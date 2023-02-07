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За кадром: такого в кино не покажут

Хоббит


Это прямо-таки кладезь закадрового позитива. Вот, например, сцена, называющаяся «Гномья колесница».

За кадром: такого в кино не покажут


В действительности всё совсем иначе

За кадром: такого в кино не покажут

Гномы Нори и Бофур

За кадром: такого в кино не покажут

Да, прически что надо

Такой эпичный момент…

За кадром: такого в кино не покажут

В реальности смотрится очень комично!

Тот самый момент, когда тебя учит Голлум…

За кадром: такого в кино не покажут

В ответ ему, конечно же…

За кадром: такого в кино не покажут

Чего только за кадром не увидишь

За кадром: такого в кино не покажут

Вся суть 3D

За кадром: такого в кино не покажут

Пираты Карибского моря


Сами фильмы полны смешных моментов. Искромётная игра Деппа ещё никого не оставляла равнодушным!

За кадром: такого в кино не покажут

И ни одного настоящего…

За кадром: такого в кино не покажут

Так снимали знаменитую масштабную сцену с водоворотом

За кадром: такого в кино не покажут

С папочкой

За кадром: такого в кино не покажут

Банда заключённых на корабле, не иначе

За кадром: такого в кино не покажут

Как вообще можно снимать фильм в такой атмосфере?

Вот, что происходит за кадром, когда мы видим тонущий корабль

За кадром: такого в кино не покажут

Игра Престолов


За кадром: такого в кино не покажут

Как это мило…

За кадром: такого в кино не покажут

Питер Динклэйдж блещет остроумием не только в фильме, но и на съёмочной площадке

За кадром: такого в кино не покажут

Селфи

За кадром: такого в кино не покажут

За кадром: такого в кино не покажут

Гарри Поттер


За кадром: такого в кино не покажут

Даже непривычно видеть, как суровый профессор улыбается

За кадром: такого в кино не покажут

Так вот оно что!

За кадром: такого в кино не покажут

За кадром: такого в кино не покажут

За кадром: такого в кино не покажут

Мстители


За кадром: такого в кино не покажут

Локи на позитиве

За кадром: такого в кино не покажут

Халк и без грима хорош!

За кадром: такого в кино не покажут

И пусть весь мир подождет…

За кадром: такого в кино не покажут

Сумерки


За кадром: такого в кино не покажут

Смешались в кучу кони, люди…

За кадром: такого в кино не покажут

Волки радуют

За кадром: такого в кино не покажут

Сумерки такие сумерки

За кадром: такого в кино не покажут

За кадром: такого в кино не покажут

Ходячие мертвецы




Gene Page/AMC

Gene Page/AMC




Вот где настоящее веселье!

За кадром: такого в кино не покажут


Gene Page/AMC

Gene Page/AMC


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За кадром: такого в кино не покажутПодписаться на мой Instagram
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