12 случаев, когда с неба падали неожиданные вещи

Подборка самых странных дождей, что помнит человечество.
Дождь из старинных монет XVI–XVII с. Мещеры, Россия, 1940 год
В тот день на жителей российской деревушки выпало целое состояние — около тысячи монет! Чтобы поднять такой вес в воздух, нужно огромное количество энергии, которую может принести разве что смерч. Всё бы ничего, но смерчи для этих широт вообще нехарактерны.
По одной из версий, во время грозы был размыт клад, а сильный ураган поднял монеты в воздух и выбросил в районе счастливой деревни. Кстати, до этого, в ноябре 1940 года, в английском городе Хэнхеме шёл дождь из монет достоинством 1 и 0,5 пенса.
Дождь из лягушек, д. Каджа Джановик, Сербия, 2005 год
«Тысячи лягушек обрушились на нас вместе с дождем», — рассказывал тогда местный житель Александр Сайрик. Все местные жители были в недоумении, откуда могли взяться холоднокровные животные в небе. Как предположил один из специалистов, причиной мог стать сильный вихрь, принесший лягушек из ближайшего озера или другого водоема.
Фруктовый дождь, Ковентри, Англия, 2011 год
«Это было столь неожиданно и непонятно, что все просто оцепенели», — говорил один из очевидцев событий. Яблоки — фрукты не очень-то и легкие, поэтому они могли нанести немалый урон. К счастью, люди не пострадали: жертвами яблокопада стало несколько автомобилей. Некоторые люди среди яблочной манны небесной также находили морковь и даже мелкие кочаны капусты.
Красный (кровавый) дождь, Керала, Индия, 2001 год
Продолжался этот ливень два месяца. Из-за устрашающего кроваво-красного оттенка люди видели в дожде зловещий знак. Однако учёные успокоили напуганных жителей: дождь окрасился из-за спор местного лишайника. Кстати, кроме красных осадков человечество видело также оранжевый и даже розовый дожди.
Дождь из пауков, Гоулберн, Австралия, 2015 год
Явление, конечно, не из приятных! Паучки этого вида забираются на деревья, где плетут паутину, очень похожую на парашют, а ветер разносит их на большие расстояния.
Дождь из дождевых червяков, Шотландия, 2011 год
Этот дождь обрушился на учеников одной из школ, которые в это время находились на стадионе во время урока физкультуры. Дэвид Крайтон, их учитель, был вынужден прервать урок и эвакуировать школьников в помещение. Затем педагог вместе со своими подопечными еще долго собирали червей, чтобы отдать их на экспертизу. Всего было найдено 120 червей в радиусе 92 м. Ученые предположили, что червей принес ветер, однако в тот день стояла солнечная и безветренная погода. Так что объяснения так и не нашлось.
Дроздовый дождь, Арканзас, США, 2011 год
Падающие птицы с неба — тоже не редкость. Так в новогоднюю ночь 2011 года в США на жителей упало 4000 черных дроздов, причем все были мертвы. Орнитологи долго исследовали этот необычный случай и пришли к выводу, что птицы погибли не от удара о землю, а при столкновении с каким-то предметом. Одни ученые говорили, что всему виной были новогодние фейерверки. Другие же настаивали на том, что из-за плохих погодных условий птицы потеряли ориентир и начали врезаться в деревья и дома.
Рыбий ливень, Йоро, Гондурас, май—июль, ежегодно
Рыбий ливень в Гондурасе — явление не то что привычное, а традиционное. Происходит сие действие недалеко от города Йоро в период с мая по июль. Это выглядит приблизительно так: в 5–6 вечера над землей нависает черная туча, дальше гремит гром, сверкает молния и с неба начинают падать рыбки. Между прочим, это необъяснимое явление даже описывается в гондурасском фольклоре. Факт рыбьих дождей описывал даже великий ученый Гумбольдт. Таких случаев описано в истории очень много.
Пшеничный дождь, Испания, 1804 год
Счастливые жители так обрадовались благодатному дождю, что подумали: без влияния Бога здесь точно не обошлось. Однако вопреки теории удивленных христиан ученые нашли другую причину: зерно было принесено сильным ветров с разрушенных складов Северной Африки.
Космические осадки, Чита, Россия, 2015 год
Чего только не приносят осадки людям: и крыс, и рыбу, и пауков… Однако в апреле этого года жителям Читы представился уникальный случай: загадочный предмет упал с неба и взорвался, при этом напугав очевидцев. Такие случае нередки в истории: в среднем на Землю падает около 400 таких объектов в год.
Дождь с привкусом войны, Лейквуд, США, 1984 год
Кроме живых существ и космических объектов, на Землю иногда падают просто-таки неожиданные предметы. Так, в 1984 году в городе Лейквуде с неба вдруг обрушился артиллерийский снаряд весом 12 кг. Аналогичный случай имел место 7 февраля 1958 года в Неаполе — там упал немецкий снаряд времен второй мировой войны.
Дождь из медуз
Такие дожди имеют место сплошь и рядом, причем часто в местах, которые находятся за сотни километров от морского побережья. Дожди из медуз были зафиксированы в Токио, Пекине, Иркутской области и штате Техас.
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