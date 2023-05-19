7 полезных советов для любителей шашлыка и гриля, которые сделают мясо сочнее

Что может быть лучше в летнюю пору, чем выбраться на дачу и приготовить там шашлыки или мясо на гриле? Справиться с данной задачей сможет даже неквалифицированный повар. Тем не менее у профессионалов мясо выходит намного вкуснее и лучше. Вот несколько дельных советов, которые позволят повысить качество приготавливаемых блюд.
1. Не жалейте шампуров
Чем больше, тем лучше. /Фото: demotivation.ru.
Не стоит насаживать мясо, курицу и овощи слишком плотно на шампур. Пользы от такого подхода никакой, а от вред совершенно ощутимы. Плотно насаженные продукты хуже прожариваются. Поэтому следует использовать как можно больше шампуров или же осуществлять готовку в несколько заходов.
2. Правильно режьте мясо
Режем ровно и мелко. /Фото: news.myseldon.com.
Мясо нужно правильно резать, для того чтобы оно лучше прожаривалось. Старайтесь делать одинаковые ровные кусочки. Это нужно для того, чтобы все мясо на шампуре прожаривалось с одинаковой интенсивностью за одной и то же время. Кроме того, крайне важно резать мясо против мышечных волокон. Это позволит сделать его максимально мягким.
3. Правильная температура
Правильная температура крайне важна. /Фото: vmolo.by.
Перед тем, как отправлять мясо на гриль или шампур, важно выдержать нужную температуру для каждого куска. Для этого придется заняться сортировкой. Кускам побольше лучше дать возможность полежать при комнатной температуре. Куски поменьше стоит отправить перед жаркой в холодильник. Кроме того, после приготовления шашлыка следует дать мясу немного времени, отправив его полежать под фольгой. Тоже самое касается обжарки овощей и рыбы.
4. Готовьте рыбу на фруктах
Используйте цитрусовые. /Фото: tour-de-rus.ru.
Лучше всего готовить рыбу на гриле, положив ее на дольки цитрусовых – апельсинов или лимонов. Кружки лимонов для подложки делаем толщиной в 7-8 мм. Цитрусовые уберегут мясо от прилипания к решетке, а также придадут ему совершенно незабываемый аромат. Кроме того, рыбу, лежащую на лимонах или апельсинах намного проще переворачивать.
5. Не забывайте про сковороду
Не забывайте о сковородке. /Фото: news.myseldon.com.
Некоторые вещи лучше приготовить на старой-доброй сковороде, даже если речь идет о готовке на углях или открытом огне. В первую очередь это касается обжарки овощей. Многие пытаются готовить их на решетке для гриля, однако это чаще всего приводит только к потере драгоценных продуктов и обильному подгоранию.
6. Не забывайте о копчении
Добавляем щепу. /Фото: tr.pinterest.com.
Гриль относительно легко может быть превращен в коптильный аппарат. На одну сторону гриля кладутся брикеты угля с замоченный древесной стружкой. Рядом на решетку ставится кастрюля, наполненная водой или яблочным соком. В итоге тлеющая щепа даст барбекю характерный дымный аромат.
7. Правильная готовка перцев
Готовка перцев не так проста. /Фото: econet.by.
Правильно приготовить сладкие перцы отнюдь не так просто, как может показаться. Жарить перцы следует только на решетке, которая была основательно смазана жиром. Резать овощ на дольки или половинки однозначно не стоит. После окончания обжарки сладкие перцы следует обязательно завернуть в фольгу на несколько минут.
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