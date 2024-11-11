Чтоб не потекло: 9 способов продлить жизнь летнему макияжу

9 правил летнего макияжа и его долговечности
В такую жару, как нынешним летом, плавятся даже асфальт и мысли. Что уж говорить о такой хрупкой субстанции, как женский макияж. Устали параноидально доставать зеркало каждые полчаса и постоянно носить в сумке полный арсенал косметических средств? Значит, пора ненадолго изменить своим круглогодичным мейкап-привычкам в пользу простых хитростей летнего макияжа.
Ключевое правило летнего макияжа: чем меньше, тем лучше. Позвольте своей коже отдохнуть от тяжёлых «межсезонных» пудр, тональных кремов и других средств с жирной текстурой. Да и сборы утром займут куда меньше времени, если вы попробуете сделать эти 9 несложных правил своими летними привычками.
1. Откажитесь от слишком плотного тональника
Летом визажисты советуют только отдельные несовершенства скрывать корректором, а в целом лицо оставлять «голым». Любое жирное, плотное средство в сочетании с повышенным потоотделением и выработкой кожного секрета неизбежно приведёт к закупориванию пор. А ходить с высыпаниями неприятно вне независимости от сезона. Если совсем не можете обойтись без тонального покрытия, отдайте предпочтение минеральным пудрам или модным нынче лёгким CC-кремам, которые увлажнят кожу и выровняют её тон.
2. Пользуйтесь праймером
Не можете летом отказаться от «серьёзного» мейка? Тогда используйте праймер или базу, чтобы задержать его на коже.SPF 15 и выше.
3. Замените спонж на кисточку
Девушки с жирным типом кожи даже летом не могут отказаться от пудры. Но забывают две маленьких детали из области физики и химии: во-первых, летом лицо потеет, а с потом выделяется оксиген. Во-вторых, когда пигменты в составе пудры смешиваются с оксигеном, происходит окисление. Звучит сложно, но итог прост и хорошо заметен: пудра темнеет. И уже через полчаса-час сильно отличается от первоначального оттенка. А заодно и от цвета шеи. Решение – наносить пудру не спонжем, а кисточкой, что обеспечит более тонкий слой. Плюс, кистям куда проще устроить большую стирку и смыть все накопленные бактерии.
4. Откажитесь от жидкой подводки или жирного карандаша
Если не хотите в течение дня радовать окружающих «глазами панды», в жаркие месяцы перейдите на карандаши с более сухой, твёрдой текстурой. А чтобы добавить интенсивности цвету и зафиксировать «стрелку», пройдитесь сверху кисточкой или аппликатором с тенями аналогичного оттенка.
5. Монохром
Классические трёхцветные «смоки» или радуга на веках из десяти оттенков хороши в инстаграме, но не в разгар летней жары. Хотите сделать акцент на глазах? Используйте только один сочный оттенок теней или попробуйте яркие «стрелки», следуя правилу №4.
6. Акцент на губы
Лето – пора сочных фруктов и не менее сочных помад. Не отказывайте себе в удовольствии перепробовать всю гамму розовых, красных или даже оранжевых оттенков в поисках своего Идеального. Яркие губы сделают образ свежее, а заодно послужат индульгенцией, чтобы не особо заморачиваться с макияжем глаз.
7. Поменьше блеска
Полагаем, что многие читательницы считают блеск для губ летней альтернативой помаде. Мы тоже так думали, пока не спросили у косметологов. Оказывается, блеск для губ, притягивая жаркие солнечные лучи, в отдельных случаях может привести к ожогу. Да, даже губы можно обжечь. В поисках легкого покрытия и свежести летом визажисты советуют обратить внимание на оттеночные бальзамы с солнцезащитными фильтрами. Или модные корейские пигменты – «тинты».
8. Бронзер вместо румян
Самый простой способ выглядеть чуть более отдохнувшей и загоревшей, а заодно и подчеркнуть скулы. Если зимой вы не решаетесь на бронзирующую пудру в виду бледности кожи, сейчас – самое время для экспериментов.
9. Носите шляпу
Это не только прибавляет +10 к миловидности и +15 к загадочности, но и защитит вашу кожу с макияжем на ней не хуже праймера из пункта 1.
