Бытовые секреты на все случаи жизни

Современный ритм жизни диктует свои условия. Зачастую у нас просто не остается времени на решение домашних задач. Тут-то на выручку и приходят бытовые секреты, проверенные годами. Именно с их помощью возможно сократить время и силы на решение бытовых вопросов.
В нашей сегодняшней статье мы расскажем о секретах, которые помогут вам без труда и усилий вести домашнее хозяйство.
1. Копеечное средство для чистки ковра!
Соль поможет очистить ковёр!
Ковровые покрытия придают уют дому. Но всем известно, насколько тяжело и затратно бывает их почистить. К счастью, мы точно знаем проверенный способ, как сделать это легко и бюджетно.
Все, что вам понадобится — это обычная соль. Распределите ее по всей поверхности и оставьте на пару часов. По прошествию времени, просто удалите соль веником или пылесосом. Соль не тол ко впитает загрязнения, но и освежит цвет вашего ковра.
2. Быстро отмываем супер клей!
Растительное масло спасет от супер клея!
Наверно каждый человек, хоть раз в жизни, пачкал руки в супер клее. И всем точно известно, что отмыть его не так-то просто. Особенно, если он успел слегка подсохнуть. Вот тут бытовые секреты и приходят на выручку.
Поможет удалить супер клей с рук обычное растительное масло. Просто промокните им ватный диск и протрите загрязненную кожу. Масло действует очень деликатно, так что никаких раздражений на коже не останется. Как и следов клея.
3. Самый натуральный фильтр для воды!
Банановая кожура быстро очистит воду!
В жизни бывают самые разные ситуации. Например, срочная необходимость в чистой воде и отсутствие фильтра под рукой. Даже в такой ситуации можно найти подходящую бытовую хитрость. И мы точно знаем какую.
Бананы с легкостью заменят вам фильтр для воды. Даже не сами фрукты, а их кожура. Оказывается, бананы способны обеззараживать воду. Просто опустите кожуру в емкость с водой и оставьте там на двадцать минут. После удаления кожуры, вы без сомнения можете пить очищенную воду.
4. Больше никаких пятен йода!
Ацетон легко отмоет йод!
Йод наверняка можно найти в аптечке у любого человека. Он незаменим при ссадинах. Но как же сложно отмыть его следы с кожи. Но лишь тем, кто не знаком с бытовыми хитростями.
Для того чтобы без труда отмыть йод с кожи, достаточно простого средства для снятия лака. Все дело в том, что в нем содержится большое количество ацетона, который прекрасно справляется с пятнами йода. Такой вот бытовой секрет, проверенный не одним поколением.
5. Больше никакого запаха затхлости!
Кофе спасет ваш контейнер!
Многие из нас сталкивались с неприятным запахом от контейнеров, которыми слишком долго не пользовались. При чем это касается абсолютно чистых емкостей. Просто со временем пластиковая тара начинает источать неприятный аромат. Но есть проверенный совет, как с этим легко справиться.
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