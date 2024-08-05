Внутренние иллюзии: невероятный анатомический бодиарт от Хикару Чо

Невероятный анатомический бодиарт от Хикару Чо
Удивительные иллюзии единения человека с природой и технологиями воплощает в своих работах японская художница Хикару Чо(Hikaru Cho ). Потрясающие эффекты, поэтические и волнующие, являются игрой с человеческой анатомией для создания сюрреалистичных образов..
Автор будто запечатлел невидимые объятия
Хикару Чо родилась 29 марта 1993 года в Токио. В 2012 году поступила в Университет искусств Мусасино(Musasino Art University). Несмотря на достаточно молодой возраст, на ее счету несколько проектов рекламных кампаний и сотрудничество с британской организацией "Международная амнистия". Используя в качестве холста человеческое тело, Хикару при помощи акриловых красок создает удивительные 3D-картины, поражающие своей реалистичностью.
Выражение дикой натуры человека
У человека свои, каменные джунгли
Олицетворение искусственного интеллекта
Человек - тоже фауна
Технологии давно стали в буквальном смысле неотъемлемой частью нашей жизни
Яркий пример того, что человек и природа - одно целое
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