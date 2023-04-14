Чего мы не знали о пользе острой пищи

Вы либо любите острую пищу, либо ненавидите её. Но если вы из тех, кто терпеть её не может, то, возможно, сейчас самое время пересмотреть своё отношение.



Потеря веса

Облегчение боли

Перцы чипотле полезны для зрения

Живите долго и процветайте

Сохраните молодость и привлекательность

Смягчите вкус молоком

Поднимите боевой дух

Классификация

Декоративные перцы чили можно есть