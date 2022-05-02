8 самых массовых мероприятий в истории, которые действительно впечатляют

Самые массовые мероприятия в истории.

1. Самый большой спортивный праздник

Чемпионат бейсбольного клуба Chicago Cubs.

2. Самая крупная забастовка

Крупнейшая забастовка в Индии.

1. Самое большое собрание людей в целом

Фестиваль Кумбха Мела - 2013.

4. Самый большой антивоенный протест

5. Самый большой концерт

Самый большой концерт

6. Крупнейший Интернет-протест

Крупнейший Интернет-протест: 3 миллиона писем и это не все!

7. Самый большой праздник в честь коронации

Елизавета II в день коронации.

8. Крупнейшая похоронная процессия

Крупнейшая похоронная процессия.