и единением с природой (Спрингфилд, США).
Благодаря открытому необработанному бетону, структурным колоннам и простой нейтральной цветовой палитре, подземный дом сочетает в себе современный дизайн и индустриальную эстетику. Что же касается планировки, то здесь имеется гостиная с выходом во внутренний дворик (здесь предусмотрено место для костра, зона отдыха и обеденное пространство), кухня, три спальни и три ванные комнаты.
2. «Дом-пузырь» в Мурбаде (Махараштра, Индия)
Фантастический «Дом-пузырь» во всей своей красе (Махараштра, Индия).
Расположенный на холмах, окружающих индийский город Мурбад (штат Махараштра), сюрреалистичный подземный дом, предназначенный для сдачи в аренду, выглядит не более чем зеленым холмиком причудливой формы. Приближаясь к нему, трудно постичь глубины необычного пространства, спрятанные за круглой дверью, ведущей прямо в холм, покрытый множеством странных труб и воронок, выглядывающих из травы.
Органические формы и причудливый дизайн интерьера подземного «Дома-пузыря» (Махараштра, Индия).
В крайнем павильоне «Дома-пузыря» спрятан бассейн и лаундж-зона (Махараштра, Индия).
Только переступив порог фантастический дом предстает во всей своей красе. Купольные структуры, украшенные декоративной мозаикой из керамической плитки, окна-иллюминаторы, расходящиеся в разные стороны, органические формы стен и потолков, извивающиеся коридоры и переходы, необычной конфигурации столы и другая мебель – все это, не только отсылает к домам хоббитов. Неожиданные дизайнерские находки превратили подземное пространство в сказочный ретрит, в котором имеется даже собственный бассейн и благоухающий мини-сад.
3. «Земляной купол» в Гессене (Германия)
Дом-курган в идиллической сельской местности земли Гессен (Германия).
В идиллической сельской местности земли Гессен, в окружении пасторальных полей и небольших лесов, можно увидеть довольно непритязательный холм, ничем не выделяющийся на живописном фоне. Тем не менее при ближайшем рассмотрении можно увидеть небольшой стеклянный купол, венчающий его вершину, что обязательно заинтригует любопытного прохожего. И не зря! Необычный курган, щедро покрытый зеленой травой, скрывает жилое пространство уникального гостевого дома, вход в который открывается с противоположной стороны холма.
Куполообразная структура основного жилого пространства «Земляного купола» (Гессен, Германия).
Построенный из глины, являющейся древнейшим строительным материалом, домик может похвастаться идеальным микроклиматом и комфортной температурой, что в холодные зимние дни, что в жаркие летние месяцы. По сведениям редакции Novate.ru, не так давно странный объект служил лечебницей, нынешние же владельцы превратили его в атмосферный гостевой домик с необычной планировкой. Под стеклянным куполом, обеспечивающим большой поток естественного света, находится главное жилое пространство с гостиной, столовой и спальной зоной. Кухня же и ванная комната спрятаны за пределами куполообразного пространства.
4. «Невидимая» Villa Aa в Осло (Норвегия)
«Невидимая» Villa Aa, интегрированная в пологий зеленый холм (Осло, Норвегия).
«Невидимая» Villa Aa самими авторами проекта из студии C.F. Møller Architects характеризуется как «деликатное дополнение к существующей исторической ферме». И это действительно так, приближаясь к роскошной резиденции, нет никаких признаков, указывающих на то, что современное комфортабельное жилище находится прямо под землей. Хотя это совсем не означает, что гостевой дом находится в норе и не имеет презентабельного выхода.
Из огромных окон Villa Aa и ее заднего двора открывается умиротворяющий вид на Осло-фьорд (Норвегия).
Зеленая крыша, венчающая нестандартную композицию Villa Aa, обеспечивает жильцов подстриженными лужайками и садом, в то время как нижняя терраса и прилегающая территория может похвастаться сразу двумя водоемами (служат для сбора и хранения дождевой воды, используемой для орошения «угодий») и плавательным бассейном. Отличительной чертой этого подземного объекта являются большие раздвижные окна, выходящие во внутренний двор, просторные комнаты, открытые зоны и уютные спальни, спрятанные в глубине холма.
5. «Дом хоббита» в Кундинамарке (Колумбия)
«Дом хоббита», затерянный среди дикой природы Колумбии (Кундинамарк). | Фото: travelandleisure.com.
В сельской общине Ла-Калера, среди дикой природы Центральной Колумбии, можно найти удивительный во всех отношениях отель, переносящий в сказочный мир Шира с его благоухающими деревьями, горами и ручьями с кристально чистой водой. В его облике все напоминает ставшей культовой хоббичью нору, начиная с очаровательного каменного фасада дома, выходящего из-под земли, и заканчивая пресловутой круглой дверью, обрамленной разноцветными витражами.
Перед дверью «Дома хоббита» предусмотрена терраса, а на заднем дворе – джакузи (Кундинамарк, Колумбия).
Поскольку эта версия «Дома хоббита» вполне реальная и предназначена не для съемок киноэпопеи, то перед ним предусмотрели деревянную террасу, окруженную роскошной зеленью. Она предназначена для отдыха на свежем воздухе с возможностью полюбоваться красотами, раскинувшейся внизу долины.
Колоритный деревенский дизайн интерьера гостевого «Дом хоббита» в Кундинамарке (Колумбия).
Если говорить об оформлении интерьера гостевого домика, то владельцы отдали предпочтение деревенскому стилю, колорит которого угадывается практически во всех его деталях. Причудливые особенности дизайна, декоративные вырезы в штукатурке, обнажающие кирпичную кладку, эффектная облицовка из грубого камня одной из стен, удивительный умывальник, высеченный в большом камне, обилие массивного дерева и даже гидромассажная ванна ждут постояльцев, предпочитающих расслабляться в необычной обстановке.
6. Подземная резиденция Edgeland House в Техасе (США)
Удивительная подземная резиденция Edgeland House надежно спрятана среди буйной растительности (Техас, США). | Фото: loveproperty.com.
Некоторые подземные резиденции пусть частично и скрыты под толстым слоем дрена, но они громко заявляют о себе внушительными размерами и эффектными дополнениями в виде масштабного остекления или причудливых световых люков на вершине. Но это не об элегантном Edgeland House, который появился на холмистом участке в природной зоне Техаса. Детище архитекторов из студии Берси Чена может похвастаться изысканными деталями и неожиданными формами, что делает его одним из самых красивых скрытых под толщей земли и травы домов в мире.
Разделение на две половины Edgeland House позволило сделать подземное пространство светлым и просторным (Техас, США).
Как оказалось, угловатый дом, построенный на глубине чуть больше двух метров с двумя взлетающими ввысь заостренными уголками крыши, был вдохновлен одной из старейших традиций строительства домов в Америке — островерхими типи, являющимися переносным жилищем индейцев.
Обилие света и естественного тепла делают Edgeland House энергоэффективным и безопасным (Техас, США).
Примечательно: Подземная резиденция Edgeland House площадью 130 кв. метров была построена на бывшем промышленном участке для защиты и восстановления местной экосистемы. Благодаря достаточной толщине почвы, дерна и специальных гидроизоляционных прослоек, жилище получилось энергоэффективным и экологически безопасным. Уходящие под углом вглубь холма стеклянные стены не выдают присутствие архитектурного объекта, при этом пропускают достаточно солнечных лучей, чтобы наполнить жилое пространство светом. Отсутствие бетона и других строительных материалов, оставляющих углеродный след, делают Edgeland House структурой безопасной для окружающей природы и самих жильцов.
