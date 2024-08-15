Одиозный первооткрыватель: самые большие ошибки и преступления Христофора Колумба

С. дель Пьомбо. Портрет Христофора Колумба, 1519 | Фото: vm.ru

Т. Пуэбла. Первая высадка Христофора Колумба в Новом Свете, 1862 | Фото: gallerix.ru

Прибытие Колумба на Эспаньолу (Гаити) в 1492 г. | Фото: atlasobscura.com

Д. Вандерлин. Высадка Колумба в Америке, 1847 | Фото: megabook.ru

Великий первооткрыватель или жестокий колонизатор? | Фото: kp.ru

Маршруты экспедиций Христофора Колумба | Фото: yachtrus.com

Ж. Л. Ж. Феррис. Прибытие Колумба в Америку | Фото: xoax.net

Высадка Колумба в Америке | Фото: kp.ru

Портрет Христофора Колумба | Фото: people . su