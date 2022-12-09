Что связывало богиню плодородия Персефону и царя подземного царства Аида

Персефона

Слева направо: Статуя синкретической Персефоны-Исиды с систром. Археологический музей Ираклиона, Крит. \ Сидящая богиня, вероятнее всего Персефона, на своём троне в подземном царстве, около 480-460 годов до н.э.

Слева направо: Аид и Персефона на троне в царстве мёртвых (5 в. до н.э.). \ Персефона или умершая женщина, держащая гранат, этрусская терракотовая погребальная статуя, национальный археологический музей в Палермо, Италия

Саркофаг с изображением похищения Персефоны. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Фреска, изображающая Аида и Персефону, едущих в колеснице, из гробницы македонской царицы Эвридики I в Вергине, Греция, IV век до н.э. \ Фото: ricjournal.com.

Золотое кольцо из гробницы Изопата, близ Кносса, Крит, 1400-1500 гг. до н.э. \ Фото: mobillegends.net.

Погребальный сосуд с Дионисом в Подземном царстве, художник Дарий, 350-325 годы до н.э. \ Фото: google.com.

Похищение Персефоны: Аид со своими лошадьми и Персефоной (внизу), Апулийский краснофигурный спиральный кратер, около 340 года до н.э. \ Фото: fandom.com.

Персефона открывает цисту, в которой находится младенец Адонис. \ Фото: blogspot.com.

Встреча с Аидом

Слева направо: Кора, дочь Деметры, Музей Акрополя, Афины. \ Элевсинское трио: Персефона, Триптолем и Деметра на мраморном барельефе из Элевсина, 440-430 годы до н.э.

Слева направо: Возвращение Персефоны, Барон Фредерик Лейтон, 1890-91 гг. \ Прозерпина, Данте Габриэль Россетти, 1821-1882 гг.

Мифы и легенды

Мозаика гробницы Каста в Амфиполе, изображающая похищение Персефоны Плутоном, IV век до н.э. \ Фото: nationalgeographic.com.

Аид похищает Персефону, настенная роспись в маленькой царской гробнице в Вергине, Македония, Греция. \ Фото: exarc.net.

Деметра управляет своей запряжённой лошадьми колесницей, в которой находится её дочь Персефона, VI век до н.э. \ Фото: stringfixer.com.