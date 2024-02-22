«Собачья радость»: почему советским людям так полюбилась ливерная колбаса

Ливерная колбаса – это мясное изделие, которое обладает невероятным вкусом и ароматом, благодаря особому способу приготовления. Обычно она изготавливается из высококачественного мяса, также туда добавляются специи и приправы, которые придают ей особый вкусовой букет. Именно поэтому ливерная колбаса имеет нежную и сочную текстуру, а также приятную пикантность.
В Советском Союзе колбаса была весьма популярным продуктом / Фото: cont.ws
Не секрет, что ливерная колбаса, которая производилась в Советском Союзе, являлась одним из самых неоднозначных продуктов. Здесь стоит отметить, что многие люди просто обожали ее, а некоторые не переносили на дух. Кроме того, мало кто знает о том, что раньше ее называли «собачья радость», но даже несмотря на такое неаппетитное название, многие советские граждане охотно покупали ее в магазинах и употребляли на обед или ужин.
Оказывается, что ее называли «собачья радость» не просто так. На самом деле, данная продукция стоила очень дёшево. Именно поэтому многие советские граждане покупали эту колбасу на корм своим домашним животным. Несмотря на то, что этой продукцией кормили кошек и собак, существовали и действительно хорошие виды этого колбасного изделия, которые многие советские люди покупали себе.
Ливерной колбасой кормили даже домашних животных / Фото: barnaul.vkus22.ru
В Советском Союзе ливерная колбаса стоила около пятидесяти копеек за килограмм. Но на прилавках магазинов можно было встретить и элитные виды этой колбасы. Она могла стоить в разы дороже и отличалась своим составом. Например, существовали следующие виды: «Яичная», «Вареная» «Копченая» «Обыкновенная», «Ливерная» и «Растительная».
В столице можно было встретить все виды этой колбасы, а вот чем дальше от нее — тем скуднее были варианты. Именно поэтому многим советским гражданам приходилось довольствоваться тем, что есть на прилавках магазинов. Чаще всего в магазинах можно было встретить «Растительную» ливерную колбасу. Именно она была одной из самых дешёвых и популярных.
Данная продукция была достаточно дешёвой / Фото: dachaa.ru
Но даже несмотря на то, что иногда выбор был не очень велик, многие советские граждане по истине полюбили этот продукт. Ведь дело даже не во вкусе, а в том, что ливерная колбаса обладала особой консистенцией, которая была похожа чем-то на паштет.
Многие люди ели такую колбасу, намазывая на хлеб. Ведь такая закуска было очень сытной. Но были и другие способы приготовления. Например, некоторые домохозяйки добавляли данное изделие в макароны, а кто-то просто обжаривал ее на сковороде. Но обжарить получалось далеко не каждую колбасу. Например, такой вид, как «Яичная», совершенно не походил для этого, так как данная колбаса имела отличную консистенцию от других. Советские граждане предпочитали поглощать ее в холодном виде.
С ливерной колбасой делали бутерброды / Фото: foragro.ru
Готовили данный полуфабрикат чаще всего из варёных субпродуктов. Кроме того, в ее структуру входила свинина, говядина, мука и всевозможные специи. Тогда возникает вопрос, почему же данная продукция больше была схожа с паштетом, чем с настоящей колбасой? Ответ очень прост: для придания такой консистенции в ее состав добавляли различные жиры.
В различных видах и сортах колбасы использовались разнообразные мясные продукты, которые могли быть приготовлены не только на пару, но и были охлаждеными или замороженными. В 80-х годах в стране стало распространенным понятие «дефицит», производители часто отходили от нужного рецепта. Они добавляли в ливерную колбасу самое обыкновенное мясо, которое уже приближалось к своему окончанию срока годности.
Многие советские граждане охотно покупали данное мясное изделие/ Фото: zagony.ru
Перед началом приготовления данной продукции, обязательной процедурой было замачивание субпродуктов. Например, печень помешали в прохладную воду на два часа, а соленое мясо гораздо дольше — около шести часов. После того, как все продукты были вымочены, производители переходили к этапу варки. Варились данные продукты около двух часов, а вот хрящи и жилы, которые могли случайно попасть в состав, варили на протяжении пяти часов. Бульон также не выбрасывали, его также использовали в приготовлении колбас.
В Советском Союзе существовало два способа обработки ливерной колбасы: горячая и холодная. Горячий способ подразумевал производство данной колбасы сразу же после того, как все продукты будут сварены. При холодном же способе приготовления, изначально все продукты охлаждались до нуля градусов. Далее технология была практически одной и той же: измельчённые компоненты заливались бульоном, а после этого ими заполняли оболочки.
Иногда в колбасу могли добавить даже некоторые крупы / Фото:dachaa.ru
Если полуфабрикат готовили с помощью горячей обработки, то позже его отваривали ещё около часа при +80 градусах, а если же обработка была холодной, то ее держали в воде, которая составляла около +12 градусов. Кроме того, существовали даже виды копчёной ливерной колбасы. Такое изделие не отваривали, а чаще всего его готовили в специальных коптильнях.
Каждая колбаса обладала определенным сортом, начиная с 1 и заканчивая 3. Самое низкое качество было у ливерной колбасы 3 сорта. В состав такого изделия чаще всего входили совершенно другие продукты. Это могли быть лёгкие свиней, желудки, рубцы, хрящи и даже жилы.
В состав колбасы входит не только мясо, но и субпродукты / Фото: totul.md
В Советском Союзе самой дешёвой колбасой считалась именно «Растительная». Конечно, она не обладала идеальным составом, и чаще всего походила на колбасу третьего сорта, но даже несмотря на это, многие советские граждане приобретали ее в магазинах. В этой колбасе часть сырья заменялась некоторыми растительными компонентами, за счёт которых она была гораздо вкуснее, чем колбасы самого низкого сорта. Например, в ее составе можно было обнаружить варёную крупу и бобовые. Это могла быть фасоль, горох или непосредственно сами бобы.
Уже ближе к 90-м годам данная продукция начала удивлять советских граждан своим необычайно странным составом. Именно в эти годы ливерная колбаса потеряла свою былую популярность. Все чаще советские люди начали находить в ее составе осколки зубов животных и даже газеты. Именно по этой причине многие все же решили отказаться от данной продукции.
Сейчас ливерную колбасу также продают в магазинах/ Фото: qiosk.ru
Сегодня многие, кто еще помнит и ценит легендарную ливерную колбасу, с ностальгией вспоминают ее неповторимый вкус и аромат. Но несмотря на прошедшие годы, на прилавках магазинов до сих пор можно найти продукцию, которая не уступает качеством и вкусом колбасе из Советского Союза. Конечно, современный состав этой колбасы отличается от того, что был раньше. Однако, она по-прежнему пользуется спросом и популярностью среди истинных гурманов, которые не упускают возможности насладиться этим высококачественным мясным изделием.
Особенностью данной колбасы является наличие в ее составе говяжьей или свиной печени, которая придает ей особый вкус и аромат. Стоит отметить, что ливерная колбаса – это настоящая находка для любителей мясных изделий, которые ценят не только вкус, но и полезные свойства продукта. Ее богатый вкус и аромат делают ее незаменимой в кулинарии и настоящим наслаждением для истинных гурманов.
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