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Вперёд в прошлое: 30 знаковых ретро фотографий из жизни советских людей в 1976 году


Жизнь с Советском Союзе 40 лет назад.

Жизнь с Советском Союзе 40 лет назад.

Эти фотографии будут близки и понятны всем, кто жил в СССР во времена развитого социализма. Возможно, у кого-то они даже вызовут ностальгию. Для молодого поколения, которое родилось уже после развала государства, которое занимало 1\6 часть суши, этот фотосет станет прекрасным экскурсом в прошлое.

1. Кремлевский дворец съездов


Очередной съезд Компартии Советского Союза.

Очередной съезд Компартии Советского Союза.

 

2. КамАЗ


В городе Набережные Челны запущен новый автозавод.

В городе Набережные Челны запущен новый автозавод.

 

3. Торжественный выпуск первого грузовика


Первый автомобиль КамАЗ сошел с главного конвейера 16 февраля 1976 года.

Первый автомобиль КамАЗ сошел с главного конвейера 16 февраля 1976 года.

 

4. В Риге началось производство нового РАФ 2203


Рекламный плакат первого советского микроавтобуса.

Рекламный плакат первого советского микроавтобуса.

 

5. Миллионный ЗИЛ


Торжественный выпуск миллионного грузовика.

Торжественный выпуск миллионного грузовика.

 

6. Советский электромобиль ВАЗ


Попытки создания автомобиля с электроприводом.

Попытки создания автомобиля с электроприводом.

 

7. Вычислительный центр


Первый компьютер города Липецка.

Первый компьютер города Липецка.

 

8. Рыбный магазин «Океан»


Первый рыбный магазин был открыт в Липецке в 1976 году.

Первый рыбный магазин был открыт в Липецке в 1976 году.

 

9. Что можно было привезти с Кавказа


Что-то из этого разнообразия можно было достать по блату или купить выстояв огромную очередь.

Что-то из этого разнообразия можно было достать по блату или купить выстояв огромную очередь.

 

10. «Ирония судьбы, или с легким паром!»


1 января 1976 года, состоялась премьера фильма, который стал одним из символов эпохи.

1 января 1976 года, состоялась премьера фильма, который стал одним из символов эпохи.

 

11. Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»


Показывают реальность советской жизни того времени.

Показывают реальность советской жизни того времени.

 

12. Фильм «12 стульев»


С Андреем Мироновым и Любовь Полищук в главной роли.

С Андреем Мироновым и Любовь Полищук в главной роли.

 

13. Музыкальный фильм «Мама»


Главный хит того времени с Гурченко и Боярским в главных ролях.

Главный хит того времени с Гурченко и Боярским в главных ролях.

 

14. Фильм «Приключения Буратино»


Навсегда вошел в жизнь советских детей.

Навсегда вошел в жизнь советских детей.

 

15. Фильм «Табор уходит в небо»


Света Тома в сцене купания Рады.

Света Тома в сцене купания Рады.

 

16. ВИА «Песняры»


Выпустила альбом «Вологда» с одноименным хитом, который стал неофициальным гимном города с таким же названием.

Выпустила альбом «Вологда» с одноименным хитом, который стал неофициальным гимном города с таким же названием.

 

17. Песня года 1976


Новый хит ВИА «Песняры» «Беларусь».

Новый хит ВИА «Песняры» «Беларусь».

 

18. Стиль советских граждан


Яркие цвета в моде, а эра джинсов еще далеко.

Яркие цвета в моде, а эра джинсов еще далеко.

 

19. Типичная зимняя одежда


Скромные наряды советских граждан.

Скромные наряды советских граждан.

 

20. Телефон-автомат и скромная столовая


Те, кто жил в то время, никогда этого не забудет.

Те, кто жил в то время, никогда этого не забудет.

 

21. Вездесущий советский автобус ЛИАЗ-677


Злые языки называли этот автобус «скотовозом».

Злые языки называли этот автобус «скотовозом».

 

22. Новый венгерский «Икарус»


Чудо современного дизайна.

Чудо современного дизайна.

 

23. Невский проспект весной 1976 года


Подготовка к первомайским праздникам.

Подготовка к первомайским праздникам.

 

24. Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге


Много красных лозунгов и портрет Ленина.

Много красных лозунгов и портрет Ленина.

 

25. Первомайская демонстрация в Москве в 1976 году


Массовое шествие советских трудящихся.

Массовое шествие советских трудящихся.

 

26. Встреча Брежнева с молодым ливийским лидером Каддафи


Число друзей и союзников Советского Союза растет из-за стран «третьего мира», которые выбрали путь социалистической ориентации.

Число друзей и союзников Советского Союза растет из-за стран «третьего мира», которые выбрали путь социалистической ориентации.

 

27. Встреча с Фиделем Кастро


Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

 

28. Присвоение Л.И. Брежневу очередного звания


7 мая 1976 года генсек стал маршалом.

7 мая 1976 года генсек стал маршалом.

 

29. Золото на Олимпийских играх 1976 года


Начало легендарной советской хоккейной истории.

Начало легендарной советской хоккейной истории.

 

30. Главный советский герой 1976 года


Шаварш Карапетян, спас 20 человек с затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года.

Шаварш Карапетян, спас 20 человек с затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года.

 

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Вперёд в прошлое: 30 знаковых ретро фотографий из жизни советских людей в 1976 году

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Вперёд в прошлое: 30 знаковых ретро фотографий из жизни советских людей в 1976 годуПодписаться на мой Instagram
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