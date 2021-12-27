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Курочка Ряба и не только: 20 портретов домашних птиц, которые вызывают восхищение


Великолепные портреты кур и петухов декоративных пород.

Великолепные портреты кур и петухов декоративных пород.

По словам профессионального фотографа Маттео, его всегда привлекала красота пернатых. А как-то ему посчастливилось оказаться на сельскохозяйственной выставке и увидеть декоративных домашних птиц. И они покорили его сердце. Фотографирование кур, цыплят и петухов стало для него настоящей страстью. Маттео даже издал фотоальбом, в которые попали самые лучшие его фотографии пернатых.

1. Выразительное оперение


Каждое перо миниатюрного петуха породы Сибрайт заканчивается черным окаймлением.

Каждое перо миниатюрного петуха породы Сибрайт заканчивается черным окаймлением.

 

2. Пушистые перья


У кур Китайской шелковой породы пушистые и мягкие перья, напоминающие кошачью шерсть.

У кур Китайской шелковой породы пушистые и мягкие перья, напоминающие кошачью шерсть.

 

3. Легендарная птица


Красно-черный петух породы Феникс, отличительной особенностью которой является длинный хвост.

Красно-черный петух породы Феникс, отличительной особенностью которой является длинный хвост.

 

4. Шикарная шевелюра


Черный петух Голландской белохохлой породы с контрастным белым хохолком.

Черный петух Голландской белохохлой породы с контрастным белым хохолком.

 

5. Быстрые и опасные


Длинноногие петухи Новой бойцовской породы красно-черного и серебристого окраса.

Длинноногие петухи Новой бойцовской породы красно-черного и серебристого окраса.

 

6. Цветочный хохолок


Золотистая курица Польской кружевной породы.

Золотистая курица Польской кружевной породы.

 

7. Белое и черное


Курочка породы Виандот серебристого окраса с окаймленными перьями.

Курочка породы Виандот серебристого окраса с окаймленными перьями.

 

8. Красочный итальянец


Красный петух породы Леггорн – горделивая осанка и великолепный хвост.

Красный петух породы Леггорн – горделивая осанка и великолепный хвост.

 

9. Яркий гребень


Элегантный петух породы Кампин серебристого окраса.

Элегантный петух породы Кампин серебристого окраса.

 

10. Звезда курятника


Белоснежный петух Султанской породы с пышным оперением ног, хохолком и небольшой бородкой.

Белоснежный петух Султанской породы с пышным оперением ног, хохолком и небольшой бородкой.

 

11. Рыже-черный гигант


Петух породы Партридж Кочин с лапами, одетыми в экстравагантные «штанишки».

Петух породы Партридж Кочин с лапами, одетыми в экстравагантные «штанишки».

 

12. Серая красавица


Курица породы Брама серого окраса с узорчатыми перьями.

Курица породы Брама серого окраса с узорчатыми перьями.

 

13. Изящный боец


Петух породы Суматра черного окраса с перламутровым отливом и длинным хвостовым оперением.

Петух породы Суматра черного окраса с перламутровым отливом и длинным хвостовым оперением.

 

14. Удивительный окрас


Грациозный петух Гамбургской породы с популярным серебристо-пятнистым окрасом.

Грациозный петух Гамбургской породы с популярным серебристо-пятнистым окрасом.

 

15. Воинственный малыш


Золотистый петушок Антверпенской карликовой бородатой породы.

Золотистый петушок Антверпенской карликовой бородатой породы.

 

16. Величавый хозяин двора


Черно-коричневый петух породы Амераукана с «пушистой» бородой и бакенбардами.

Черно-коричневый петух породы Амераукана с «пушистой» бородой и бакенбардами.

 

17. Черный задира


Хохлатый петух итальянской породы Падуан.

Хохлатый петух итальянской породы Падуан.

 

18. Хвост-косичка


Массивный петух породы Кохинхин с богатым разноцветным оперением и необычным хвостом.

Массивный петух породы Кохинхин с богатым разноцветным оперением и необычным хвостом.

 

19. Пестрый наряд


Мохноногая пестрая курочка карликовой породы Мильфлер.

Мохноногая пестрая курочка карликовой породы Мильфлер.

 

20. Пристальный взгляд


Серьезный петух американской породы Брама.

Серьезный петух американской породы Брама.

 

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Курочка Ряба и не только: 20 портретов домашних птиц, которые вызывают восхищение

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Курочка Ряба и не только: 20 портретов домашних птиц, которые вызывают восхищениеПодписаться на мой Instagram
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