«Стираем» стиральную машину: домашнее средство, которое убирает неприятный запах и плесень

Как «постирать» стиральную машину: эффективное домашнее средство
Кому-то покажется странным, но стиральную машину нужно тоже изредка «стирать», чтобы она не становилась рассадником плесени и источником неприятного запаха. После такой процедуры машина будет выглядеть как новая, а бельё станет ещё ароматнее и чище. Для того понадобится простое, но эффективное средство, созданное из ингредиентов, которые всегда под рукой.
Ингредиенты:
2 стакана уксуса
¼ стакана пищевой соды
¼ стакана воды
Губка
Инструкция
Смешиваем соду с водой
1. Смешиваем соду и воду в небольшой ёмкости. Это основа чистящего средства для стиральной машины. Уксус наливаем в отдельную ёмкость.
Уксус выливаем в барабан
2. Раствор соды выливаем в отделение для порошка, а уксус – прямо в барабан. Закрываем дверцу и запускаем машину. Сода и уксус помогут удалить все отложения солей, уничтожат любую плесень и освежат машину.
Протираем губкой
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