С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

Чтоб не потекло: 9 способов продлить жизнь летнему макияжу


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

В такую жару, как нынешним летом, плавятся даже асфальт и мысли. Что уж говорить о такой хрупкой субстанции, как женский макияж. Устали параноидально доставать зеркало каждые полчаса и постоянно носить в сумке полный арсенал косметических средств? Значит, пора ненадолго изменить своим круглогодичным мейкап-привычкам в пользу простых хитростей летнего макияжа.
Поверьте: в этом нет ничего сложного, а кожа наверняка уже вскоре порадует куда более отдохнувшим видом. Даже, если отпуск еще не скоро.

9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Ключевое правило летнего макияжа: чем меньше, тем лучше. Позвольте своей коже отдохнуть от тяжёлых «межсезонных» пудр, тональных кремов и других средств с жирной текстурой. Да и сборы утром займут куда меньше времени, если вы попробуете сделать эти 9 несложных правил своими летними привычками.

1. Откажитесь от слишком плотного тональника



"9

 

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Летом визажисты советуют только отдельные несовершенства скрывать корректором, а в целом лицо оставлять «голым». Любое жирное, плотное средство в сочетании с повышенным потоотделением и выработкой кожного секрета неизбежно приведёт к закупориванию пор. А ходить с высыпаниями неприятно вне независимости от сезона. Если совсем не можете обойтись без тонального покрытия, отдайте предпочтение минеральным пудрам или модным нынче лёгким CC-кремам, которые увлажнят кожу и выровняют её тон.

2. Пользуйтесь праймером


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Не можете летом отказаться от «серьёзного» мейка? Тогда используйте праймер или базу, чтобы задержать его на коже.
Ведь с потом любое средство так и стремится покинуть ваше прекрасное лицо. Праймер значительно увеличивает срок жизни макияжа в любую погоду: не зря это мастхэв всех телезвёзд, которые часами работают под жарким светом софитов. Для лета выберете базу с SPF 15 и выше.

3. Замените спонж на кисточку


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Девушки с жирным типом кожи даже летом не могут отказаться от пудры. Но забывают две маленьких детали из области физики и химии: во-первых, летом лицо потеет, а с потом выделяется оксиген. Во-вторых, когда пигменты в составе пудры смешиваются с оксигеном, происходит окисление. Звучит сложно, но итог прост и хорошо заметен: пудра темнеет. И уже через полчаса-час сильно отличается от первоначального оттенка. А заодно и от цвета шеи. Решение – наносить пудру не спонжем, а кисточкой, что обеспечит более тонкий слой. Плюс, кистям куда проще устроить большую стирку и смыть все накопленные бактерии.

4. Откажитесь от жидкой подводки или жирного карандаша


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Если не хотите в течение дня радовать окружающих «глазами панды», в жаркие месяцы перейдите на карандаши с более сухой, твёрдой текстурой. А чтобы добавить интенсивности цвету и зафиксировать «стрелку», пройдитесь сверху кисточкой или аппликатором с тенями аналогичного оттенка.

5. Монохром


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Классические трёхцветные «смоки» или радуга на веках из десяти оттенков хороши в инстаграме, но не в разгар летней жары. Хотите сделать акцент на глазах? Используйте только один сочный оттенок теней или попробуйте яркие «стрелки», следуя правилу №4.

6. Акцент на губы


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Лето – пора сочных фруктов и не менее сочных помад. Не отказывайте себе в удовольствии перепробовать всю гамму розовых, красных или даже оранжевых оттенков в поисках своего Идеального. Яркие губы сделают образ свежее, а заодно послужат индульгенцией, чтобы не особо заморачиваться с макияжем глаз.

7. Поменьше блеска


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Полагаем, что многие читательницы считают блеск для губ летней альтернативой помаде. Мы тоже так думали, пока не спросили у косметологов. Оказывается, блеск для губ, притягивая жаркие солнечные лучи, в отдельных случаях может привести к ожогу. Да, даже губы можно обжечь. В поисках легкого покрытия и свежести летом визажисты советуют обратить внимание на оттеночные бальзамы с солнцезащитными фильтрами. Или модные корейские пигменты – «тинты».

8. Бронзер вместо румян


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Самый простой способ выглядеть чуть более отдохнувшей и загоревшей, а заодно и подчеркнуть скулы. Если зимой вы не решаетесь на бронзирующую пудру в виду бледности кожи, сейчас – самое время для экспериментов.

9. Носите шляпу


9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 
9 правил летнего макияжа и его долговечности

9 правил летнего макияжа и его долговечности

 

Это не только прибавляет +10 к миловидности и +15 к загадочности, но и защитит вашу кожу с макияжем на ней не хуже праймера из пункта 1.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх