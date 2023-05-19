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Светлячки

Светлячки, точнее, светляки — это ночные насекомые, семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие органов свечения. Летними ночами светлячки мелькают то тут, то там. Их огоньки выглядят странно холодными, непохожими на солнечный свет: они светят, но почти не греют.

Фотографии светлячков на длинной выдержке.

Светлячки


Это необычное семейство насчитывает около 2 000 видов. Наиболее разнообразно представлено в тропиках и субтропиках, скудно — в умеренном поясе.

Светлячки

На территории стран бывшего СССР обитает 7 родов и около 20 видов.

Светлячки

Светлячки — семейство наземных жуков, ведущих ночной образ жизни. Огонек светлячка светит мистическим желто — зеленым светом.

Светлячки

Свечение у светлячков служит для коммуникации. У представителей данного семейства выделяют практически все сигналы, которые так или иначе связаны с половым поведением, защитные и территориальные сигналы: будь то призывные и поисковые сигналы самцов, сигналы «согласия», «отказа» самок, а также сигналы агрессии.

Светлячки

Однако, не каждый вид имеет весь спектр вышеперечисленных сигналов. Некоторые виды способны испускать только призывные сигналы.

Светлячки

Например, самка садится на какой-нибудь листочек, а самец летает вокруг низко над землей. Он все время мигает своим фонариком. Когда он окажется в нескольких метрах от самки и мигнет на лету огоньком, она, подождав секунды две, отвечает ему вспышкой. Самец сейчас же разворачивается курсом на нее и мигает в ответ.

Светлячки

На конце брюшка светлячка, путем биохимических процессов некое вещество люцифераза заставляет соединяться с кислородом другое вещество, люциферин. Происходит окисление или медленное горение, и в маленькой лаборатории светлячка рождается свет.

Светлячки

Многие виды светляков столь хорошо регулируют процессы свечения, что способны уменьшать и увеличивать силу света или испускать прерывистый свет. Некоторые тропические светляки замечательны тем, что все их особи, слетевшиеся вместе, вспыхивают и гаснут одновременно.

Светлячки

Можно нарушить синхронность их вспышек, если осветить дерево яркой лампой. Но, когда лампа погаснет, жуки опять, словно по команде, начинают мигать одновременно.

Светлячки

Коэффициент полезного действия фонариков светлячков необыкновенно высок. Если в лампе накаливания в видимый свет превращается лишь 5 % энергии (остальная рассеивается в виде тепла), то у светлячков в световые лучи переходит от 87 до 98 % энергии.

Светлячки

Когда еще не было свечей, первые европейцы, поселившиеся в Бразилии, освещали свои хижины светлячками. Индейцы, путешествуя ночью через джунгли, и сейчас привязывают к пальцам ног больших светящихся жуков, чтобы освещать дорогу и отпугивать ядовитых змей.

Светлячки

Когда ночью светлячки зажигают свои фонарики, лес сказочно преображается. Под кустами и в траве, тут и там, во мраке светятся зеленые огоньки, мерцают, затухая и ярко вспыхивая. Лесная иллюминация затмевает своим блеском ночные рекламы больших городов.

Светлячки

Светлячки и звезды:

Светлячки

Светлячки

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