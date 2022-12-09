Что связывало богиню плодородия Персефону и царя подземного царства Аида

История Персефоны и Аида - одна из самых известных в греческой мифологии: Персефона, греческая богиня весны и плодородия, вышла замуж за Аида, царя подземного царства. Но любила ли она Аида? Их история далека от традиционной любовной истории и на протяжении многих лет их отношения претерпевали различного рода повороты. О том же, что же на самом деле связывало Аида и Персефону – далее в статье.
Персефона
Слева направо: Статуя синкретической Персефоны-Исиды с систром. Археологический музей Ираклиона, Крит. \ Сидящая богиня, вероятнее всего Персефона, на своём троне в подземном царстве, около 480-460 годов до н.э.
Персефона родилась у греческих богов Зевса и Деметры. Деметра чаще всего считалась Богиней урожая, и в этой роли она следила за плодородием на Земле. Она также служила богиней земледелия, плодородия, круговорота жизни, священного закона и смерти. В скором времени она родила свою дочь Персефону. В отличие от многих других греческих богов и богинь, Деметра не очень часто упоминалась Гомером, но его легенда о Персефоне была довольно древней.
Слева направо: Аид и Персефона на троне в царстве мёртвых (5 в. до н.э.). \ Персефона или умершая женщина, держащая гранат, этрусская терракотовая погребальная статуя, национальный археологический музей в Палермо, Италия
Персефона сегодня наиболее известна под своим греческим именем, означающим «Уничтожать-Убивать», но она также была известна под многими другими прозвищами и титулами в греческой и римской мифологиях. Первоначально она была известна как «Дева», что указывает на её определённый статус девственницы и её роль Богини Весны. В римской мифологии она известна как Прозерпина или Повелительница Эриний, иначе известных как Три Фурии: Аллекто, Мегера и Тисифона.
Саркофаг с изображением похищения Персефоны. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Персефона известна тем, что служила Богиней Весны, но она также играла множество других важных ролей в греческой мифологии. Как и её мать Деметра, Персефона была богиней сельского хозяйства, которая управляла зерновыми культурами и растительностью.
Однако, помимо того, что она выступала в своей индивидуальной роли одного из олимпийских богов, она также правила Подземным миром вместе с Аидом.
В Подземном мире Персефона была чем-то вроде защитницы, которая помогала различным легендарным героям, оказавшимся в царстве Аида.
Фреска, изображающая Аида и Персефону, едущих в колеснице, из гробницы македонской царицы Эвридики I в Вергине, Греция, IV век до н.э. \ Фото: ricjournal.com.
Отношения между Аидом и Персефоной отражают отношения Зевса с Герой. Каждая пара была могущественна сама по себе и также по-разному влияла на греческую мифологию. Зевс и Аид были сопоставлены как владыки «Верхнего мира», иначе известного как небеса или гора Олимп, в то время как Аид правил Подземным миром. Каждый бог так или иначе обманом заставил понравившуюся женщину выйти замуж.
Во всех мифологиях Зевс и Гера постоянно сражались друг с другом, в то время как Аид и Персефона всегда отмечались счастливой совместной жизнью. В то время как Гера была известна тем, что действовала против различных возлюбленных своего мужа, вызывая их смерть или наказывая их различными изобретательными способами, Персефона действовала только вопреки Аиду, чтобы спасти жизни людей, вошедших в Подземный мир, кроме того, она смогла использовать свою силу не только для спасения других, но и для поддержки своего мужа в этом процессе. Не многие другие боги или богини были способны на такие подвиги.
Золотое кольцо из гробницы Изопата, близ Кносса, Крит, 1400-1500 гг. до н.э. \ Фото: mobillegends.net.
Несмотря на то, что Персефона была богиней-девой, которую долгое время ревностно защищала её мать, в конце концов у нее родилось двое детей: дочь по имени Мелиноя и сын по имени Загрей. Мелиноя была богиней призраков и духов. Говорили, что она приносит кошмары тому, кого навещает. Большинство древних источников утверждали, что она была зачата Персефоной и Аидом. Однако в некоторых историях утверждалось, что она была создана после того, как Зевс, переодетый Аидом, посетил Персефону.
Загрей, или «Великий охотник», был богом орфических мистерий. Его рождение было результатом свидания между богиней Персефоной и Зевсом, когда бог переоделся змеем и соблазнил царицу Подземного мира. Как только он родился, Зевс посадил Загрея на небесный трон и дал ребёнку свои молнии, не подозревая, что Титаны обманут и расчленят мальчика, как только Гера настроит их против него. Зевс спас сердце ребёнка и превратил его в зелье, которое выпила Семела, тем самым зачав Диониса.
Погребальный сосуд с Дионисом в Подземном царстве, художник Дарий, 350-325 годы до н.э. \ Фото: google.com.
Поскольку она была Богиней Весны, Персефона часто ассоциировалась со многими символами весенней тематики. Венки из цветов, тростника, лилий и драгоценных камней - всё это ассоциировалось с ней в различных формах. Любая форма растительности, животного или даже запаха, представляющая новую жизнь, так или иначе была связана с Персефоной, потому что только после её возвращения на Землю жизнь могла продолжаться каждый год.
Похищение Персефоны: Аид со своими лошадьми и Персефоной (внизу), Апулийский краснофигурный спиральный кратер, около 340 года до н.э. \ Фото: fandom.com.
Двумя её наиболее заметными символами были гранаты и цветок нарцисса из-за их тесной связи с историей происхождения отношений Аида и Персефоны. Однако асфодель, или асфоделус, также сыграл ключевую роль в символизме Персефоны. Асфоделус — это разновидность цветка, который растёт по всей Европе и на Ближнем Востоке, хотя его можно найти и в других местах. Он ассоциировался с Персефоной, потому что в греческой мифологии это был цветок мёртвых и Подземного мира. На многих изображениях Персефона изображена в гирлянде из асфоделей как знак жизни в смерти.
Персефона открывает цисту, в которой находится младенец Адонис. \ Фото: blogspot.com.
Персефона была фигурой, не имеющей аналогов в греческой мифологии. Её власть простиралась до мест, которых мало кто из других богов когда-либо мог достичь, а любовная история с Аидом продолжает жить как одна из самых запоминающихся мифологических легенд.
Встреча с Аидом
Слева направо: Кора, дочь Деметры, Музей Акрополя, Афины. \ Элевсинское трио: Персефона, Триптолем и Деметра на мраморном барельефе из Элевсина, 440-430 годы до н.э.
Персефона и Аид встретились при интересных обстоятельствах. Аид был глубоко одинок в своём огромном подземном замке и жаждал спутника жизни, который составил бы ему компанию. Во время посещения верхнего мира он заметил молодую и прекрасную Персефону, собирающую цветы на лугу, и сразу же был очарован ею. Затем Аид хитростью заманил Персефону и поймав её, утащил с собой в подземный мир. В древнегреческих и римских текстах ясно говорится, что Аид похитил Персефону против её воли и насильно сделал её своей женой.
Слева направо: Возвращение Персефоны, Барон Фредерик Лейтон, 1890-91 гг. \ Прозерпина, Данте Габриэль Россетти, 1821-1882 гг.
Мать Персефоны, Деметра, богиня земледелия и урожая, была опустошена, когда поняла, что её дочь пропала. Она искала день и ночь свою любимую дочь, пренебрегая растениями мира и оставляя их увядать и умирать. Бог Гермес присоединился к поискам и в конце концов нашёл Персефону в подземном мире Аида, тут же потребовав, чтобы её немедленно освободили.
Мифы и легенды
Мозаика гробницы Каста в Амфиполе, изображающая похищение Персефоны Плутоном, IV век до н.э. \ Фото: nationalgeographic.com.
Столкнувшись с гневом Богов, Аид обманул Персефону, чтобы она никогда не смогла уйти. Он подарил ей гранат, и она съела несколько его зёрен, не зная, что любой, кто поест из глубин ада, будет вынужден остаться там навсегда. Возможно, Аид надеялся на то, что рано или поздно она полюбит его. Или, возможно, Персефона всё это время знала, что делает, и втайне хотела остаться рядом с ним (некоторые истории предполагают, что она не так невинна, как может показаться на первый взгляд). В конце концов была достигнута договорённость – Персефона будет проводить шесть месяцев в году на земле с Деметрой, а остальные шесть месяцев - в подземном мире с Аидом. Греки верили, что это привело к рождению теплого и холодного сезонов – когда Персефона была под землёй, растения и семена засыхали и умирали, создавая осень и зиму, но, когда она возвращалась, жизнь снова начинала цвести, приводя к весне и лету.
Аид похищает Персефону, настенная роспись в маленькой царской гробнице в Вергине, Македония, Греция. \ Фото: exarc.net.
Будучи правительницей Подземного мира наряду с Аидом, Персефона серьёзно относилась к отведённой ей роли, выполняя свои обязанности до глубокой старости. Но полюбила ли она Аида за эти годы? Кажется, трудно представить, что она могла влюбиться в своего похитителя. Но во многих историях Аид обращался с Персефоной как с королевой, которой она была, обожая её днём и ночью и позволяя ей процветать. По другой версии событий, Персефона влюбилась в красивого греческого охотника Адониса, ещё будучи замужем за Аидом. Но он так и не ответил ей взаимностью и женщине, убитой горем от безответной любви, пришлось остаться в подземном царстве.
Деметра управляет своей запряжённой лошадьми колесницей, в которой находится её дочь Персефона, VI век до н.э. \ Фото: stringfixer.com.
Одна из версий истории Персефоны, рассказанной римским поэтом Овидием, может свидетельствовать о том, что, несмотря ни на что, она испытывала некоторую привязанность к Аиду. В знаменитом тексте Овидия «Метаморфозы» у Аида был роман с молодой нимфой по имени Минта. Персефона, теперь уже в преклонном возрасте, была так разъярена ревностью, что превратила Минту в растение мяты. Говорит ли этот ревностный поступок о том, что у Персефоны развились чувства привязанности к Аиду? Или Персефона просто завидовала молодости и красоте Минты? Это извечные вопросы, на которые современный человек вряд ли когда-нибудь получит правдивый ответ. Тем не менее, у этой истории любви, по версии многих историков, может быть вполне счастливый конец. Ведь поступок Персефоны говорит сам за себя, наталкивая на мысль о том, что она испытывала к своему похитителю как минимум тёплые и ревностные чувства.
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