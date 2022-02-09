Тяжелая судьба гендерной идентичности Кристен Стюарт

Удивительно, насколько непостоянными могут быть барышни. То им хочется с утра вкусный круасан с шоколадом, то стакан виски со льдом, то блондина с накаченными мускулами в одном нижнем белье.
Странные и непостоянные создания, скажу я вам. Так и знаменитая актриса, которая играла роль Беллы в нашумевшей саге о вампирах, никак не может определиться со своей гендерной принадлежностью, чем крайне печалит своих фанатов. Любовь дело не хитрое, но всё же, если ты не уверен в своих предпочтениях, не нужно громогласно заявлять, что ты предпочитаешь исключительно девушек. Такое заявление может сыграть злую шутку.
Становление голливудской актрисы
Давайте пока не будем разбираться в сексуальных предпочтениях этой красотки, а для начала посмотрим, с чего Кристен начала свой путь к звездной славе.
В первый раз на голубых экранах Стюарт появилась в девять лет. Дебютом для нее стал фильм «Сын русалки», и как показывает дальнейшая ее актерская карьера, дебют этот был весьма удачным. Буквально через пару лет Кристен пригласили сниматься в серьезной мелодраме, которая называется «Безопасность вещей».
Две тысячи второй год для Стюарт стал поворотным. Ей предложили роль в известном всем фильме «Комната страха», где она снималась вместе с такими звездами как Джоди Фостер, Форест Уитакер и Патрик Бошо. Игра Кристен настолько понравилась режиссёру, что он похвалил ее и сказал, что на съёмочной площадке она не уступала своим коллегам-профессионалам.
Жизнь актрисы круто изменилась, ведь ей стали предлагать все больше и больше ролей в различных фильмах. Период с две тысячи третьего по две тысячи седьмой для Стюарт стал очень плодотворным. Она снялась во множестве разнообразных картин, таких как: «Подводное течение», «Запретная миссия», «Дьявольский особняк», «Говори» и так далее. Ее партнерами по съемкам были Антон Ельчин, Дональд Сазерленд, Крис Эванс, Джон Кэрролл и многие другие.
Но несмотря на такой большой взлет в карьере, настоящую славу Кристен Стюарт получала за роль Беллы в сумеречной саге о вампирах. На роль возлюбленной вампира было множество претенденток, но Кристен поразила всех. История любви вампира и простой девушки облетела весь мир. Фильм снимался по книге писательницы Стефани Майер.
Вторая часть саги под названием «Новолуние» принесла Кристен две хороших награды MTV. Кристен Стюарт признали лучшей актрисой. На этом не заканчивается список ее заслуг и наград. Параллельно со съемками в вампирской саге, Кристен была задействована в других картинах, а в две тысячи девятом году она снялась вместе с известной голливудской актрисой Шарлиз Терон в фильме «Белоснежка и охотник». Кроме съемок в фильмах, она также весьма востребованная модель.
Личная жизнь
На самом деле, в начале все было очень прозаично. Кристен встречалась с молодым актером Майклом Ангарано. С ним она познакомилась на съемках фильма «Говори». Романтические отношение развивались стремительно, однако, побыв в статусе пары практически четыре года, между молодыми людьми пробежал холодок. В две тысячи девятом году пара распалась, а в скором времени в СМИ стали появляться весьма недвусмысленные снимки Стюарт с Робертом Паттинсоном, который играл главную роль в вампирской саге. После того как отношения между актерами скрывать было бесполезно, на личных страницах молодых людей появились их совместные романтической фотографии.
Буквально весь мир ликовал о том, что экранная любовь переросла в настоящую. Однако афишировать детали своей личной жизни в интервью различным изданиям молодые люди не спешили.
Даже то, что Роберт успел познакомить свою возлюбленную с родителями, не остановило Кристен пойти на измену. Уже в две тысячи двенадцатом году пара рассталась, несмотря на то, что Паттинсон простил свою возлюбленную.
Уж не известно, что послужило толчком начать отношения с девушкой, но уже в две тысячи пятнадцатом СМИ «трубили» о том, что новой избранницей известной актрисы стала ее ассистентка Алишея Каргиль. Их роман не продлился долго. Кристен кардинально сменила имидж и превратилась в том-боя. На сегодняшний день она встречается со Стеллой Максвелл, но в недавнем интервью сообщила, что не против попробовать еще что-то в плане романтических отношений, при этом сравнив любовную связь с сыром: «Многие любят сыр и готовы есть его постоянно. Но я не хочу останавливать исключительно на сырных блюдах. Я попробовала несколько из них и это вкусно! Но может есть что-нибудь еще?».
Фанаты негодуют, а мы лишь можем пожелать творческих успехов актрисе и обретения настоящих и искренних отношений, которые продлятся многие годы.
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