За кадром: такого в кино не покажут

Хоббит
Это прямо-таки кладезь закадрового позитива. Вот, например, сцена, называющаяся «Гномья колесница».
В действительности всё совсем иначе
Гномы Нори и Бофур
Да, прически что надо
Такой эпичный момент…
В реальности смотрится очень комично!
Тот самый момент, когда тебя учит Голлум…
В ответ ему, конечно же…
Чего только за кадром не увидишь
Вся суть 3D
Пираты Карибского моря
Сами фильмы полны смешных моментов. Искромётная игра Деппа ещё никого не оставляла равнодушным!
И ни одного настоящего…
Так снимали знаменитую масштабную сцену с водоворотом
С папочкой
Банда заключённых на корабле, не иначе
Как вообще можно снимать фильм в такой атмосфере?
Вот, что происходит за кадром, когда мы видим тонущий корабль
Игра Престолов
Как это мило…
Питер Динклэйдж блещет остроумием не только в фильме, но и на съёмочной площадке
Селфи
Гарри Поттер
Даже непривычно видеть, как суровый профессор улыбается
Так вот оно что!
Мстители
Локи на позитиве
Халк и без грима хорош!
И пусть весь мир подождет…
Сумерки
Смешались в кучу кони, люди…
Волки радуют
Сумерки такие сумерки
Ходячие мертвецы
Вот где настоящее веселье!
Gene Page/AMC
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