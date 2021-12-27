Курочка Ряба и не только: 20 портретов домашних птиц, которые вызывают восхищение

Великолепные портреты кур и петухов декоративных пород.
По словам профессионального фотографа Маттео, его всегда привлекала красота пернатых. А как-то ему посчастливилось оказаться на сельскохозяйственной выставке и увидеть декоративных домашних птиц. И они покорили его сердце. Фотографирование кур, цыплят и петухов стало для него настоящей страстью. Маттео даже издал фотоальбом, в которые попали самые лучшие его фотографии пернатых.
1. Выразительное оперение
Каждое перо миниатюрного петуха породы Сибрайт заканчивается черным окаймлением.
2. Пушистые перья
У кур Китайской шелковой породы пушистые и мягкие перья, напоминающие кошачью шерсть.
3. Легендарная птица
Красно-черный петух породы Феникс, отличительной особенностью которой является длинный хвост.
4. Шикарная шевелюра
Черный петух Голландской белохохлой породы с контрастным белым хохолком.
5. Быстрые и опасные
Длинноногие петухи Новой бойцовской породы красно-черного и серебристого окраса.
6. Цветочный хохолок
Золотистая курица Польской кружевной породы.
7. Белое и черное
Курочка породы Виандот серебристого окраса с окаймленными перьями.
8. Красочный итальянец
Красный петух породы Леггорн – горделивая осанка и великолепный хвост.
9. Яркий гребень
Элегантный петух породы Кампин серебристого окраса.
10. Звезда курятника
Белоснежный петух Султанской породы с пышным оперением ног, хохолком и небольшой бородкой.
11. Рыже-черный гигант
Петух породы Партридж Кочин с лапами, одетыми в экстравагантные «штанишки».
12. Серая красавица
Курица породы Брама серого окраса с узорчатыми перьями.
13. Изящный боец
Петух породы Суматра черного окраса с перламутровым отливом и длинным хвостовым оперением.
14. Удивительный окрас
Грациозный петух Гамбургской породы с популярным серебристо-пятнистым окрасом.
15. Воинственный малыш
Золотистый петушок Антверпенской карликовой бородатой породы.
16. Величавый хозяин двора
Черно-коричневый петух породы Амераукана с «пушистой» бородой и бакенбардами.
17. Черный задира
Хохлатый петух итальянской породы Падуан.
18. Хвост-косичка
Массивный петух породы Кохинхин с богатым разноцветным оперением и необычным хвостом.
19. Пестрый наряд
Мохноногая пестрая курочка карликовой породы Мильфлер.
20. Пристальный взгляд
Серьезный петух американской породы Брама.
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