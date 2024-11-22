Почему апельсины продают в красных сетках и 8 уловок маркетологов, на которые мы постоянно ведемся

Уловка 1: Самые дорогие товары – на верхних полках, детские – на нижних

Дети часто сами берут конфеты с полок. / Фото: modasadovod.ru

Уловка 2: Фрукты и овощи у входа

Ящики со свежими фруктами и овощами. / Фото: pinterest.com

Уловка 3: Тележки трапециевидной формы

У тележек не зря такая форма. / Фото: ecocenter.by

Уловка 4: «Бесплатные» подарки

Обычно в подарок дают брелоки-игрушки. / Фото: culture.ru

Уловка 5: «Розовый налог»

Бытовая химия для девушек дороже, чем аналогичная для мужчин. / Фото: bbc.co.uk

Уловка 6: Скидочная карта

Дисконтные карты выдают во многих магазинах. / Фото: logosprint24.ru

Уловка 7: Обычный товар под видом сувенирного

Гель для душа в виде бутылки шампанского. / Фото: kosmetika26.ru

Уловка 8: Круговая выкладка основных продуктов

Пример круговой выкладки товаров. / Фото: russretail.ru

Уловка 9: Апельсины в красной сетке

В красной сетке апельсины выглядят более свежими. / Фото: coffeepapa.ru