На фото детей не отличить: почему в СССР на Новый год мальчики были зайчиками, девочки снежинками

Если вам пришлось побывать на современном новогоднем карнавале, то наверняка заметили, что все дети одеты в разнообразные костюмы. На празднике можно встретить «диснеевских» принцесс, эльфов, черепашек-ниндзя, и даже героиню ужасов Уэнздей Аддамс. А вот на советском утреннике такого набора персонажей не было.
1. Традиционный Новый год до Петра I
Карнавальный костюм зайчика/ фото: kulturologia.ru
В России традиция встречать Новый год каждую ночь с 31 декабря по 1 января зародилась во время правления Петра I. Но праздник появился намного раньше. В допетровские времена его отмечали в первый день осени (1 сентября). Как правило, в этот день уже могли идти холодные дожди, реже — снег. Если верить традиции, то зайчики были символом «прыгающих» по земле капель первого осеннего дождя. Доказательством этой новогодней традиции также служит елочное украшение — дождик, который вешают на ветки елки до сих пор.
Карнавальный костюм снежинки/ фото: m.fotostrana.ru
Легкие воздушные снежинки стали символом первого снега и красоты зимы. Предки верили, что детские костюмы помогут оставаться в гармонии с природой во время самого холодного времени года.
2. Простата и удобство
Советский утренник/ фото: tabor.ru
После того как Новый год стал зимним праздником, костюмы зайчиков и снежинок не потеряли свою актуальность. Мальчики-зайчики и девочки-снежинки стали традиционным украшением новогоднего утренника. Кроме того, сшить такой костюм можно было самостоятельно: из старого тюля, ваты и мишуры. Эта традиция дошла до времен СССР.
Родители полюбили «природных» персонажей за простату. Костюм зайчика готовили за один вечер. Для этого нужно было найти подходящую белую рубашку, черные шорты, к которым пришивался белый хвостик из ваты, соорудить ушки из проволоки и прикрепить к белой шапочке или просто вырезать и белого картона.
Костюм снежинки готовился еще проще, главное, найти белое платье или юбку, которую потом нужно было щедро украсить мишурой. Так за один вечер можно было самостоятельно подготовить новогодний костюм для утренника! После праздника костюмы бережно хранили, ведь их можно было передать младшим или соседским детям.
3. На всех детей не хватало ролей
Детский сад СССР/ фото: ru.pinterest.com
Известный факт, что в детских садах не бывает свободных мест. Группы были переполнены — в среднем по 25 детей (бывало и больше). Воспитателю на Новый год нужно было подготовить сценарий волшебной сказки для утренника. И сделать это нужно было так, чтобы каждый малыш стал нужным героем праздничной программы. Выделять одного ребенка в СССР было непрофессионально согласно методическим рекомендациям по организации образовательной деятельности детского сада. Верным решением оставалось всех детей уровнять. А, значит, нарядить в одинаковые костюмы. Зайчики и снежинки — стали идеальным решением! Все равны и все нужные герои. В таких костюмах можно и хороводы водить, и под елкой танцевать, и новогоднее настроение для родителей создать. Более того, трехлетним малышам будет совсем несложно участвовать в костюмированной сказке. А главные роли доставались воспитателям, музыкальным руководителям и реже - Деду Морозу из местного Дома Культуры. Большим плюсом таких костюмов было то, что сценарий не нужно менять каждый год!
4. Советская традиция в современном мире
Современный костюм зайчика/ фото: d-seminar.ru
В наши дни родители продолжают наряжать сыновей зайчиками, а дочек снежинкам. Но делают это они, скорее, из-за ностальгии по советским елкам, которые остались только на черно-белых фотографиях. Практически каждая мама, мечтавшая быть снежинкой на утреннике, наряжала свою дочь в белое платье с мишурой, а сыну надевала новогодние ушки зайчика. Вот только современные костюмы уже отличаются от советских. Теперь зайчики могут быть в меховых жилетках, и носить шапочку с красивой мордочкой зайца. А девочки могут наряжаться в самые сказочные платья со стразами, в которых можно смело отправиться на бал. Но если ценность новогодних костюмов наших предков остается актуальной в наше время, то нет сомнений, что проверенная временем традиция остается полезной.
