Странные секреты советских квартир, которые поймёт не каждый

Авоська за окном /Фото:dzen.ru
Секреты советских домов до сих пор остаются загадкой для многих. Наши предки умели находить выходы из сложных ситуаций с товарами, которые были в разное время в СССР. Например, зачем нужна была авоська за окном, почему подъезды были покараны в две половины, по какому графику убирались в них, и что еще скрывается среди стен и поверхностей?
Начнем с кухни
Во времена СССР многие люди применяли разные способы для сохранения свежести продуктов питания. Один из таких способов включал вывешивание авоськи с продуктами за окно. Существовали несколько причин, по которым люди прибегали к такому способу хранения.
Во времена СССР не было столь развитой системы холодильных устройств, как сегодня. Многие семьи не имели возможности приобрести холодильник или морозильную камеру. Если в частном доме можно практически что угодно хранить в подполе, подвале, погребе, то в квартирах возникала проблема. Конечно, тогда тоже были обустроенные подвалы в многоэтажных домах, однако, не все они были приспособлены для подобного. Да и оставлять надолго свои запасы без присмотра не все рисковали. С продуктами был дефицит и относились к ним трепетно.
Авоськи за конами /Фото:dzen.ru
Потому, одни методов хранения, было вывешивание авоськи с продуктами за окно. Холодная зимняя погода позволяла сохранять продукты на улице достаточно долгое время. Это было особенно полезно для хранения мяса, рыбы, овощей и фруктов, масла, сыра, всего что было, которые подвергались быстрой порче при комнатной температуре.
Вывешивание авоськи с продуктами также помогало сэкономить важные ресурсы, такие как электроэнергия или газ. Поэтому такое харнение на улице было недорогим и энергоэффективным способом сохранить их свежесть.
Советский холодильник /Фото:drive2.ru
Однако, следует отметить, что вывешивание авоськи с продуктами за окно имело и некоторые недостатки. Продукты могли подвергаться воздействию птиц и животных. Кроме того, продукты могли замерзнуть и портиться, если наружная температура была слишком низкой. Огромной была и вероятность того, что если человек жил на низких этажах, его продукты могли и стащить, либо взять что-то из авоськи, а не её всю. Это было проблемой.
Но, хранить продукты можно было не только за окнами
В квартирах советских граждан под окном на кухне делись специализированные ящики, которые выполняли функцию холодильника. Это неудивительно, ведь в то время холодильники были роскошью, доступной далеко не всем. Потому семьи использовали эти удобные ящики для долгосрочного хранения продуктов.
Ниша под кухонным окном /Фото:m.fishki.net
В конце 1950-х в Советском Союзе началась массовая застройка жилых домов, известных как «хрущевки». Эти квартиры отличались небольшой площадью, тонкими перекрытиями и смежными комнатами. Внутри подобных квартир было мало места для хранения, особенно на кухне.
Шкафы расположенные под окном и подоконником были неотъемлемым явлением не только хрущевок, а также других советских квартир, таких как «сталинки». В некоторых семьях они до сих пор используются по назначению. Когда-то эти шкафы делались под окном, чтобы облегчить быт советским гражданам. Они были встроены в стены, которые само по себе были тонкими, и имели специальные решетки для подачи свежего воздуха извне. Благодаря этому внутри шкафов было достаточно прохладно, что позволяло хранить в них скоропортящиеся продукты, включая мясо и молоко.
Система хранения /Фото:blackpantera.ru
Однако, со временем ящики под окнами исчезли из квартир.
Производство таких ниш в больших масштабах оказалось трудоемким. В 1960-х в СССР появились настоящие холодильники, которые стали доступными практически каждому, хоть и постепенно.
В квартирах времён Советского союза также часто наблюдалось необычное решение архитектурной задачи – окно расположенное между ванной и кухней или туалетом
На первый взгляд это могло показаться странным, ведь что общего между этими двумя помещениями? Но на самом деле, установка такого окна имела особую функцию и несла в себе несколько преимуществ.
окно между ванной и туалетом и кухней /Фото:savalan.ru
Главная задача такого окна состояла в обеспечении доступа света в ванную комнату. В советских квартирах, как правило, кухонное окно было единственным источником естественного света в помещении этой стороны квартиры. При этом ванная часто располагалась внутри жилой площади, не имея собственного окна. При открытии окна между кухней и ванной, свет, проникающий через него, освещал внутреннюю часть ванной комнаты, делая пребывание в ней более приятным и комфортным.
Такое решение также позволяло сэкономить электроэнергию. Вместо использования искусственного освещения ванной, дневной свет, поступающий из кухонного окна, мог заполнить помещение и создать оптимальные условия для выполнения гигиенических процедур. Что позволяло семье экономить энергию и снижать счета за электричество.
Межкомнатное окно /Фото:gymnasia2.ru
Кроме того, окно между ванной комнатой и кухней или туалетом решало проблему распространения микробов. В начале прошлого века туберкулез являлся одним из весьма распространенных заболеваний. Его возбудителем является палочка Коха, которая особенно хорошо развивается в темных и влажных помещениях. Солнечный свет, который проникал через окно, убивал микроорганизмы и способствовал созданию менее благоприятной среды для их размножения. Это значительно улучшало условия гигиены и здоровья жильцов.
Чем был обусловлен выбор странного цвета для подъездных стен
В прошлом, советские подъезды были выкрашены в основном в зеленый или синий цвет, и этот выбор имел несколько объяснений.
Во-первых, зеленая и синяя краски обладали высокой стойкостью, что предотвращало выцветание стен со временем. Кроме того, этот выбор цветов мог быть обусловлен стремлением сэкономить краску.
Подъезд /Фото:shtory-deco.ru
Также, научные исследования показали, что зеленый и синий цвета оказывают благоприятное воздействие на психику человека, создавая атмосферу спокойствия.В советские времена была принята традиция красить стены в подъездах, больницах и квартирах с помощью двух горизонтальных полос. Нижнюю часть стен, до уровня плеч взрослого человека, покрывали краской, а верхнюю, до потолка, обрабатывали побелкой. Такая практика не только защищала стены от плесени и грязи, но и скрывала царапины, надписи и рисунки, которые появлялись в подъездах.Многим людям было интересно, почему в советских подъездах всегда было ровно 9 ступеней?
Это можно объяснить строительными нормами и правилами, известными как CНиПы. Эти нормы не только определяли размеры зданий, но и устанавливали такие детали, как количество ступеней в лестничных проходах. Согласно CНиПaм, высота одного этажа в жилых домах составляла 2,7 м., а размеры ступеней были 300x150 мм. Таким образом, для одного прохода в лестничной клетке требовалось делать ровно 9 ступенек.
Выкрашенные ступеньки /Фото:pro-dachnikov.com
И наконец, для чего всем ступенькам красили только края? Тут всё заключается в чистоте подъездов
Причина этой необычной практики довольно проста – облегчение уборки в подъездах. Согласно нормам, уборка в подъезде должна проводиться раз в неделю, и наличие закрашенных крайних частей ступеней существенно упрощало этот процесс.
На закрашенных местах ступеней пыль и грязь много заметнее, чем на незакрашенных поверхностях. Что позволяло проследить, проводилась ли уборка вообще. Без закрашенных крайних частей ступеней, пыль и грязь могли бы незаметно накапливаться, что усложняло бы процесс поддержания чистоты в подъезде.
Уборка подъезда /Фото:dzen.ru
Гладкая поверхность окрашенных крайних частей ступеней значительно облегчала подметание. Благодаря гладкой краске, труднодоступные углы ступеней становилось гораздо доступнее для уборки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии