10 увлекательных исторических детективов, от которых захватывает дух

Детективы на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью у читателей, а в последнее время возник тренд на исторические детективы. В них самым немыслимым образом смешиваются реальное прошлое с вымышленным, и всё это дополняется хитросплетённым сюжетом и яркими героями. К тому же в них присутствует особенная атмосфера, а у читателя появляется возможность погрузиться в разные эпохи и узнать много нового о жизни и быте в далёкие времена.
«Собиратель реликвий», Кристофер Бакли
«Собиратель реликвий», Кристофер Бакли. / Фото: www.digiag.ru
Жизнь собирателя реликвий в XVI веке шла по заранее намеченному плану, он выполнял заказы на приобретение ценностей двух высоких чинов и уже готов был завершить карьеру, чтобы осесть на родине, жениться и забыть о приключениях. Но внезапно все заработанные им деньги исчезают. И теперь ему нужно чудо, которое поможет восстановить его состояние. Или авантюра, способная дать ему ещё больше. Конечно, чуда не произошло, и теперь вместе с художником, затеявшим это славное приключение, герою предстоит пройти сложный путь, полный странных встреч, внезапных поворотов, захватывающих, а часто ещё и смешных событий.
«Смерть мужьям», Антон Чиж
«Смерть мужьям», Антон Чиж. / Фото: www.100sp.ru
В этом романе, первом из цикла, читателям предстоит познакомиться с блистательным дуэтом, коллежским секретарём Родионом Ванзаровым и криминалистом Аполлоном Лебедевым. Эта парочка готова на любые подвиги ради достижения своей цели, поимки таинственного преступника, использующего шляпные булавки в качестве орудия преступления. В Северной столице совершена целая серия однотипных преступлений, за которыми стоит изощрённый ум и холодный расчёт.
«Заводная девушка», Анна Маццола
«Заводная девушка», Анна Маццола. / Фото: www.labirint.ru
События этого захватывающего романа разворачиваются в доме знаменитого парижского часовщика в 1750 году. Хозяина дома подозревают в использовании магии, которая якобы помогает ему создавать причудливые механизмы, привлекающие внимание покупателей и своим внешним видом, и непонятным принципом действия. Разобраться в этом должна девушка, которая в прошлом была представительницей древнейшей профессии, а теперь помогает полиции. Она устраивается на работу к часовщику горничной, вот только задание оказывается сложнее, чем она думала, ведь её никак не покидает ощущение неотступно следящих за ней глаз. Мрачный дом словно сам подозревает её в чём-то. А ещё в округе один за одним пропадают дети, а горничная находит нечто такое, что поможет разгадать загадку, правда, ниточка к разгадке, по мнению тайного агента полиции, ведёт на самый верх, то есть в Версаль. После становится и вовсе непонятно, что ищет горничная и при чём тут заводная девушка.
«Тьма после рассвета», Александра Маринина
«Тьма после рассвета», Александра Маринина. / Фото: www.kilkiy.ru
Очередной роман и первый ретро-детектив погрузит читателя в период после смерти Брежнева. А на сцену здесь выйдут те самые герои, которые уже давно известны поклонникам творчества писательницы: Анастасия Каменская, Виктор Гордеев и другие официальные и не очень лица. Только они ещё молоды и отчасти наивны, вокруг – та самая эпоха застоя, когда деревья были большими, а магазины – почти пустыми. Впрочем, самые страшные преступления совершались и в то время тоже. А тут пропали два подростка, причём дети довольно влиятельных родителей. Милицейское начальство боится, что они стали жертвой маньяка, уже совершавшего преступления против детей 13-16 лет, но Настя Каменская, как это часто бывает, против. У неё есть собственное видение ситуации. Помимо довольно закрученной детективной линии, в романе Марининой присутствует атмосфера 1980-х, возможно, лишь слегка окрашенная дополнительно в тёмные тона, скорее всего, благодаря личному восприятию эпохи автором.
«Вдруг охотник выбегает», Юлия Яковлева
«Вдруг охотник выбегает», Юлия Яковлева. / Фото: www.alpinabook.ru
В 1930 году в Ленинграде вовсю шли чистки, машина террора уже работала на полную катушку и подминала под себя всякого, кто был неугоден власти или не понравился кому-то, кто написал на него донос. Под угрозу впасть в немилость попадает каждый человек. Главному герою, следователю Зайцеву, предстоит раскрыть жестокое и очень странное преступление. А человек, который его совершил, явно разбирается в искусстве, не зря же он воссоздаёт телами погибших сюжеты с известных полотен, которые пропали из «Эрмитажа». Следователю придётся продираться через множество сложностей, чтобы всё же найти преступника, который столь изощрённо водил его за нос на протяжении долгого времени. В романе очень точно передана атмосфера того странного и страшного времени, когда было непонятно, кто друг, а кто враг, кто не предаст, а кто с удовольствием напишет донос из-за какой-то мелочи.
«Безупречные создания», Елена Михалёва
«Безупречные создания», Елена Михалёва. / Фото: www.combook.ru
В Смольном институте благородных девиц готовится к выпуску Елизавета Бельская. Педагоги очень высоко отзываются о её качествах и прочат блестящее будущее. Но размеренный и выверенный до мелочей быт Смольного вдруг нарушают страшные события. Две подруги перспективной выпускницы умирают явно не своей смертью, а Елизавета уверена: по замыслу преступника именно ей уготована участь следующей жертвы. У девушки попросту не остаётся выбора, она должна провести собственное расследование и выяснить, почему так печально завершилась жизнь девушек, и кто стоит за этими преступлениями. Финал окажется совершенно непредсказуемым, а героини, милые, воспитанные девицы, откроются совсем с другой стороны. И Елизавете Бельской придётся как-то примириться с открывшейся ей истиной.
«Дочь палача и Совет двенадцати», Оливер Петч
«Дочь палача и Совет двенадцати», Оливер Петч. / Фото: www.chitatel.by
Когда в городе собирается Совет Двенадцати, ничего хорошего от этого ждать не приходится, ведь это своеобразное цеховое собрание людей, которых и так боятся и даже ненавидят. Но когда они съехались вместе с семьями в Мюнхен во второй половине XVII века, в городе стали происходить одно за другим зловещие преступления, каждое из которых напоминало самую настоящую казнь. Естественно, горожане обвиняют во всём «профессионалов», ведь никто, кроме них, не станет заморачиваться с соблюдением процесса, соответствующего уровню их подготовки. И один из палачей вместе с дочерью берётся раскрыть все эти странные преступления и найти истинного виновного, ведь в противном случае горожане грозят самосудом, и опасность угрожает и самому палачу, и его дочери вместе с детьми. Вот только он пока не представляет, с какой силой ему пришлось столкнуться.
«Кровь и сахар», Лора Шепард-Робинсон
«Кровь и сахар», Лора Шепард-Робинсон. / Фото: www.lookread.ru
Англия конца XVIII века представляла собой страну контрастов. Одни купались в роскоши и блистали на светских раутах, другие же прозябали в ужасающей бедности. Именно в эту эпоху и перенесёт читателей роман-победитель премии Historical Writers. В нём главному герою, перспективному политику, предстоит довести до логического завершения дело, начатое его боевым товарищем. Он занимался расследованием, которое привело к весьма неожиданным результатам, но сам пропал в тот момент, когда собирался обнародовать некую информацию, опасную для всего британского рабовладельческого бизнеса. А теперь самому герою приходится выбирать: политическая карьера и счастливая, беспечная жизнь вместе с семьёй или же доведение расследования до конца с риском не только для него самого, но и для всех его родных. Но, кажется, реального выбора у него нет, как и нет права на ошибку.
«Чёрный, как тайна, синий, как смерть», Елена Бриолле
«Чёрный, как тайна, синий, как смерть», Елена Бриолле. / Фото: www.iz-stali.ru
Во Франции в начале XX века происходят преступления, скрыть которые невозможно, ибо касаются они мира искусства. Разбираться в странных загадочных событиях предстоит лучшему сыщику Парижа. Он не только умеет блестяще раскрывать преступления, но ещё и сам пишет картины. В этот раз на него возложили очень сложную миссию: не только найти преступника, лишившего жизни дочь посла Германии, но ещё и сохранить отношения между двумя странами, потому что они мгновенно оказываются на грани разрыва. А ситуация складывается непростая, ведь именно погибшая девушка совсем недавно приходила к нему в мастерскую и позировала для картины. Параллельно с расследованием происходят важные исторические события того времени, которые придают детективу и особый шарм, и определённую утончённость.
«Убийство русалки», Томас Ридаль, А. Й. Казински
«Убийство русалки», Томас Ридаль, А. Й. Казински. / Фото: www.sima-land.ru
Читателю предстоит переместиться в то самое время, когда жил и творил Ганс Христиан Андерсен. Именно его обвиняют в страшном преступлении. На следующее утро после того, как он воспользовался услугами женщины лёгкого поведения, её обезображенное тело находят в порту. Если бы не высокие связи Андерсена, ему пришлось бы сидеть в тюрьме. Однако его выпускают, но при одном условии: он сам раскроет преступление. В противном случае ему придётся занять место в тюремной камере, что вовсе не входит в его планы. Теперь ему предстоит найти и других клиентов девушки, чтобы восстановить ход событий, а ещё понять, почему понадобилась жизнь именно этой девушки, у которой к тому же подрастает маленькая дочь. Сюжет романа небанален, а великий сказочник в роли главного героя кажется вообще нетривиальным решением. Но ещё одним действующим лицом, несомненно, является сама атмосфера Копенгагена XIX века.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии