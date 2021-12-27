Как кружка пива сделала Адольфа Гитлера диктатором, и какие события этому способствовали

Адольф Гитлер: молод, самоуверен, амбициозен.
8 ноября 1923 года в Мюнхене в пивном зале Bürgerbräukeller будущий фюрер Адольф Гитлер разбил кружку об пол и во главе отряда из вооруженных соратников бросился между сидениями в центр помещения, где, запрыгнув на стол, выстрелил из пистолета в потолок и провозгласил собравшимся: «Национальная революция началась!». Некоторые считают, что Адольф стал главой Германии исключительно благодаря царившему хаосу, другие уверены, что ему помогли события тех лет и самоуверенность.
Адольф Гитлер выступает перед сторонниками. / Фото: s15.stc.all.kpcdn.net
Вступление в националистическую партию
Гитлер на заседании партии. / Фото: static.life.ru
Пожалуй, именно с этого момента берет свое начало продвижение Гитлера в политике. Вступив в 1919 году в небольшую националистическую партию, уже в 1920 году он стал её руководителем, переименовав в национал-социалистическую рабочую партию. Адольф всеми путями преследовал свою главную цель – продвинуться в аппарате.
Молодой и слишком амбициозный Гитлер пытался объединить национализм и социализм. Это негативно воспринималось другими, так как они не разделяли подобные идеи. Он хотел контролировать Германию и регионы, всю систему в целом, а также подавлять агрессоров. Лидерские качества Адольфа проявились чуть позже.
«Пивной путч» и захват власти
«Пивной путч», который также известен как путч Гитлера и Людендорфа, можно смело назвать неудачной попыткой захвата власти. С 8 на 9 сентября 1923 года в Мюнхене порядка 3000 человек услышали фразу Гитлера: «Национальная революция началась!». Он призывал людей объединиться и выйти на борьбу со свастикой в руках.
Недовольные граждане Германии, 1923 год. / Фото: upload.wikimedia.org
Несостоявшийся еще на тот момент фюрер объявил арестованными политиков фон Кара, фон Лоссова и фон Шайссера. Попытка свергнуть власть была безуспешной, но позабавила собравшихся в пивной людей. Если одни были полностью на стороне Адольфа, других такой ход событий явно не устраивал.
Если бы не вмешательство известного генерала Людендорфа, который попытался прекратить данный спектакль, возможно, Адольф бы занял правящий пост значительно раньше, а не спустя почти 10 лет. Когда командующий рейхсвером генерал Ханс фон Зеект узнал о случившемся, он лично решил подавить мятеж.
Уже к следующему утру стало ясно, что «пивной путч» провалился, а часть участников арестовали. На фоне происходящих событий Адольф понял, что открытые действия – не лучшая стратегия. А пошатнувшаяся экономика направила его в нужное русло.
Как Гитлер стал канцлером с легкой руки Пауль фон Гинденбурга
1920 год повлек за собой начало затяжного экономического кризиса, активный рост безработицы. Так как по Версальскому договору полагалась выплата репараций, это лишь ухудшало положение людей, грозило голодом и разрухой.
Пауль фон Гинденбург под давлением передал власть Гитлеру. /Фото: deadbees.net
Экономическая политика Гитлера явно отличалась от той, что вели другие претенденты на пост. Он акцентировал внимание на ликвидации профсоюзов и свободе предпринимательской деятельности. Адольф считал, что решить проблему с занятостью в стране можно путем перевооружения. Но на первый план вставала и разработка программы общественных работ. Благодаря своему взгляду на развитие страны он сумел расположить к себе влиятельных людей.
При этом немолодой действующий президент не смог урегулировать финансовую политику, что повлияло на его решение назначить Адольфа новым рейхсканцлером. Учитывая, что рейхстаг больше не мог влиять на формирование правительственного аппарата, Гитлер уверенно занял пост.
Тем временем новый канцлер Генрих Брюнинг активно вводил режим тотальной экономии, вызывая недовольство. Явный протест жителей отразился на выборах в рейхстаг, организованных в 1930 году. Национал-социалистская рабочая партия резко расширила число мандатов с 12 до 107, чем был недоволен канцлер, не оценивший не только политику Гитлера, но и его самого как личность. От нацистов недалеко ушли и коммунисты, которые получили 77 мест. Все это привело к невозможности выстраивать конструктивную политику.
Уже в первые месяцы Адольф вел целенаправленную кампанию, основанную на нацистских идеях. Практически все сферы оказались под его влиянием, начиная от экономики и заканчивая системой образования. Людей принуждали вступать в партии, разделять мнение Гитлера. Это вызывало прения в аппарате, которые мало чем отличались от военных действий.
Финансовые организации, подтолкнувшие Адольфа к власти
Люди искренне радs Адольфу. / Фото: ruinformer.ru
Занять место в аппарате управления не означало стать президентом, что заставило Гитлера искать поддержку у правящей элиты. Адольф не сам занял высокий пост, а ему помогли промышленные и финансовые организации, которыми управляли кланы, семьи и высокопоставленные люди, а не только назначение Пауль фон Гинденбурга. Они буквально подтолкнули его к власти, чтобы контролировать Европу, влиять на экономику стран.
В 1932 году Адольф открыто обратился к Гинденбургу с просьбой назначить его рейхсканцлером, но желаемый пост он получил только 30 января 1933. После этого остановить нацистов было уже невозможно – они активно начали свое дело. А сам Гитлер одновременно занял сразу три должности: рейхспрезидент, рейхсканцлер и фюрер. Некоторые эксперты утверждают, что и кризис был создан искусственно, чтобы продвинуть «своих» в аппарат.
Роль Сталина в успехе Гитлера
Иосиф Виссарионович Сталин. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Сталин, возможно, сам того не желая, оказал Гитлеру существенную помощь. Например, он подписал с ним договор в 1939 году, который позволил нацистам лучше подготовиться к войне, отсрочив ее начало. Эксперты изучили все имеющиеся документы, на основании которых пришли к выводу, что Германия и без того не была готова к войне, а боевые действия привели бы к победе Красной армии.
Но нельзя не отметить тот факт, что Сталин помог Адольфу подавить Польшу, а затем своим невмешательством позволили разгромить французов. Гитлер воспользовался бездействием СССР, внешнеполитической ситуацией, почувствовал свою мощь, запланировав новую войну. Его особая тяга к кровопролитию и захвату земель была видна невооруженным взглядом – лидер буквально излучал особую жестокость к другим народам.
Сталин же не отличался особой расчетливостью, за что СССР поплатилась миллионами жизней солдат и мирных людей.
Возможно, самим Гитлером руководило лишь желание улучшить текущую экономическую ситуацию, так как в 1939 году Третий рейх являлся банкротом. В любом случае он не оценил мощь державы, поэтому в ходе нападения на СССР фашисты были побеждены, а эра правления Адольфа завершена.
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