Как приобщали людей к чтению в разных странах: Библиотека, которая приезжает на дом

Практика показывает, что доступ к книгам (именно сам факт доступа к книгам, а не качество и серьёзность книг, которые читает ребёнок) значительно увеличивают шансы ребёнка получить образование, сделать выбор в пользу попыток вырваться из не самой лучшей среды, найти способ справляться с тревожностью и подавленным настроением. Звучит красиво. Но огромное количество детей не могут и раньше не могли добраться до ближайшей библиотеки. В разных странах эту проблему решали по-разному.
Радиочтения
С изобретением и распространением радиовещания появились практически во всех странах рубрики, в которых читали книжные новинки или классиков литературы. Для жителей глухих деревень, отдалённых хуторов, детей из кочевых семей эти книги по радио открывали дверь в большой мир литературы. Но была одна проблема — они никак не давали навыка, собственно, читать, и по радио было невозможно выбрать, какую книгу ты возьмёшь в руки сегодня. Сама возможность выбора тоже сильно влияет на то, будет ли ребёнок задумываться о своём будущем.
Картина Людмиды Скубко-Карпас.
В СССР, кроме собственно чтений по радио, существовали ещё замечательные окололитературные передачи. Например, “В стране литературных героев”, где ведущие, ребёнок и взрослый, разговаривали с персонажами книг и их авторами, чтобы понять получше и узнать что-то интересное, скрытое от взгляда. А в “Клубе знаменитых капитанов” шли радиоспектакли с героями знаменитых приключенческих книг.
Известны случаи, когда радиочтения приводили к разным курьёзам. Самый крупный случился в США, когда при трансляции чтений “Войны миров”, оформленных для интереса под новостные выпуски, поздно включившие радио слушатели поверили, что Землю захватывают инопланетяне, и начали паниковать.
Картина Нормана Роквелла.
Библиотекари в седле
В тридцатых года в США поняли, что невозможно построить библиотеки, которые будут доступны для каждой фермерской семьи из Аппалачей, и решили, что, в таком случае, библиотека может прийти к этим семьям как-нибудь сама. Так появилась программа, по которой множество женщин (поскольку библиотекари, как правило, женского пола) работали, доставляя книги и прессу через самые дикие места.
У этой программы была далеко идущая цель: социализация жителей уединённых мест и их детей, с тем, чтобы в будущем они не остались без работы. Как ни странно, самым большим спросом у читателей из лесов и с горных склонов пользовались не пресса со свежими новостями, а книги, по которым можно было чему-то научиться, начиная с банальных кулинарных справочников, и художественная литература, в которой герои жили совсем другой, едва понятной читателям жизнью.
Отряд библиотекарш.
Поскольку грамотность читателей оставляла желать лучшего, часто проехавшая десятки километров библиотекарша задерживалась, чтобы немного почитать привезённую книгу вслух. Книг привозилось довольно много, на выбор, так что часто библиотекарши шли рядом с лошадью, чтобы не перегружать её, а не ехали верхом. Книги собирали для программы доброжелатели в городах. Годились абсолютно сколь угодно потрёпанные, лишь бы были какие-нибудь.
В сороковых США вступила во Вторую мировую войну, и службу расформировали в целях экономии, а подросших читателей массово рекрутировали работать на заводах, вдали от дома. И они справились, хотя ни у одного из них не было за плечами банальной школой. Их мозг был подготовлен учиться новому книгами, которые привозила им из-за тридевяти земель волшебница-библиотекарша.
Для многих детей книги и библиотекарь были единственной возможностью узнать что-то о большом мире.
Передвижные библиотеки
Лошади хороши тем, что на них можно забраться в самые дикие места, но там, где пройдёт повозка или автомобиль, передвижная библиотека сильно выиграет, встав на четыре колеса - ведь тогда она сможет предоставлять читателям большой выбор книг. Первая передвижная библиотека появилась в Викторианской Англии в 1859 году. Это была конная повозка, которую иногда сравнивали с катафалком. Она объезжала деревенских жителей, выдавая книги и забирая уже прочитанное. Собственно, по этому принципу работают и современные передвижные библиотеки.
Библиотека принадлежала Уоррингтонскому техническому институту. Его профессора горели идеями прогресса и научного развития. Они сочли, что прогрессу очень поможет, если дети, которых родители лишний раз не отпускают отойти от дома, потому что в хозяйстве нужны их руки, будут получать книги на дом. В библиотеке было мало развлекательной литературы и много научно-популярной. Удалось ли таким образом вырастить новое поколение студентов технического института, неизвестно.
Первая в мире передвижная библиотека.
Следующая, кто решилась повторить этот опыт, была американка Мэри Титкомб. Она запустила первую в Новом свете библиотеку на колёсах в 1905 году. Вслед за её библиотекой аналогичные проекты стали появляться во многих странах Европы, включая СССР. Впрочем, в СССР больше полагались на оборудование как можно большего количества общедомовых библиотек (в красных уголках), изб-читален, библиотек в сельских школах и разного рода дворцов пионеров и домов культуры, где тоже были или читальные залы, или настоящие библиотеки. Сейчас, когда в рамках оптимизации в деревнях и не только закрываются очень многие учреждения, включая библиотеки, библиотекари из соседних городов снова организуют “филиалы” на колёсах. Конечно, уже очень давно для этого не используются лошади. Библиотеки устраивают в автофургонах, автобусах, трамваях и даже поездах.
Тайные чтения
Как известно, при талибах девочкам запрещали учиться. Однако после освобождения Афганистана от власти талибов многие смогли поступить в институт. Дело не только в домашнем обучении. Нередко девушки на свой страх и риск собирались друг у друга, чтобы читать и обсуждать книги и учебники под покровом тайны. Один такой литературный курс вёл в Герате профессор местного университета под видом швейного кружка для девочек, который будто бы вели его дочери. Он подбирал программу чтение на “швейном кружке” так, что после этого в литературный университет без труда поступила, например, его самая известная слушательница, поэтесса Надия Анжуман.
Картина Имана Малеки.
Тайно читали друг другу подпольно изданную или написанную литературу и в СССР, начиная от оппозиционной и заканчивая просто неформатной и потому не имеющей шанса на официальную публикацию. Тайно читали во времена сильных гонений на коммунистов в США советскую литературу: книга одалживалась где-нибудь на неделю и быстро прочитывалась вслух кружку единомышленников.
А вот чтения на табачных фабриках в Новом Свете были не просто легальны - это очень почтенная традиция, которую кубинцы даже просили внести в список Всемирного нематериального культурного наследия. Появилась традиция около полутора сотен лет назад. Работники, делающие сигары, нанимали чтеца, скинувшись по кругу, чтобы не так дуреть от табачной пыли. Читали им как свежую прессу, так и классические литературные произведения.
Владельцам фабрик не очень нравились чтецы, в которых подозревали коммунистических агитаторов. А вот на Кубе должность чтеца на фабрике оплачивается государством.
Сейчас профессия сохранилась только на Кубе. На острове есть радио, в том числе с литературными передачами, но ничто, уверены кубинские вертельщики сигар, не может полноценно заменить живой контакт с книгой - пусть эта книга и находится не в твоих руках. Выбирают книги для чтения по обычаю работники обсуждением и голосованием. Неизменной популярностью пользуется новелла о Кармен, которая, как известно, работала на табачной фабрике.
Текст: Лилит Мазикина
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