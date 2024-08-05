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В преддверии Хэллоуина: домики, в которых заночевать отважится не каждый


Dragspelhuset - дом в стиле хижины XIX века.

Dragspelhuset - дом в стиле хижины XIX века.

Современные архитекторы очень много внимания уделяют экологической составляющей своих проектов. Одни внедряют в постройки «зеленые» технологии, а другие строят все из натуральных материалов. Иногда дома получаются настолько «натуральными», что они напоминают строения сказок-страшилок.
В преддверии Хэллоуина в этом обзоре собраны эко-дома, с совершенно нестандартными фасадами.

Дом-дерево


Hang Nga Guesthouse - отель в виде большого дерева во Вьетнаме.

Hang Nga Guesthouse - отель в виде большого дерева во Вьетнаме.

Во Вьетнаме можно отыскать удивительный отель, который, как нельзя лучше, подойдет для празднования Хэллоуина. Речь идет о месте под названием Ханг Нга (Hang Nga Guesthouse). Вместо типичных архитектурных форм перед туристами предстает сооружение в виде огромного дерева баньян. Внутри расположено десять тематических номеров, таких же нестандартных, как и фасад. В уникальном интерьере представлены светящиеся коряги, стулья в виде грибов и прочее.

Дом-камень


Дом-камень, расположенный в Португалии.

Дом-камень, расположенный в Португалии.

Этот каменный дом, напоминающий жилище мультяшной семейки Флинтстоунов, расположен в португальском местечке Фафе. Он построен еще в 1973 году. Задумывая проект дома из камня, его хозяин Виктор Родригес хотел скрыться в нем от городской суеты. Но постройка получилась настолько оригинальной, что к ней стали стекаться туристы со всего мира. Из-за такого назойливого внимания семье пришлось выехать из дома-камня. На сегодняшний день он пустует.

Дом в скале


Дом, высеченный в песчанике.

Дом, высеченный в песчанике.

Если одних пугают каменные стены, то сто уж говорить о жизни под землей.
Однако находятся и такие, кто с удовольствием живет в таком доме, вход в котором ведет в глубину. Rock Cottage является именно таким домом. Он высечен прямо в песчанике. В доме нет трубопровода и электричества, но за то он соответствует всем экологическим показателям, популярным сегодня.

Дом-аккордеон


Dragspelhuset - дом в стиле хижины XIX века.

Dragspelhuset - дом в стиле хижины XIX века.

Эта мрачная хижина была напоминает постройку XIX века. Она находится в национальном шведском заповеднике Glaskogen. Местные жители называют дом Dragspelhuset, т. е «дом-аккордеон» за его сплющенность. Архитекторы компании 24H построили его в соответствии с всеми эко-нормами. Постройка используется в качестве домика на выходные, куда могут приехать все желающие, предварительно заказав его.

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