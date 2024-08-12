Скоро их может не быть: 11 документальных фото о жизни в исчезающем племени

Исчезающее племя рауте
Рауте – небольшое кочевой племя, которое живет в предгорье Гималаев. Сами себя эти люди называют «королями леса», они чтут древние традиции и не принимают современной жизни. Всего их насчитывается порядка 150 человек, очевидно, что народность на грани исчезновения. Уникальные фото, на которых запечатлена повседневная жизнь рауте, - возможно, одно из последних свидетельств их жизни на нашей планете.
Мужчина из племени рауте
Женщина из племени рауте
Фотографии о быте рауте удалось сделать немецкому фотографу Раму Поделу (Ram Paudel), он побывал в увлекательной экспедиции в Непале и привез оттуда подробный фотоотчет. Рауте живут так, как сотни лет назад жили их предки: они занимаются охотой и собирательством, а также ремеслом – делают деревянные плошки и ящики. Свою продукцию они обменивают у местных фермеров на зерно и овощи.
Юные добытчики еды
Взрослое поколение рауте
Женщины за повседневной работой
В основе рациона рауте – обезьянье мясо. Изменения климата приводят к сокращению популяции этих животных, а значит и у людей становится все меньше шансов выжить. Загрязнение окружающей среды негативно влияет на состояние лесов, и рауте это чувствуют, им все тяжелее находить места, пригодные для жизни.
Поселение кочевого племени рауте
Мужчины из племени рауте
Несмотря на тяжелые условия, старейшины племени полны решимости и впредь не менять привычный образ жизни, тогда как молодежь, конечно же, хочет стать ближе к цивилизованному миру. Чья позиция победит – покажет время. Единственное, что очевидно – существовать как прежде им вряд ли удастся. Хочется верить, что они смогут найти разумный компромисс между цивилизацией и самобытной культурой.
Портрет женщины из племени рауте
Женщины носят воду
Портрет женщины из племени рауте
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