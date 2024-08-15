10 самых необычных кладбищ мира, которые удивляют и шокируют

Старое еврейское кладбище в Праге.
Жизнь и смерть неразрывно следуют рядом, а поэтому, пожалуй, каждому человеку приходилось бывать на кладбище. Кроме обычных городских и сельских кладбищ, есть в мире и места упокоения, которые стали настоящими архитектурными и историческими достопримечательностями.
1. Кладбище Чаучилла
Кладбище культуры Наска.
Перу
Посещение кладбища Чаучилла в Перу – занятие не для слабонервных, здесь может испугаться кто угодно. Это страшное место использовалось людьми культуры Наска в течение 700 лет, а последние захоронения здесь датируются 9 веком нашей эры. Наска были настолько опытными в вопросах захоронения, что на некоторых скелетах до сих пор сохранились оригинальные волосы и кожа. Сухой жар пустыни, возможно, помог сохранить тела, которые хоронили в позе сидя на корточках, от разложения.
2. Долина Царей
Египетская Долина Царей.
Египет
Место отдыха некоторых из самых известных правителей Египта, Долина Царей находится в непосредственной близости от реки Нил. Как говорят, гробницы были защищены древнеегипетским проклятием: кто их откроет, тот умрет. В этом плане знаменита история с гробницей Тутанхамона, после вскрытия которой умерли многие члены экспедиции Говарда Картера, которые сделали это.
3. Хайгейтское кладбище
Лондонское кладбище Хайгейт.
Англия
В Хайгейтским кладбищем в Лондоне связаны некоторые ужасные необъяснимые тайны в 1960-х годах. Местные жители сообщали, что видели вампира за решеткой кладбища, а на его территории находили многих животных, которые были полностью обескровлены.охоту за вампиром, но так никого и не нашли. Впоследствии время от времени на Хайгейт снова замечали вампиров.
4. Кладбище Бонавентура
Кладбище в городе Саванна.
Джорджия, США
Кладбище Бонавентура, которое является местом отдыха многих ветеранов времен гражданской войны, раскинулось на целых 40 гектаров, став настоящим «городом мертвых». Что самое страшное в этом кладбище в городе Саванна, это не его призраки, а его статуи. В частности, одна – статуя Грейси Уотсон, которой местные жители оставляют небольшие подарки. Легенда гласит, что если кто-то украдет подарок, то статуя Грейси прольет настоящие слезы.
5. Огненные мумии пещер Тимбак
Мумии пещер Тимбак.
Филиппины
До прибытия испанцев, местные жители филиппинских островов практиковали мумификацию. Уникальным для филиппинских мумий является процесс обезвоживания: умирающему давали очень соленый напиток, чтобы начать процесс обезвоживания. После смерти трупу в рот задували табачный дым, чтобы обезводить его изнутри, а затем зажигали рядом с ним костер, чтобы обезводить тело снаружи.
Затем отслаивали эпидермальный слой кожи, а тело натирали травами. После многих месяцев (или даже лет) мумифицировавшееся тело хоронили в деревянном гробу в соседней пещере.
6. Седлецкая костница
Костница цистерцианского монастыря.
Чехия
После того, как настоятель цистерцианского монастыря в Седлеце отправился в Иерусалим в 1278 году, привез оттуда немного святой земли с Голгофы и развеял ее над местным кладбищем, католики со всей Центральной Европы захотели после смерти быть похороненными на этом месте. Но шли века, и кладбище просто не могло вмещать всех желающих.
В 15 веке кости начали выкапывать и складывать в часовни (которые называли костницами), а на месте старых могил хоронить новых людей. В 1870 году резчику Франтишеку Ринту было поручено сделать хоть что-то с накопившейся горой костей. В итоге он начал украшать костями часовню, создавая из них люстры, гербы, вазы, отделку стен и т.д.
7. Кладбище Bachelor’s Grove
Чикагское кладбище Bachelor’s Grove.
Иллинойс, США
Это кладбище известно множеством паранормальных случаев - от призрачных автомобилей до старого фермера с плугом, поднимающегося из пруда. Сотрудники полиции нашли доказательства черных магических ритуалов. Страшное кладбище официально закрыто, но многочисленные отверстия в заборе явно свидетельствуют о том, что оно популярно.
8. Грейфрайерс
Кладбище Грейфрайерс.
Шотландия
Грейфрайерс – известное место, облюбованное привидениями, в центре Эдинбурга, Шотландия. Именно здесь происходит одно из наиболее хорошо документированных паранормальных явлений в мире, так называемый «Полтергейст Макензи».
После того, как бездомный человек забрался в мавзолей Джорджа Маккензи (шотландского адвоката 17 века, который был ответственен за смерти 18000 людей, не согласных с религиозной политикой короля Карла II), полтергейст терроризирует посетителей кладбища и мавзолея (сообщается о 170 случаях с 1990 года до 2006 года).
9. Ресторан «Нью- Лаки»
Ресторан на старом мусульманском кладбище.
Индия
В индийском Ахмадабаде есть очень странный ресторан, построенный на старом мусульманском кладбище, «Нью- Лаки» был хитом с момента его открытия над бывшим «городом мертвых». Решив не удалять могилы, владелец ресторана оставил их прямо посреди ресторана (обнеся железными решетками). Официанты начинают утро, прибирая могилы и выставляя возле них свежие цветы. Этот странный и немного жуткий ресторан может быть единственным местом в мире, вы можно пообедать с мертвыми.
10. Висячие гробы Сагада
Филиппинское кладбище.
Филиппины
Поскольку Филиппины состоят из большого количества островов, неудивительно, что в этой стране есть много различных традиций захоронения. На северы страны в провинции у племени игоротов можно найти так называемые «висячие гробы Сагада».
Для того, чтобы животные не пожирали трупы их предков, а также чтобы держать тела усопших подальше от охотников за головами конкурирующих племен, народ игоротов прибивает свои гробы на склонах гор. Для того, чтобы поместить тела а гробы размером около метра, им ломают кости и «впихивают» в гробы в позе эмбриона.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии