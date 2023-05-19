С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • buhjr14 buhjr
    Борец, борец... сидел в библиотеки, что бы не стать предателем. Пустая статья, образ не раскрыт, достижения не предст...Памяти Льва Рубин...
  • Alexander Samokhin
    А что хотел "борец с СССР"? "Украинцы" сейчас тоже борются с Россией...Памяти Льва Рубин...
  • Ингерман Ланская
    ну, не надо свои хотелки намазывать на всех. подавляющее большинство этого хлама давноооо уж выкинуто и давнооо уж сг...7 вещей из СССР, ...

7 полезных советов для любителей шашлыка и гриля, которые сделают мясо сочнее



Что может быть лучше в летнюю пору, чем выбраться на дачу и приготовить там шашлыки или мясо на гриле? Справиться с данной задачей сможет даже неквалифицированный повар. Тем не менее у профессионалов мясо выходит намного вкуснее и лучше. Вот несколько дельных советов, которые позволят повысить качество приготавливаемых блюд.

1. Не жалейте шампуров


Чем больше, тем лучше. /Фото: demotivation.ru.

Чем больше, тем лучше. /Фото: demotivation.ru.

 

Не стоит насаживать мясо, курицу и овощи слишком плотно на шампур. Пользы от такого подхода никакой, а от вред совершенно ощутимы. Плотно насаженные продукты хуже прожариваются. Поэтому следует использовать как можно больше шампуров или же осуществлять готовку в несколько заходов.

2. Правильно режьте мясо


Режем ровно и мелко. /Фото: news.myseldon.com.

Режем ровно и мелко. /Фото: news.myseldon.com.


Мясо нужно правильно резать, для того чтобы оно лучше прожаривалось. Старайтесь делать одинаковые ровные кусочки. Это нужно для того, чтобы все мясо на шампуре прожаривалось с одинаковой интенсивностью за одной и то же время. Кроме того, крайне важно резать мясо против мышечных волокон. Это позволит сделать его максимально мягким.

3. Правильная температура


Правильная температура крайне важна. /Фото: vmolo.by.

Правильная температура крайне важна. /Фото: vmolo.by.

 

Перед тем, как отправлять мясо на гриль или шампур, важно выдержать нужную температуру для каждого куска. Для этого придется заняться сортировкой. Кускам побольше лучше дать возможность полежать при комнатной температуре. Куски поменьше стоит отправить перед жаркой в холодильник. Кроме того, после приготовления шашлыка следует дать мясу немного времени, отправив его полежать под фольгой. Тоже самое касается обжарки овощей и рыбы.

4. Готовьте рыбу на фруктах


Используйте цитрусовые. /Фото: tour-de-rus.ru.

Используйте цитрусовые. /Фото: tour-de-rus.ru.

 

Лучше всего готовить рыбу на гриле, положив ее на дольки цитрусовых – апельсинов или лимонов. Кружки лимонов для подложки делаем толщиной в 7-8 мм. Цитрусовые уберегут мясо от прилипания к решетке, а также придадут ему совершенно незабываемый аромат. Кроме того, рыбу, лежащую на лимонах или апельсинах намного проще переворачивать.

5. Не забывайте про сковороду


Не забывайте о сковородке. /Фото: news.myseldon.com.

Не забывайте о сковородке. /Фото: news.myseldon.com.

 

Некоторые вещи лучше приготовить на старой-доброй сковороде, даже если речь идет о готовке на углях или открытом огне. В первую очередь это касается обжарки овощей. Многие пытаются готовить их на решетке для гриля, однако это чаще всего приводит только к потере драгоценных продуктов и обильному подгоранию.

6. Не забывайте о копчении


Добавляем щепу. /Фото: tr.pinterest.com.

Добавляем щепу. /Фото: tr.pinterest.com.

 

Гриль относительно легко может быть превращен в коптильный аппарат. На одну сторону гриля кладутся брикеты угля с замоченный древесной стружкой. Рядом на решетку ставится кастрюля, наполненная водой или яблочным соком. В итоге тлеющая щепа даст барбекю характерный дымный аромат.

7. Правильная готовка перцев


Готовка перцев не так проста. /Фото: econet.by.

Готовка перцев не так проста. /Фото: econet.by.

 

Правильно приготовить сладкие перцы отнюдь не так просто, как может показаться. Жарить перцы следует только на решетке, которая была основательно смазана жиром. Резать овощ на дольки или половинки однозначно не стоит. После окончания обжарки сладкие перцы следует обязательно завернуть в фольгу на несколько минут.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх