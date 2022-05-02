8 самых массовых мероприятий в истории, которые действительно впечатляют

Самые массовые мероприятия в истории.
Бывают мероприятия, которые привлекают внимание просто огромного количества людей и входят в историю именно из-за своей массовости. В нашем обзоре речь пойдёт именно о таких мероприятий - от спортивных праздников до похорон.
1. Самый большой спортивный праздник
Чемпионат бейсбольного клуба Chicago Cubs.
По оценкам, пять миллионов человек приняли участие в 2016 году в параде по случаю победы в чемпионате бейсбольного клуба Chicago Cubs. Это достижение тем более невероятно, что в городе живет только 2,7 миллиона человек. Chicago Cubs выиграл свой первый чемпионат World Series за 108 лет существования клуба.
2. Самая крупная забастовка
Крупнейшая забастовка в Индии.
Эта забастовка в Индии на самом деле может быть самым большим собранием людей в целом, но цифры не были пока подтверждены, поэтому рекорд фестиваля Кумбха Мела не был побит. 180 миллионов работников государственного сектора в Индии начали забастовку в сентябре 2016 года в знак протеста против политики приватизации премьер-министра Нарендра Моди.
1. Самое большое собрание людей в целом
Фестиваль Кумбха Мела - 2013.
Фестиваль Кумбха Мела празднуется каждые 12 лет и проводится на стыке двух священных рек на окраине северного индийского города Аллахабад. Он привлекает огромные толпы местных жителей и иностранных туристов, которые купаются в индийской священной реке, чтобы смыть свои грехи. Во время фестиваля в 2013 году собрались около 120 миллионов паломников.
4. Самый большой антивоенный протест
В выходные 15-16 февраля 2003 года около 10 миллионов человек в городах по всему миру провели скоординированный протест против войны в Ираке. Самая большая демонстрация собралась в Риме (около 3 миллионов человек, что больше, чем население самого города). Полтора миллиона человек приняли участие в митинге в Мадриде и один миллион вышел на улицы в Лондоне.
5. Самый большой концерт
Самый большой концерт
Бесплатный концерт Родf Стюартf на пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро в новогоднюю ночь 1994 года привлек аудиторию в 4,2 миллиона человек. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
6. Крупнейший Интернет-протест
Крупнейший Интернет-протест: 3 миллиона писем и это не все!
Хотя это фактически не было собрание в физическом смысле, число его участников достигло миллионов. В 2012 году в крупнейшем онлайн-протесте в истории (протестовали против двух законопроектов относительно интернет-пиратства и защиты IP) приняли участие более 115 000 сайтов и более 13 миллионов пользователей Интернета. Под петицией были поставлены 10 миллионов подписей, было отправлено 3 миллиона писем, 100 000 телефонных звонков, а также около 3 миллионов сообщений на Twitter.
7. Самый большой праздник в честь коронации
Елизавета II в день коронации.
Королева Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца короля Георга VI. На то время ей было 25 лет и она являлась матерью двух малолетних детей в возрасте четырех лет. Вестминстерское аббатство было закрыто в течение пяти месяцев до коронации, чтобы переоборудовать его для торжеств с 8000 приглашенных. И это только внутри — снаружи коронацию ждало 3 миллиона человек, а по телевизору торжества смотрели 20,4 млн зрителей.
8. Крупнейшая похоронная процессия
Крупнейшая похоронная процессия.
С.Н. Аннадурай был первым избранным не из Конгресса главным министром индийского штата Тамил-Наду. Избиратели настолько любили его, что называли «Анна», что означает «старший брат». На его похороны в 1969 году собралось почти 15 миллионов человек.
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